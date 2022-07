LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 128. Comisia Europeană propune o asistență macrofinanciară pentru Ucraina în valoare de un miliard de euro

Ziua de 1 iulie a început cu noi atacuri rusești asupra regiunilor Odesa și Nikolaev. În regiunea Odesa, rachetele rușilor au lovit un bloc de locuințe și o bază de odihnă. În urma atacului cel puțin 21 de oameni au murit, 38 au fost răniți. Rușii au atacat și regiunea Nikolaev. Autoritățile ucrainene anunță că a fost lovită o întreprindere: nimeni nu a avut de suferit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 19:45 Comisia Europeană propune o asistență macrofinanciară pentru Ucraina în valoare de un miliard de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Ursula von der Leyen a subliniat că UE va continua să ajute Ucraina și să sprijine redresarea acesteia pe termen lung.

„Astăzi propunem să acordăm un miliard de euro Ucrainei. Prima parte a asistenței macrofinanciare a fost anunțată în luna mai. Acest lucru va contribui la satisfacerea nevoilor urgente ale țării”, a declarat președintele Comisiei Europene.

Today we propose €1 billion for Ukraine.



The first part of the macro-financial assistance package announced in May.



It will help meet urgent needs in the country.



The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj