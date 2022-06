LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 114. Ucraina introduce, din 1 iulie, regim de vize pentru cetățenii ruși

Rusia continuă atacul puternic asupra orașelor din estul Ucrainei. Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului anunță că, în perioada 24 februarie – 15 iunie 2022, în Ucraina au fost înregistrate 10 046 de victime civile: 4.481 de morți și 5.565 de răniți. Armata ucraineană a respins asaltul rusesc în direcția localității Zolotoe din Lugansk. Rușii au bombardat localitățile Zelenodolsk și Bolișaia Kostromka, din regiunea Dnepropetrovsk

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Mario Draghi, și președintele României, Klaus Iohannis, s-au întâlnit joi, 16 iunie, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. După întrevedere, președintele francez Emmanuel Macron a declarat, în cadrul unei conferințe, că liderii Franței, Germaniei, Italiei și României susțin ideea de a acorda Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeană.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:20 Din 1 iulie, Ucraina introduce regim de vize pentru cetățenii ruși. O decize în aces sens a fost luată de Cabinetul de miniștri al Ucrainei, anunță șeful biroului lui președintelui Zelensky, Andrei Yermak.

UPDATE 13:58 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky salută decizia Comisiei Europene de a acorda Ucrainei statutul de candidat la UE.

„Acesta este primul pas către aderarea la UE, care va aduce cu siguranță victoria noastră mai aproape. Îi mulțumesc președintelui Ursula von der Leyen și fiecărui membru al CE pentru o decizie istorică. Aștept cu nerăbdare rezultate pozitive săptămâna viitoare”, a scris președintele Ucrainei pe Twitter.

UPDATE 13:10 Comisia Europeană recomandă confirmarea perspectivei Ucrainei de a deveni membră a UE, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Avem un mesaj clar, iar acesta este: da, Ucraina merită perspective europene, da, Ucraina trebuie să fie primită ca stat candidat”, a spus președinta CE, potrivit Digi24.

Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l

De asemenea, Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva R. Moldova, Ucrainei și Georgiei de a deveni membre ale UE și își oferă avizul cu privire la acordarea statutului de candidat. O notă în acest sens a fost publicată vineri, 17 iunie, pe site-ul oficial al Comisei Europene.

„Recomandăm Consiliului să acorde Moldovei o perspectivă europeană și statut de țară candidată, cât timp face reforme”, a mai spus Von der Leyen.

„Ucraina este un stat european care a dovedit din plin că aderă la valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Prin urmare, Comisia recomandă ca Ucrainei să i se acorde statutul de candidat, în condițiile în care aceasta va lua o serie de măsuri specifice”, se arată în recomandare.

Recomandările Comisiei Europene vor trebui aprobate de Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul European.

Ucraina a cerut aderarea la UE la doar patru zile după ce trupele ruse au declanșat invazia, în februarie. Patru zile mai târziu, R. Moldova și Georgia au făcut cereri de aderare la UE.

