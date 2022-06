Este a 118-a zi de război în Ucraina. Aproximativ 300 de civili se adăpostesc la uzina Azot din Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit autorităților ucrainene, mulți dintre aceștia au refuzat să fie evacuați. Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse depun eforturi pentru a avansa în regiunea Donbas.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:40 În urma bombardamentelor rusești asupra orașului Harkov, cinci civili au fost uciși, iar 11 au fost răniți.

Șeful Departamentului de Investigații al Poliției din Regiunea Harkov, Serghei Bolvinov, spune că, potrivit datelor preliminare, focul a fost tras din lansatoarele de rachete „Uragan” din Cartierul Industrial al orașului. Potrivit lui Bolvinov, în zona afectată nu existau unități militare – doar imobile comerciale și clădiri rezidențiale.

UPDATE 17:37 Pe 21 iunie, salvatorii ucraineni au evacuat încă șase locuitori din regiunea Lugansk. De asemenea, potrivit șefului administrației miliare din regiune, Serghei Gaida, salvatorii au livrat 3,5 tone de ajutor umanitar și apă potabilă oamenilor care au rămas în Lisiceansk.

UPDATE 16:47 Federația Rusă a atacat din nou orașul Harkov. După ora 13:00, localnicii au început să raporteze explozii în oraș și incendii.

Atacurile au fost confirmate de șeful administrației militare regionale de stat din Harkov, Oleg Sinegubov, pe canalul său de Telegram.

Sinegubov le-a cerut locuitorilor din Harkov să fie atenți și să nu se afle pe străzi în mod inutil.

UPDATE 14:40 Germania va continua să sprijine Ucraina cu arme „atât timp cât va fi nevoie”, a declarat marți, 21 iunie, cancelarul german Olaf Scholz în timpul unui discurs susținut la reuniunea anuală a Federației Industriei Germane, scrie CNN.

Scholz a reafirmat, de asemenea, angajamentul Germaniei de a fi alături de Lituania și de alți aliați din est.

„Europa și democrațiile occidentale nu acceptă atacul violent asupra Ucrainei. Prin urmare, Ucraina a fost aprovizionată pe scară largă cu arme și au fost impuse Rusiei sancțiuni dure fără precedent. Aceste sancțiuni funcționează. Da, aceste sancțiuni ne fac rău și nouă înșine. Ele dăunează companiilor noastre, dar sunt corecte. Libertatea are prețul ei. Democrația are prețul ei. Solidaritatea cu prietenii și partenerii are prețul ei. Iar noi suntem pregătiți să plătim acest preț”, a declarat Scholz.