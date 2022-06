LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113. Rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Sumî: patru persoane au murit, șase au fost rănite

Rusia continuă atacul puternic asupra orașelor din estul Ucrainei. Trupele ruse sunt concentrate pe preluarea controlului deplin asupra orașului Severodonețk, din regiunea Lugansk. Miercuri, din regiune au fost evacuați 43 de civili. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat un nou pachet de pentru Ucraina. Noul pachet de ajutor include ajutor militar în valoare de un miliard de dolari și o asistență umanitară suplimentară de 225 de milioane de dolari. Miercuri seara, trupele ruse au bombardat regiunea Sumî: o persoană a murit și șase au fost rănite.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit ONU, până pe 15 iunie, în Ucraina au murit peste 4.400 de civili, iar 5.531 au fost răniți. Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului precizează că datele prezentate cifrele reale pot să fie mult mai mari.

UPDATE 8:30 Noaptea trecută rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Sumî. Potrivit șefului adminsitrațieie regionale Dmitri Jivițky, în urma acestui atac patru persoane au murit, șase au fost rănite.

UPDATE 8:00 După ce a vizitat România și apoi R. Moldova, Emmanuel Macron călătorește joi, 16 iunie, după-amiaza, la Kiev, capitala Ucrainei, în contextul invaziei rusești, conform dezvăluirilor presei franceze, „Europa 1”.

Despre asta scrie și scrie Unian pe Telegram, precum și altele, inclusiv surse media din Italia.

Călătoria lui Emmanuel Macron pe flancul estic al Europei este prima de la începutul invaziei lansate de Moscova împotriva Ucrainei.

⚡️ Macron, Scholz, Draghi to visit Kyiv on June 16.



French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, and Italian Prime Minister Mario Draghi will meet with President Volodymyr Zelensky to show support and discuss Ukraine’s bid for EU candidate status.