Rusia continuă atacul puternic asupra orașelor din estul Ucrainei. Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului anunță că, în perioada 24 februarie – 15 iunie 2022, în Ucraina au fost înregistrate 10 046 de victime civile: 4.481 de morți și 5.565 de răniți. Armata ucraineană a respins asaltul rusesc în direcția localității Zolotoe din Lugansk. Rușii au bombardat localitățile Zelenodolsk și Bolișaia Kostromka, din regiunea Dnepropetrovsk

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Mario Draghi, și președintele României, Klaus Iohannis, s-au întâlnit joi, 16 iunie, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. După întrevedere, președintele francez Emmanuel Macron a declarat, în cadrul unei conferințe, că liderii Franței, Germaniei, Italiei și României susțin ideea de a acorda Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeană.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 10:04 322 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, alți 581 de copii au fost răniți, anunță Procuratura Generală a Ucrainei. De asemenea, potrivit procurorilor, bombele rusești au lovit 2 028 de instituții de învățământ din Ucraina: 209 fiind total distruse.

UPDATE 9:13 Rușii au bombardat orașul Nikolaev: un om a murit.

Șeful administrației regionale din Nikolaev, Vitaly Kim, spune că, deocamdată se cunosc informații despre un mort și șase răniți, printre care un copil. În plus, patru clădiri rezidențiale înalte au fost avariate.

UPDATE 8:55 În urma bombardamentelor rusești, lase civili au murit în Lisiciansk și Severodonețk într-o singură zi, anunță șeful regiunii Lugansk, Serghei Gaidai. Potrivit acestuia, rușii au atacat casa de cultură din Lisiciansk, unde se ascundeau oameni. Trei persoane au murit și șapte au fost internate în spital. Un alt locuitor al orașului a murit pe stradă. O mamă și un fiu au murit la Severodonețk.

UPDATE 8:45 În Odesa vor fi redenumite peste 60 de străzi ale căror nume sunt asociate cu Rusia sau cu regimul comunist. Această decizie a fost luată în cadrul unei ședințe a comisiei istorice și toponimice din Consiliul orașului Odesa, scrie Suspilne Media.

La ședința din 16 iunie, comisia a examinat 24 de denumiri care nu pot respecta normele sau regulile limbii ucrainene. Șapte dintre ele vor fi redenumite: strada Krasnie Zori, Krasnoslobodsk, Stepnoi 2, strada Krasnoselskaya, Neskucinaya, Stepnaya. Celelalte denumiri au fost trimise spre analiză experților de la Universitatea din Odesa. I. I. Mechnikov. Noile denumiri vor fi examinate la următoarea ședință a comisiei.

UPDATE 8:00 ONU: 4,5 mii de civili au murit în Ucraina de la începutul războiului.

În perioada 24 februarie – 15 iunie 2022, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a înregistrat 10.046 de victime civile în Ucraina: 4.481 de morți și 5.565 de răniți.

Printre cei uciși se numără 1 739 de bărbați, 1 159 de femei, 119 de fete și 125 de băieți, precum și 40 de copii și 1 299 de adulți ale căror identitate nu a putut fi stabilită.

Majoritatea oamenilor au fost uciși sau răniți în urma explozibililor, precizează ONU.

ONU consideră că cifrele reale ale victimelor sunt mult mai mari, deoarece nu există informații exacte din unele regiuni unde au loc lupte intense. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru Mariupol, Izium și Popasna.

