LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Secretarul de presă al lui Zelensky infirmă informațiile anunțate de ministerul rus de Interne precum că Ucraina a refuzat să negocieze astăzi

Atacul din Ucraina continuă a doua zi cu explozii puternice în Kiev. Rușii au preluat controlul în sudul Ucrainei, Cernobîl și Insula Șerpilor. Prima zi de război s-a încheiat cu decesul a 137 de soldați ucraineni și reținerea mai multor cetățeni ruși care au organizat proteste anti-război în Federația Rusă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut liderilor europeni să ajute urgent ţara sa care este acum atacată de Rusia. Preşedintele american Joe Biden a acuzat că armata rusă a declanşat un asalt neprovocat asupra Ucrainei și a promis noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat joi dimineață, în jurul orei 05:30, ora Moscovei, începerea unei „operațiuni speciale” în Ucraina. La scurt timp, explozii puternice au început să răsune în mai multe orașe din Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. LIVE TEXT:

Vineri, 25 februarie:

UPDATE 23:48 HARTĂ INTERACTIVĂ/ Zonele din Ucraina bombardate astăzi de armata Rusiei.

Sursa foto: NEXTA

UPDATE 23:46 Statele Unite au anunţat, de asemenea, sancţiuni împotriva lui Vladimir Putin şi Serghei Lavrov , a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki. Sancțiunile urmează să fie anunțate.

UPDATE 23:35 Sergey Nikiforov, secretarul de presă al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky, infirmă informațiile anunțate de ministerul rus de Interne precum că Ucraina a refuzat să negocieze astăzi cu Federația Rusă. El spune că Ucraina „a fost și rămâne pregătită să vorbească despre încetarea focului și despre pace”, potrivit NEXTA.

„În aceste ore, părțile se consultă asupra locului și ora ședinței”, a spus Nikiforov.

UPDATE 23:14 Ministerul Educației al Ucrainei recomandă oprirea învățământului în toate instituțiile de învățământ și declararea perioadei de vacanță pentru două săptămâni.

UPDATE 23:04 Noi explozii la Kiev. A fost pornită avertizarea de raid aerian. Mai multe rachete au fost aruncate deasupra capitalei Ucrainei.

🚨 Air raid warning in Kyiv. And missiles being fired on the capital. I’ve counted three large strikes in past five minutes. Watching from my window and seeing the sky light up; roar of explosions reverberating across the city. — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

UPDATE 22:25 Cinci rachete au fost aruncate pe aerodromul militar Starokonstantinov din regiunea Hmelnîțkîi. Informația a fost confirmată de primarul orașului, Nikolay Melnichuk. Potrivit acestuia, nimeni nu a murit. Pompierii au fost trimiși la aeroport, scrie hromadske.ua.

Ministerul rus de Interne susține că autoritățile de la Kiev au amânat negocierile pentru sâmbătă

UPDATE 22:15 Ministerul rus de Interne susține că autoritățile de la Kiev au refuzat să negocieze astăzi și au propus să amâne discuțiile pentru sâmbătă, scrie NEXTA.

Polonia și Republica Cehă anunță că vor închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse

UPDATE 21:37 Polonia și Republica Cehă vor închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse în urma ofensivei Rusiei asupra Ucrainei, scrie CNN.

Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat vineri că elaborează o legislație care va duce „la închiderea spațiului aerian pentru companiile aeriene ruse”. Ministrul Transporturilor din Republica Cehă, Martin Kupka, a declarat că țara va opri operațiunile tuturor transportatorilor ruși pe teritoriul său începând de mâine. „Începând de la miezul nopții de astăzi, oprim operațiunile tuturor transportatorilor aerieni ruși pe teritoriul ceh”,

UPDATE 21:18 Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, anunță că acum situația în Kiev este înfricoșătoare. Potrivit lui, noaptea și dimineața vor fi dificile, scrie hromaske.ua.

„Trupele ruse sunt aproape de capitală. Militarii și forțele de ordine din oraș neutralizează grupurile de sabotaj. În capitală, poduri au fost luate sub protecție și control special. Echipamente militare și militari ai Forțelor Armate sunt de serviciu ”, a spus primarul.

Potrivit acestuia, în oraș, armata ucraineană amenajează puncte de control.

UPDATE 21:00 Noi explozii se aud în capitala Kiev. Primarul orașului anunță că situația este „înfricoșătoare. Klitschko spune că atacurile au vizat o uzină electrică din oraș. Ar fi vorba de 5 explozii. „Serviciile de urgență merg acolo, vom afla detalii”, a scris acesta. „Situația de acum din Kiev – fără exagerare – este înfricoșătoare. Noaptea următoare va fi foarte grea. Trupele rusești sunt aproape de capitală”, a scris Vitali Klitschko, notează Digi 24.

O explozie s-a produs la o stație electrică de la Kiev.

Explosions in the area of Kyiv thermal power plant pic.twitter.com/hqKmJeht3u — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) February 25, 2022

UPDATE 20:57 Uniunea Europeană și Marea Britanie au decis să înghețe activele externe ale președintelui rus Vladimir Putin și ale ministrului rus de externe Serghei Lavrov în legătură cu invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, notează hromadske.

UPDATE 20:18 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Rusiei să se retragă din Ucraina și să revină la calea dialogului. El spune că obiectivele Kremlinului nu se limitează la Ucraina și că Rusia contestă ordinea de securitate europeană. „Obiectivele Kremlinului nu sunt limitate la Ucraina. Rusia contestă ordinea de securitate europeană și folosește forța pentru a-și îndeplini obiectivele”, scrie Digi 24.

Declarațiile au fost făcute cu puțin timp în urmă în cadrul unei conferințe de presă.

🔴 LIVE NOW



🎙️ Press conference following the extraordinary virtual summit of #NATO Heads of State and Government



📍@NATO HQ, Brussels | #NATOSummit https://t.co/nSOdJ3bqZR — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2022

UPDATE 19:44 Militarii ruși au atacat din nou Odesa.

UPDATE 19:31 Noi explozii puternice au avut loc în orașul ucrainean Harkov, scrie NEXTA.

UPDATE 18:42 Nava de marfă Namura Queen a fost lovită vineri de o rachetă în largul Ucrainei în Marea Neagră, provocând un incendiu la bord, potrivit Reuters.

UPDATE 18:07 În cadrul unei convorbiri telefonice de vineri, ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba i-a cerut omologul său american, secretarului de stat Antony Blinken, să îi îndemne pe liderii „europeni ezitanți” să interzică Rusia de la sistemul SWIFT, scrie CNN.

„Încă un apel pentru prietenul și omologul meu american privind necesitatea de a folosi toată influența SUA asupra unor țări europene ezitante pentru a interzice Rusiei de la SWIFT”, a spus Kuleba

UPDATE 17:47 Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a suspendat calitatea de membru al Rusiei în Consiliul Europei, potrivit vicepreședintelui Dumei de Stat Piotr Tolstoi, scrie Nexta.

UPDATE 17:38 Armata Rusiei a declarat că a blocat Kievul din partea de vest și a capturat aeroportul strategic Gostomel din afara capitalei, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 17:19 Clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei din Cernigov a fost cuprinsă de flăcări.

UPDATE 17:00 Ministerul de Interne al Ucrainei a transmis vineri, că vehicule militare ucrainene intră în Kiev pentru a apăra oraşul împotriva trupelor ruse care se apropie.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat deja că oraşul a „intrat într-o fază defensivă”, deoarece trupele ruse au adus zgomotele războiului în oraş.

„Oraşul a intrat într-o fază defensivă. În unele cartiere răsună focuri de armă şi explozii, sabotorii au intrat deja la Kiev. Inamicul vrea să îngenuncheze capitala şi să ne distrugă”, a mai precizat Kliciko, în cadrul unui briefing de presă.

Guvernul îndeamnă locuitorii din Kiev să facă tot posibilul pentru a rezista trupelor ruse, inclusiv să facă cocteiluri Molotov şi să se înarmeze.

Заява прес-центру МВС 🇺🇦



Речник – радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. pic.twitter.com/NHTdwsW3rv — МВС України (@MVS_UA) February 25, 2022

UPDATE 16:38 Estonia va trimite Ucrainei ajutor militar suplimentar sub formă de rachete antitanc și muniții antiaeriene, a declarat cancelarul eston al Apărării Kusti Salm. Estonia va trimite Ucrainei 25 de mii de pachete de produse uscate, echipament medical și muniție.

UPDATE 16:15 Ministerul britanic al Apărării spune, într-o evaluare postată pe Twitter, că forțele rusești au făcut progrese limitate până la această oră, iar Ucraina își menține controlul asupra orașelor-cheie.

Read below for an update from Defence Intelligence: pic.twitter.com/TGJq09M9hy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2022

UPDATE 16:00 Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a ieșit vineri, 25 februarie, pe străzile din Kiev, alături de civili înarmați, spunând că este „gata să apere capitala Ucrainei”, cu cele câteva arme pe care le au. Într-o intervenție pentru CNN, Poroșenko a apărut ținând în mână o pușcă de asalt. Primarul Kievului Vitali Kliciko a spus că va pune mâna pe armă pentru a lupta în războiul sângeros declanșat de invazia rusă în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 15:10 Președintele rus Vladimir Putin a declarat, într-o conversație telefonică cu președintele chinez Xi Jinping, că Rusia este pregătită să negocieze cu Ucraina la nivel înalt. Detalii aici

UPDATE 15:00 Peste o mie de soldați ruși au decedat în urma invaziei din Ucraina, anunță Ministerul Apărării din Ucraina într-un comunicat de presă publicat vineri, 25 februarie, la ora 14.30. Instituția susține că acesta ar fi cel mai mare număr de morți înregistrat de Rusia vreodată în cadrul unui conflict militar pe care l-a inițiat. Detalii aici

UPDATE 14:40 Populația civilă din Kiev este înarmată să facă față soldaților ruși ce intră în capitala Ucrainei:

#Kyiv residents are preparing to fight back against the occupiers. pic.twitter.com/7lY5wAWMI6 — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

UPDATE 14:30 În Akhtyrka, regiunea Sumi, trupele ruse au bombardat o zonă rezidențială, un adăpost antibombe, o grădiniță. Mai mulți copii au fost grav răniți, a declarat Dmitri Jivițki, șeful administrației militare regionale Sumi, scrie presa rusă.

„Au fost bombardamente cu uragane în Akhtyrka, au lovit o zonă rezidențială, adăposturi anti-bombe, o grădiniță. Erau mulți oameni. Nu știm numărul de răniți și morți, dar sunt copii răniți grav. Acesta a fost al treilea bombardament al lui Akhtyrka astăzi”, a scris el pe Facebook.

UPDATE 13:33 Președintele Ucrainei a făcut apel la încetarea focului și l-a chemat pe președintele rus la negocieri de pace.

„Aceasta nu este doar invazia Rusiei în Ucraina, aceasta este un început de război împotriva Europei, împotriva drepturilor omului”, a declarat Zelensky.

UPDATE 13:10 În Harkov a început atacul. Localnicii spun că mai multe obuze au căzut pe străzi, scrie presa ucraineană.

UPDATE 12:36 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că Zelensky „minte” atunci când spune că vrea să discute despre statutul de neutralitate al Ucraina, scrie Tass.

Principalele declarații ale șefului diplomației ruse:

Rusia nu vede cum ar putea fi recunoscut actualul guvern din Ucraina drept democratic

Președintele Zelenski minte când spune că vrea să discute statutul de neutralitate al Ucrainei

Rusia va asigura demilitarizarea Ucrainei

Rusia vrea să elibereze poporul ucrainean de opresiune pentru a-și putea alege singur viitorul

UPDATE 12:22 În capitala Ucrainei se aud sirene antiaeriene, iar oamenii sunt rugați să se adăpostească.

Explozii puternice au zguduit Kievul vineri, 25 februarie. Autoritățile din Ucraina au susținut că armata lor a doborât o aeronavă militară rusă.

UDPATE 12:20 Focuri de armă se aud în apropierea sediului guvernului de la Kiev.

UPDATE 12:19 Orașul Sumî din estul Ucrainei a fost cucerit de militarii ruși, scrie The Guardian.

UPDATE 12:16 Harta Liveuamap.com – situația de la ora 12.00:

UPDATE 12:00 UEFA a schimbat locația finalei ediției din acest an a Ligii Campionilor, după ce Rusia a invadat Ucraina. Ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa, programat pe 28 mai, nu va mai avea loc la Sankt Petersburg, ci la Paris. Detalii aici

UPDATE 11:42 Militarii ruși au intrat în Kiev. Oamenii s-au adăpostit la metrou.

An air-raid alert has been declared in Kyiv, and residents are asked to immediately move to shelter. This is like for the third time alert already pic.twitter.com/zwLzF68jlp — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 25, 2022

UPDATE 11:40 Mai multe autobuze care se îndreptau spre orașul Shchastya, regiunea Lugansk, pentru a evacua civili au fost atacate de către militarii ruși, transmite presa ucraineană.

UPDATE 11:10 Atacurile continuă în regiunea Herson. Podul Andreevsky a fost distrus, iar soldații ruși încearcă să treacă fluviul Nipru, scrie presa ucraineană.

UPDATE 11:00 O coloană de tehnică militară a fost filmată în suburbiile Kievului. Potrivit Unian, aceasta se îndreaptă spre Kiev.

В соцсетях появилось видео, на котором заметна колонна военной техники с меткой «Z». По данным агентства УНИАН, она идет под Киевом. pic.twitter.com/gf4ChhUFtB — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2022

UPDATE 10:37 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că militarii ruși sunt la 29 de kilometri nord de suburbiile Kievului, dar au înaintat și prin vestul orașului, la circa 80 de kilometri, unde forțele ucrainene au distrus un pod pentru a le opri avansarea.

Heavy gunfire heard in the Minsk Massif neighbourhood of Kyiv this morning. Sounds like it may be a vehicle firing. pic.twitter.com/pS2eDrbyAa — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 25, 2022

UPDATE 10:05 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, cere o coaliție a țărilor din Est împotriva Rusiei și presiuni pentru a-l obliga pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor. Detalii aici

UPDATE 9:36 Militarii ruși au capturat două vehicule ale armatei ucrainene și se îndreaptă spre centrul Kievului, scrie Novaya Gazeta.

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и движутся на Киев, утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.https://t.co/ROY9ApDObq pic.twitter.com/ikeki4MtFb — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2022

UPDATE 9:15 Banca Națională a Ucrainei a decis să deschidă un cont special de strângere de fonduri pentru a sprijini Forțele Armate ale Ucrainei. Decizia a fost luată în legătură cu impunerea legii marțiale în Ucraina, atacul armat al Federației Ruse și pericolul pentru independența de stat a Ucrainei, integritatea sa teritorială. Detalii aici

UPDATE 9:02 În mesajul video din 25 februarie, președintele Volodimir Zelensky le-a cerut ucrainenilor să dea dovadă de reținere maximă și de asistență reciprocă, dar și să oprească trupele de ocupație ruse. De asemenea, șeful statului le cere cetățenilor Ucrainei să aibă grijă de cei dragi și de oamenii singuratici din apropiere. Detalii aici

UPDATE 9:00 Reprezentanții armatei ucrainene anunță că forţele Kievului opun rezistenţă în faţa trupelor ruse în mai multe regiuni din Ucraina, scrie Reuters. Oficialii armatei ucrainene precizează doborârea deasupra Kievului, de către sistemele antiaeriene, a două „cadouri otrăvite” trimise de „fraţii ruşi”.

UPDATE 08:00 Peste 60 de refugiați din Ucraina au fost au fost cazați La Centrul Moldexpo din Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban.

„Locuitorii au adus haine, produse alimentare, apă, ceai etc. Acum, dimineața, va fi comandat dejunul prin serviciul catering. La Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil și Refugiați din bd. Dacia 60/4 în acest moment sunt cazate 38 de persoane, de la vama Palanca se mai îndreaptă oameni spre oraș, respectiv cererile acestora se examinează de către BMA al MAI. În momentul de față 7 adulți și doi copii (2 familii) sunt cazați la Căminul DGETS, str Creanga 80. Potrivit informațiilor, mulți dintre cei care trec granițele pleacă la rude sau tranzitează Republica Moldova”, a anunțat Ceban pe Facebook.

Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 12 ore la trecerea frontierei de stat au fost înregistrate 19.645 traversări persoane, dintre care un număr de 12 694 traversări pe direcția intrare în Republica Moldova. Din totalul de treceri ai frontierei de stat – 14 567 au constituit traversările cetățenilor străini, cu precădere a cetățenilor Ucrainei – 9 777 de traversări.

UPDATE 07:50 Insula Șerpilor din Marea Neagră a fost capturată de forțele ruse, a anunțat Poliția de Frontieră a Ucrainei, potrivit CNN. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că toți polițiștii de frontieră aflați pe insulă au fost uciși în atacul rușilor.

UPDATE 07.35 Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei anunță că Ucraina renunță să capituleze în fața Rusiei și informează că forțele armate ale Rusiei au început să atace cartierele de locuit din „orașul eroilor, Kiev”.

„Totul amintește de anul 1941. Tuturor oamenilor din Federația Rusă care ies la proteste vreau să se spun că noi în vedem. Asta înseamnă că ne-ați auzit. Asta înseamnă că începeți să ne credeți. Luptați pentru noi, luptați împotriva războiului”, le-a transmis președintele ucrainean cetățenilor Federației Ruse.

UPDATE 07.00 Aeroportul din orașul Rovno, Ucraina, a fost bombardat, joi dimineață, de forțele aeriene ale Rusiei, despre asta a anunțat primarul orașului, Alexander Tretyak, pe pagina sa de Facebook.

„A fost o lovitură cu rachete doar pe teritoriul aeroportului! Nu au fost provocate pagube grave. Detalii în timp!”, a spus el, transmite novosti.dn.ua.

UPDATE 06.50 Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat care sunt pierderile aproximative ale inamicului. Conform informațiilor din 25 februarie, ora 03:00, în urma luptelor din Ucraina, trupele ruse au pierdut șapte avioane, șase elicoptere, peste 30 de tancuri, 130 de vehicule blindate de luptă. Totodată, sunt raportați și circa 800 de morți.

UPDATE 06:35 În dimineața zilei de 25 februarie, trupele ruse continuă să bombardeze Kievul, capitala Ucrainei.



Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la ora 4:20, în urma lansării unui obiect exploziv, un bloc locativ din Kiev, strada Koshytsa, a fost incendiat și există riscul prăbușirii. 11 autospeciale lucrează la fața locului.

UPDATE 06:10 Trupele ruse au tras asupra grănicerilor ucraineni din regiunea Zaporojie, anunță Serviciul de Frontieră al Ucrainei.

„La ora 4:25, inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unității de frontieră Primorsky Posad din regiunea Zaporojie. În urma atacului, printre polițiștii de frontieră au fost morți și răniți”, se arată în comunicat.

UPDATE 00:50 Președintele Ucrainei s-a adresat cetățenilor și a anunțat că 137 de militari ucraineni au decedat, iar alți 316 au fost răniți joi, 24 februarie, după ce Rusia a atacat Ucraina.

„Eu mă aflu la Kiev și nu părăsesc capitala Ucrainei. Sunt aici. (…) Mulțumesc fiecărui stat care ajută Ucraina. (…) Acum se decide soarta Ucrainei. (…) Eu am întrebat astăzi 27 de lideri europeni dacă Ucraina va intra în NATO. Ei toți tac și le este frică. Nouă nu ne este frică de Rusia și nu ne este frică să discutăm”, a declarat Volodimir Zelensky.

UPDATE 00:30 Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat că „toate dovezile sugerează că Rusia intenționează să încercuiască și să amenințe Kievul, iar noi credem că Moscova a conceput planuri care implică o încălcare largă a drepturilor omului – și poate chiar mai rău de atât – pentru poporul ucrainean”, scrie CNN, care citează Departamentul de Stat.

Blinken nu a detaliat ce înseamnă „poate chiar mai rău de atât”.

UPDATE 00:22 Serviciul de Granicieri al Ucrainei anunță că bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească țara.

UPDATE 00:08 Zelensky anunță mobilizarea generală în Ucraina. Un decret în acest sens a fost publicat pe site-ul președintelui Ucrainei.

„Mobilizarea se realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret”, se arată în document.

UPDATE 00:01 UE cere Rusiei să își retragă urgent trupele din Ucraina. Liderii europeni vorbesc despre un nou pachet de sancțiuni. Detalii aici

Joi, 24 februarie:

UPDATE 23:54 Luptele continuă în orașul Sumî din sud-estul Ucrainei. Sirene antiaeriene se aud în Ternopil.

UPDATE 23:23 Scopul rușilor este crearea unui coridor terestru către Peninsula Crimeea și către regiunea transnistreană, afirmă Kievul. Detalii aici

UPDATE 23:15 Jurnaliștii de la Novaya Gazeta au a publicat o hartă cu pozițiilor lovite de rachetele rusești, cu atacuri și teritoriile care au fost ocupate de ocupanții ruși. Detalii aici

UPDATE 23:00 Site-urile Președinției Federației Ruse, Guvernului și Dumei de Stat (camera inferioară a Parlamentului) nu au putut fi accesate astăzi de către utilizatorii din Rusia și Kazahstan.

UPDATE 22:48 Insula Șerpilor, aflată la 45 de km de România, a fost capturată de militarii ruși. Serviciul de Granicieri al Ucrainei raportează că militarii ucraineni au pierdut controlul asupra Insulei Șerpilor, scrie Novaya Gazeta.

Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei informează că, din informațiile de care dispune, insula a fost capturată. Nu mai are comunicații cu grănicerii care apărau insula, iar infrastructura a fost distrusă în bombardamentele aviației și marinei ruse.

Ulterior, baza militară de pe insulă a fost bombardată și de avioanele de luptă ale Moscovei.

UPDATE 22:30 Ucrainenii au preluat controlul asupra aeroportului militar Gostomel.

Aeroportul din Gostomel, regiunea Kiev, a fost readus sub controlul armatei ucrainene. Anunul a fost făcut de către Alexei Arestovich, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelensky. Detalii aici

UPDATE 22:23 Jurnaliștii ucraineni au făcut bilanțul primei zile după ce Rusia a atacat Ucraina.

Prima zi a invaziei:

Ocupanții ruși lovesc în toate direcțiile, bombardează instalațiile militare. Armata ucraineană respinge loviturile și împiedică atacurile asupra orașelor cheie.

UPDATE 22:18 Secretarul american al Apărării a ordonat trimiterea a 7 000 de militari americani în Europa.

UPDATE 21:55 Protest în fața ambasadei Federației Ruse din Israel.

În semn de protest, cetățenii Federației Ruse aflați în Tel Aviv au dat foc la pașapoartele ruse, în fața clădirii diplomatice.

UPDATE 21:52 57 de ucraineni au fost uciși și alți 169 au fost răniți în urma invaziei ruse.

În urma invaziei ruse, 57 de ucraineni au murit, iar alți 169 au fost răniți, scrie Hromadske.ua cu referire la Ministerul de Sănătătea din Ucraina.

UPDATE 21:00 Preşedintele american Joe Biden a acuzat joi că armata rusă a declanşat un asalt neprovocat asupra Ucrainei. Detalii aici

Biden a promis noi sancţiuni împotriva Rusiei, după ceea ce el a numit încălcarea flagrantă a dreptului internaţional şi respingerea diplomaţiei de către preşedintele rus Vladimir Putin.

Principalele declarații:

Acum vom aplica sancțiuni celor mai mari companii rusești. Impactul acestora va avea loc în timp. Jumătate din importurile high-tech ale Rusiei vor fi afectate, va fi o lovitură majoră pentru abilitatea Rusiei de a-și moderniza armata. Nu excludem excluderea Rusiei din sistemul de plății SWIFT, dar va trebui să mai discutăm asta și cu europenii. Vă asigur că blocarea băncilor ruse produce mai multe pagube decât scoaterea din SWIFT.

Mâine NATO se reunește la summit. Vom trasa noi pași pe care îi vom urma. Forțele nu se vor duce să lupte cu Rusia în Ucraina, ci vor apăra aliații din Est.

UPDATE 20:30 Orașul-port Mariupol este sub un tir puternic și au fost raportate sute de explozii, scrie BBC.

Mariupol este unul dintre cele mai mari porturi ucrainene de la Marea Azov și este situat în apropiere de linia frontului dintre forțele ucrainene și separatiștii din regiunea Donețk, pe care Vladimir Putin a recunoscut-o ca stat independent.

Sursa: BBC





UPDATE 19:54 Zelensky a semnat un ordin de creare a administrațiilor militare. Acestea vor fi create pe baza administrațiilor regionale de stat.

UPDATE 19:52 Premierul Marii Britanii Boris Johnson a prezentat joi cele mai recente sancțiuni împotriva Rusiei şi a afirmat că ucrainenii „se apără feroce” în faţa invaziei ruse, numindu-l pe Vladimir Putin un „agresor plin de sânge”. Detalii aici

Principalele declarații:

Înghețăm toate activele băncilor rusești. Vom exclude băncile rusești din sistemul financiar britanic, cel mai puternic din Europa;

Jumătate din comerțul Rusiei este în dolari și lire. Vom interzice companiilor rusești să primească finanțare sau să se împrumute din UK.

Vom stabili un plafon maximal pentru depunerile cetățenilor ruși la noi în bănci.

Înghețăm activele pentru o sută de entități rusești, altele decât cele anunțate deja.

Companiei aeriene Aeroflot i se va interzice să mai opereze în Marea Britanie.

Vom introduce noi restricții asupra comerțului și vom controla exporturile. Vom da legi noi pentru a interzice exportul de obiecte către Rusia, inclusiv echipamente de înaltă performanță – telecomunicații și aerospațială.

Știu că Parlamentul este interesat de excluderea Rusiei din Swift, nimic nu este exclus.

În fiecare săptămână vom adăuga noi și noi sancțiuni Rusiei. Vom lucra cu aliații pentru a proteja alte state europene care nu sunt membre NATO, dar ar putea cădea victimă unei posibile agresiuni rusești.

UPDATE 19:50 Peste 4000 de cetățeni ucraineni au traversat frontiera Republicii Moldova, iar peste 100 au solicitat azil, informează Ministerul Afacerilor Interne. În total, au intrat în R. Moldova 6 343 de persoane, dintre care 4 244 de ucraineni și 1 656 de cetățeni moldoveni. Spre Ucraina s-au îndreptat 1 044 de cetățeni ai R. Moldova și 488 de cetățeni ucraineni. Detalii aici

UPDATE 19:47 Protestele iau amploare în Moscova

Anti-War protests growing in Moscow, Russia pic.twitter.com/bhb2kFth3S — Ben Schaack (@BuyingStrength) February 24, 2022

UPDATE 19:31 Militarii ruși au capturat Cernobîlul, scrie Reuters.

Personalul stației este ținut ostatic, a declarat Alyona Shevtsova, un consilier al comandantului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Acest lucru amenință securitatea nu numai a Ucrainei, ci și a Europei”, a scris Shevtsova.

Autoritățile ucrainene raportaseră că militarii ruși au pătruns în Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona unde se află centrala nucleară.

UPDATE 19:24 Forţele ruse au cucerit un aeroport militar situat în apropiere de Kiev, a recunoscut joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky. Ministerul Apărării din Ucraina confirmă că Aeroportul Antonov de lângă Kiev a fost ocupat de trupele ruse de desant.

Potrivit şefului statului ucrainean, aeroportul a fost cucerit de forţele ruse, dar debarcarea paraşutiştilor la Gostomel, unde este situat aeroportul, a fost „blocată” şi forţele ucrainene „au primit ordinul de a-i distruge”.

UPDATE 18:50 Baza insulei Șerpilor din Marea Neagră este distrusă de navele de război ruse, scrie hromadske.

„Grănicerii ucraineni au luat poziții defensive . Invadatorii le-au solicitat militarilor detașamentului de frontieră „Izmail să se predea”. Agresorul a folosit canalul de comunicare internațional pentru siguranța navigației”, se arată într-un raport citat de ziarul din Odesa.

Insula Șerpilor este importantă din punct de vedere strategic, iar ocuparea acesteia va permite Moscovei să revendice apele teritoriale din jurul insulei, care se întind pe 12 mile în mare, se arată într-un raport întocmit de experți britanici de informații, citați de Daily Mail, la începutul lunii februarie.

Ucraina cere eliminarea Rusiei din sistemul global de plăți interbancare

UPDATE 18:45 Zelensky cere partenerilor străini să deconecteze Federația Rusă de la SWIFT, sistemul global de plăți interbancare.

Zelensky, le-a cerut joi liderilor europeni să ajute urgent ţara sa care este acum atacată de Rusia, ale cărei forţe au preluat controlul mai multor părţi din sudul ţării.

Statele membre ale Uniunii Europene nu s-au pus încă de acord dacă să taie sau nu accesul Moscovei de la rețeaua globală de plăți interbancare, vitală pentru economia Rusiei, relatează CNN.

UPDATE 18:40 În regiunile Cernihiv și Harkov a fost instituită stare de asediu, scrie hromadske.

UPDATE 18:26 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov spune că Rusia va fi întotdeauna pregătită pentru dialog, în ciuda faptului că forțele ruse au lansat un asalt militar de amploare asupra Ucrainei, transmite BBC.

UPDATE 18:20 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a cerut liderilor europeni și mondiali să ajute Ucraina în lupta împotriva invaziei ruse, scrie presa ucraineană.

„Ucraina nu a ales calea războiului, dar Ucraina își propune să revină pe calea păcii”, a spus Zelensky.

UPDATE 18:10 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a cerut cetățenilor Federației Ruse să se opună războiului.

UPDATE 18:08 La Sankt Petersburg și Ekaterinburg mai mulți ruși au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva războiului din Ucraina. Protestatarii scandează „Nu războiului!”. Activiștii ruși de pa canalul de Instagram a echipei lui Navalny anunță despre zeci de rețineri. Detalii aici

UPDATE 18:07 În apropiere de Cernihiv, un pluton de recunoaștere rus al celei de-a 74-a brigăzi s-a predat, potrivit comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valery Zaluzhny. Șeful brigăzii a notat că au avut exerciții militare în Yelnya, iar brigada a aflat despre atacul asupra Ucrainei de ieri. Rușii spun că au crezut că se vor întoarce acasă.

UPDATE 18:04 Autorităţile ucrainene au confirmat că şapte persoane au fost ucise şi alte 17 rănite într-un atac cu rachete lansat asupra unei zone militare, la nord-est de capitala Kiev, relatează CNN.

UPDATE 17:51 Volodimir Zelensky s-a adresat cetățenilor. Potrivit acestuia, în suburbiile Hersonului se duc bătălii aprige, trupele rusești încearcă să avanseze spre Melitopol.

„În limbajul conflictului aceasta poate fi numită o pauză operațională”, a spus președintele ucrainean

„În Donbass, forțele noastre armate fac o muncă excelentă. Direcția Harkov este foarte dificilă, forțele de protecție a orașului funcționează. Cea mai problematică situație pe care o avem astăzi este în sud. Trupele noastre duc bătălii aprige în suburbiile Hersonului. Inamicul presează din Crimeea ocupată, încercând să ajungă în direcția Melitopol”, a spus Zelensky.

UPDATE 17:39 De pe teritoriul Belarusului au fost lansate rachete.

De pe teritoriul Belarusului au fost lansate astăzi rachete în direcția sud-vest. Acest lucru a fost anunțat de Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valery Zaluzhny.

„Patru rachete balistice au fost lansate de pe teritoriul Republicii Belarus în direcția sud-vest”, se spune în mesajul de pe pagina sa de Facebook .

UPDATE 17:17 Trupele ruse au intrat în Cernobîl.

Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei Anton Gerashchenko a spus că trupele ruse de pe teritoriul Belarusului au intrat în zona centralei nucleare de la Cernobîl.

„Informații importante despre invazia rusă! Trupele invadatorilor de pe teritoriul Belarusului au intrat în zona centralei nucleare de la Cernobîl. Gărzile Naționale care păzesc depozitul de deșeuri radioactive nesigure opun rezistență încăpățânată”, a spus el.

UPDATE 17:14 La Kiev și regiunea Cherkasy este introdusă stare de asediu. La Kiev, aceasta va fi introdusă de la 22:00 până la 07:00. În această perioadă, transportul public nu va funcționa, dar stațiile de metrou vor fi deschise non-stop ca adăposturi. Oamenii trebuie să aibă documente la ei. În regiunea Cherkasy, între orele 22:00 și 6:00 va itra în vigoare starea de asediu. În acest timp, va fi interzisă circulația pe stradă și în alte locuri publice fără permise și certificate speciale, care vor fi eliberate numai angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor care dirijează activitățile regiunii.

UPDATE 16:56 Un spital din Vuhledar, regiunea Donețk, a fost bombardat de militarii ruși, anunță șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavel Kirilenko.

„În Vuhledar, trupele de ocupație rusească au ucis 4 oameni și au rănit 10 civili – obuzele invadatorilor au lovit spitalul local. Printre răniți – 6 medici. Starea răniților este de o gravitate diferită”, a spus el.

Sursa foto: novosti.dn.ua

UPDATE 16:44 Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, anunță că Guvernul a aprobat hotărârea cu privire la instituirea stării de urgență în R. Moldova în legătură cu situația din Ucraina.

„Astăzi, la CSE am decis recomandarea de instituire a stării de urgență”, a spus ea.

UPDATE 16:42 Un grup de activiști civici organizează un protest în fața Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Aceștia anunță că protestul va fi pașnic. Online, aproape 300 de oameni și-au exprimat interesul pentru a participa la evenimentul care ar urma să înceapă astăzi, 24 februarie, la ora 17:00.

UPDATE 16:32 În contextul crizei din Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit în această după amiază cu deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor.

UPDATE 16:25 Actori, cântăreți, prezentatori TV și bloggeri din Rusia au transmis mesaje de solidaritate în actuala situaţie de război provocată de atacul Federaţiei Ruse asupra Ucrainei. Acești au lansat apeluri către autoritățile de la Kremlin de a opri ostilitățile din această țară. Mai multe celebrități ruse precum Ivan Urgant, Maxim Galkin sau Ksenia Sobchak s-au exprimat pe reșelele de socializare împotriva invaziei ruse în Ucraina și au cerut încetarea ostilităților. Aceștia au publicat imagini complet negre, cu hashtagul #нетвойне.

UPDATE 16:13 Președintele SUA, Joe Biden, a convocat ședința Consiliului Național de Securitate pentru a discuta despre situația din Ucraina, scrie BBC.

UPDATE 15:56 Trupele ruse au preluat controlul unei porțiuni a autostrăzii M02 Kiev-Moscova din regiunea Sumî. Acest lucru a fost anunțat de șeful Administrației Regionale de Stat Sumî, Dmitri Zhivitsky.

„Situația de astăzi pe teritoriul regiunii Sumî este complicată. Acum există bătălii în orașul Ohtîrka, a avut loc o bătălie în Konotop, lângă Sumî, orașul Glukhov a trecut printr-un „tranzit”. Trupele ruse controlează ruta de la granița cu Federația Rusă – autostrada Kiev-Moscova ”, șeful Administrației Regionale de Stat Sumî.

UPDATE 15:42 Președintele Consiliului European, Charles Michel, îndeamnă Belarusul să „nu ia parte” la asaltul militar al Rusiei asupra Ucrainei, transmite BBC.

UE îndeamnă Belarus să nu participe la atacul Rusiei asupra Ucrainei

„Aveți posibilitatea de a alege să nu urmați acțiunea distructivă a Rusiei. Aveți posibilitatea de a nu lua parte la această tragedie inutilă împotriva vecinilor voștri din Ucraina”, a declarat Michel.

Belarus, un aliat al Rusiei care se învecinează cu Ucraina la nord, permite zeci de mii de soldați ruși să treacă peste granița sa în Ucraina, potrivit guvernului ucrainean.

Recent, Lukașenko a declarat că președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pentru a-l informa despre operațiunea sa militară împotriva Ucrainei. El a spus că propriile forțe naționale ale Belarusului „nu iau parte la această operațiune”.Instrumente de distribuire a articolelor.

În curând va avea loc un summit de urgență al Uniunii Europene pentru a decide noi sancțiuni împotriva Moscovei.

UPDATE 15:32 Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a declarat pentru CNN că „un război cu drepturi depline la scară largă a început în Europa”.

„Rusia atacă nu doar Ucraina, ci toate regulile vieții normale în lumea modernă. Ce va mai rămâne din sistemul de securitate de pe continent? Zero. Occidentul trebuie să acționeze astăzi”, a spus Mykhailo Podolyak.

UPDATE 15:15 Cabinetul de miniștri condus de prim-ministra Natalia Gavrilița se întrunește joi în ședință. Unicul subiect de pe agenda ședinței Guvernului este aprobarea hotărârii cu privire la solicitarea instituirii stării de urgență în R. Moldova în legătură cu situația din Ucraina.

UPDATE 15:14 Rusia, care a început războiul împotriva Ucrainei, și-a anunțat disponibilitatea de a începe negocierile cu Kievul privind statutul neutru al Ucrainei (de a nu intra în NATO) și refuzul acesteia de a introduce arme nucleare pe teritoriul său. Anunțul a fost făcut de secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, scrie novosti.dn.ua.

Întrebat dacă Rusia este acum pregătită să discute cu conducerea Ucrainei pe această temă, Peskov a spus: „Dacă conducerea Ucrainei este gata să vorbească despre asta”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a sunat pe Putin, dar acesta nu a răspuns la telefon.

UPDATE 14:54 Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, anunță într-o conferință de presă că țara sa va începe de astăzi să importe grâu din Rusia, așa cum s-au înțeles Vladimir Putin și Xi Jinping când s-au întâlnit înaintea Jocurilor Olimpice de la începutul lunii, transmite Biziday.

În plus, oficialul chinez a refuzat să condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei de joi, afirmând în schimb că este nevoie de „respectarea suveranității teritoriale”, dar și faptul că SUA „alimentează focul tensiunilor și doar SUA poate stinge aceste flăcări”. De altfel, anterior acestei declarații, același purtător de cuvânt a afirmat: „SUA s-au gândit oare la consecințe atunci când au pus la zid o țară atât de mare precum Rusia?”

Jurnaliștii din presa internațională subliniază că în timpul conferinței de 90 de minute, Chunying a evitat să răspundă la 11 întrebări legate de situația din Ucraina. În plus, jurnaliștii au insistat și au întrebat în repetate rânduri dacă Beijingul consideră acțiunea Rusiei ca fiind o invazie, iar oficialul chinez a răspuns într-un final: „De ce sunteți obsedați de această întrebare?”

UPDATE 14:42 Așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselsky, anunță că „conducerea „Republicii Moldovenești Nistrene” controlează pe deplin situația din regiunea transnistreană, asigurând stabilitatea și securitatea cetățenilor săi”. Declarația vine în contextul tensionării situației de securitate din Ucraina, după ce Vladimir Putin a început „operațiunea militară specială”.

Secretarul general al NATO: „Vom desfășura forțe suplimentare terestre și aeriene defensive în estul NATO”

UPDATE 14:39 Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO, a ieșit în conferință de presă și a spus că „pacea pe continentul nostru a fost zdruncinată”, iar „Rusia folosește forța pentru a încerca să rescrie istoria”.

„Am convocat un summit virtual al liderilor NATO mâine. Acesta e noul normal pentru securitatea noastră: pacea nu poate fi luată drept garantată. O competiție strategică e în creștere. Vom desfășura forțe suplimentare terestre și aeriene defensive în estul NATO, precum și maritime. Am mărit nivelul de pregătire al forțelor noastre, pentru a putea face față tuturor scenariilor”, se arată în comunicatul Alianței Nord-Atlantice, citat de Digi 24.

UPDATE 14:22 Trupele ruse încearcă să pătrundă în regiunea Kiev.

„Trupele ruse au mers să străpungă granița de stat din regiunea Kiev”, raportează Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei.

UPDATE 14:06 Un avion militar ucrainean a fost doborât în Regiunea Kiev, Lângă orașul Jukivțî, nu departe de Capitală. La bordul aeronavei se aflau 14 persoane, dintre care 5 au murit, transmite Ministerului Apărării din Ucraina.

Banca Națională a Ucrainei a deschis un cont bancar pentru a strânge fonduri pentru sprijinirea armatei

UPDATE 13:58 Banca Națională a Ucrainei a deschis un cont bancar special pentru a strânge fonduri pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. Fondurile pot fi transferate în hrivne, dolari, euro, lire sterline, scrie presa ucraineană.

Decizia a fost luată în legătură cu introducerea legii marțiale în Ucraina, agresiunea armată a Federației Ruse și pericolul pentru independența de stat a Ucrainei, integritatea sa teritorială.



Detalii despre contul special oficial: UA843000010000000047330992708.



Contul a fost creat și deschis atât pentru transferul de fonduri de la parteneri și donatori internaționali – în valută străină (dolari SUA, euro, lire sterline), cât și de la întreprinderi și cetățeni ucraineni în moneda națională.

UPDATE 13:42 Trupele rusești au pătruns în regiunea Kiev, anunță Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei.

„Echipamentele militare ale inamicului au pătruns în regiunea Kiev .Polițiștii de frontieră împreună cu militarii ucraineni au acceptat bătălia. La sediul departamentului serviciului de frontieră Mlaachivka au fost efectuate bombardamente. Unitățile de frontieră sunt relocate în funcții de rezervă și acționează în interacțiune cu Forțele Armate ale Ucrainei și Garda Națională”, anunță Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei.

Alertă de manipulare: Guvernul denunță că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au primit mesaje textuale false cu invitații de înrolare în armată

„Mai mulți cetățeni ai R. Moldova au primit mesaje textuale false cu invitații de înrolare în armată. Guvernul dezminte oficial această manipulare, nici un program de înrolare nu este în derulare și nu se planifică. Materialele legate de acest fals au fost transmise poliției, iar cei care distribuie astfel de falsuri poartă răspundere penală”, anunță Guvernul R. Moldova, într-un comunicat de presă.

UPDATE 13:12 „Rusia efectuează un atac la scară largă asupra Ucrainei, nu o invazie a estului”, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitri Kuleba.

„Nu, aceasta nu este o invazie rusă numai a estului Ucrainei, ci un atac la scară largă din mai multe direcții. Apărarea ucraineană nu s-a prăbușit. Armata ucraineană a acceptat bătălia și continuă să se apere”, a scris el pe Twitter.

Foto: Reuters

Companiile aeriene evită spațiul aerian ucrainean în urma atacului rusesc

UPDATE 13:05 Companiile aeriene evită spațiul aerian ucrainean în urma atacului rusesc. Ucraina și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile în primele ore după ce Rusia a invadat-o, scrie BBC.

Secretarul britanic pentru transport, Grant Shapps, a dat instrucțiuni Autorității Aviației Civile să se asigure că companiile aeriene evită spațiul aerian din Ucraina „în urma evenimentelor oribile din timpul nopții”.

Sursa foto: BBC

UPDATE 12:52 Președintele României, Klaus Iohannis: „Rusia este agresorul, iar România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei. Dragi români, știu că sunteți îngrijorați, dar vă asigur că niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa. România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina”, notează Biziday.

Șeful statului român a condamnat ferm acțiunea Rusiei. „Rusia a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate împotriva unui stat suveran. La eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii, Rusia a răspuns cu rachete”, a spus Iohannis.

Iohannis i-a asigurat pe români că nu au motive să se teamă și a precizat că România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina.

Foto: dw.com

UPDATE 12:43 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen declară că, în legătură cu situația din Ucraina, astăzi vor fi prezentate liderilor europeni spre aprobare un pachet de sancțiuni masive și direcționate. Totodată, se anunță despre intenția de a îngheța activele rusești în Uniunea Europeană și de a opri accesul băncilor ruse pe piețele financiare europene.

UPDATE 12:42 Peste 100 de deputați municipali din diferite orașe ale Federației Ruse (Moscova, Sankt Petersburg, Veliky Novgorod, Samara, Ryazan, Yoshkar-Ola și altele) au semnat o scrisoare deschisă adresată cetățenilor ruși prin care condamnă „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei, anunțată în dimineața zilei de 24 februarie de către președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 12:38 Fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, a postat joi, în contextul situației din Ucraina, un mesaj pe pagina lui de Facebook în care spune că „ceea ce se întâmplă la vecini reprezintă o lecție importantă și pentru noi”.

Tot în mesaj, Dodon scrie că R. Moldova are nevoie de pace și îndeamnă cetățenii „să se unească în jurul acestui scop”. Tot aici, Igor Dodon „îndeamnă cetățenii să ajute autoritățile să facă tot posibilul pentru aceasta – să dea dovadă de înțelepciune, să asigure tot necesarul pentru societate, să nu implice țara în iureșul confruntărilor geopolitice”.

UPDATE 12:36 După ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru declararea stării de urgență, în legătură cu situația din Ucraina.

Ce presupune Starea de urgență? Principalele restricții care vor fi aplicate în această perioadă sunt următoarele:

Instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară

Instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării

Introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitare antiepidemice obligatorii

Stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile

Interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiune de masă Potrivit legii nr. 212 din 24.06. 2004, „starea de urgență” presupune un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de:

iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;

existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;

Peste 40 de militari ucraineni au decedat în bombardamentele cu rachete ale armatei ruse

UPDATE 12:25 Peste 40 de militari ucraineni au decedat în bombardamentelE cu rachete ale armatei ruse, iar câteva zeci au fost răniți. Anunțul a fost fcăut de Aleksey Arestovich, consilier al șefului biroului președintelui, presa ucraineană.

Potrivit acestuia, în urma bombardamentelor cu rachete rusești asupra instalațiilor militare și a infrastructurii, peste 40 de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei au fost uciși și câteva zeci au fost răniți.

Comandamentul rus anunță că forțele armate ale Rusiei rezistă în fața agresiunii armatei ruse.

Kievul face apel la populație: „Toţi cei care sunt capabili să ţină o armă în mână se pot alătura armatei”

UPDATE 12:22 Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că oricine este pregătit şi capabil să ţină o armă în mână se poate alătura forţelor teritoriale de apărare, dat fiind faptul că poliţia anunţat că distribuie arme veteranilor, scrie Reuters.

UPDATE 12:18 Trei civili au fost omorâți în apropiere de orașul Mariupol în urma agresiunii din partea Rusiei. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Mariupol Vadim Boichenko, notează presa ucraineană.

„Pe strada Bolşevikskaya, două obuze din sistemul Smerch au distrus 12 case, dintre care patru case au fost grav avariate. Ca urmare, cinci adulți au fost răniți și un copil. Toți sunt într-o stare moderată, au fost operați (…). Trupele inamice au atacat aeroportul Mariupol, au deteriorat pista. Bombardarea aeroportului unde se află Forțele Armate ale Ucrainei a fost efectuată de mai multe ori pe parcursul zilei. În plus, ocupanții au tras în mod intenționat într-un sat din apropiere. Infrastructura a fost deteriorată, trei civili au fost uciși”, a spus Boichenko.

UPDATE 11:51 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunțat despre ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia.

„Am rupt relațiile diplomatice cu Rusia”, a spus Zelensky în cadrul unei conferințe de presă.

El a comparat atacul rus de astăzi cu cel al Germaniei naziste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ruptura relațiilor diplomatice reprezintă faptul că ambele părți sunt private de posibilitatea comunicării bilaterale în plan diplomatic. Diplomații ucraineni și ruși își încetează activitățile. Relațiile diplomatice dintre țări au loc prin medierea țărilor terțe.

UPDATE 11:49 Ministra de Interne, Ala Revenco, a susținut joi un briefing de presă în legătură cu situația din Ucraina.

Declarațiile ministrei de Interne:

„La moment atenția este concentrată pe un flux mai mare de migrați la frontieră. 1900 de cetățeni ai Ucrainei au trecut granița. A fost mobilizat centrul de plasament al Biroului de Migrație și Azil pentru cazarea cetățenilor. Această situație ne îngrijorează. Monitorizăm în regim real tot ce se întâmplă. Astăzi, informații despre un pericol eminent în R. Moldova nu se înregistrează. Spațiul aerian va fi închis începând cu ora 12:00. Cursele vor fi orientate spre alte aeroporturi”, a declarat ministra de Interne.

Zelensky a ordonat trupelor ucrainene să le producă pierderi maxime forțelor ruse

UPDATE 11:42 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a ordonat trupelor sale să le producă pierderi maxime militarilor ruşi care au invadat Ucraina, a transmis pe Facebook comandantul şef al forţelor armate ucrainene, generalul Valeri Zelujni, potrivit AFP, citat de Digi 24.

UPDATE 11:38 Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoană declară că a discutat azi cu premierul Ucrainei, Denys Sjmyhal, „în urma atacului nechibzuit și neprovocat al Federației Ruse”. În același context, se solicită Rusiei să oprească imediat activitățile militare și să respecte integritatea teritorială a Ucrainei.

„Am numărat șapte rachete” – jurnalistă ucraineană atacată la o bază militară de lângă Kiev

UPDATE 11:32 Jurnalista ucraineană Lyubov Velychko locuiește în apropierea unei baze militare din apropierea capitalei Kiev. Ea spune că s-a trezit la 4:30 și „a auzit sunete foarte puternice” și nu știa ce se întâmplă. Ea spune că a ieșit afară și a văzut „ceva care semăna cu focul”, notează BBC.

Velychko mai spune că vecinii ei sunt șocați și i-a văzut pe unii dintre ei în lacrimi, adăugând că „ne ascundem copiii la 5 dimineața în beci”. Mai târziu, ea a mers la baza militară respectivă și spune că a fost „bombardată de rachete din aer” și au murit două persoane. „Am numărat șapte rachete”, afirmă jurnalista.

SIS anunță că a instituit în R. Moldova Cod Galben de alertă teroristă. Instituția îndeamnă societatea la calm

UPDATE 11:24 În contextul situației de securitate regională create în Ucraina, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunță despre stabilirea nivelului moderat – Cod Galben de alertă teroristă în țară, aprobat prin ordinul directorului SIS, pe 24 februarie 2022.

Potrivit SIS, în cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă – Cod Galben, autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele atribuțiilor, întreprind acțiunile prevăzute la nivelul scăzut, suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:

concentrarea eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist;

amplificarea măsurile de control și asigurarea ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gări feroviare și auto, obiective de aglomerare în masă a populației;

verificarea stării și nivelului de asigurare a protecției fizice și sporirea măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă;

intensificarea măsurile de verificare și asigurare a ordinii publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă, al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indici și situații de risc (dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent etc.);

desfășurarea de instruiri suplimentare pentru angajați, care sunt antrenați în măsuri de ocrotire a normelor de drept și pentru personalul din cadrul obiectivelor care pot deveni ținte pentru atacuri teroriste;

verificarea nivelului de pregătire a forțelor și mijloacelor care pot fi antrenate în procedeele de reacționare în situații de criză teroristă și lichidarea consecințelor acestora.

UPDATE 11:18 Patru tancuri ale Rusiei au fost distruse în orașul ucrainean Harkov, transmite Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Armata ucraineană a doborât astăzi al șaselea avion rusesc.

Armata ucraineană a doborât astăzi al șaselea avion rusesc.

UPDATE 11:13 Prim-ministrul australian Scott Morrison a numit invazia Ucrainei de către Rusia „brutală” și „neprovocată” și a anunțat noi sancțiuni pentru încă 25 de persoane și patru instituții financiare, transmite CNN.

„Denunțăm ceea ce sunt acțiuni ostile unilaterale în Ucraina. Rusia încalcă în mod flagrant dreptul internațional și Carta ONU. Rusia a ales războiul”, a spus Morrison, vorbind cu reporterilor într-o conferință de presă joi.

Sursa foto: CNN

UPDATE 11:01 AFP a publicat imagini cu un bloc de locuințe din orașul Chuguev, Ucraina, lovit într-un bombardament. În imagini se văd pompieri care încearcă să stingă focul izbucnit la mai multe etaje ale clădirii, scrie Digi 24.

VIDEO: Ukraine residential buildings shelled.



Firefighters and residents on the scene of shelled buildings in Chuguev, Ukraine, as Russian President Vladimir Putin launches a military operation in Ukraine with explosions heard across the country pic.twitter.com/yXI4PTrgIT — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

Cozi la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pe sensul de intrare în R. Moldova

UPDATE 10:54 Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca – Maiki-Udobnoe. Zeci de vehicule, majoritatea înmatriculate în Ucraina, stau la coadă, la vamă, pe sensul de intrare în R. Moldova.

Potrivit imaginilor de pe pagina oficială a Poliției de Frontieră, cele mai multe vehicule care așteaptă să traverseze frontiera moldo-ucraineană sunt cu plăcuțe de înmatriculare ucrainene.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, afirmă că toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise și funcționează în regim extins și că instituțiile statului instalează centre de triere la vamă. Șefa statului spune că în acest moment, țara noastră este pregătită să primească câteva zeci de mii de oameni.

Totodată, șefa statului a solicitat cetățenilor R. Moldova să nu se deplaseze în țara vecină, iar pe cei care se află temporar în Ucraina i-a îndemnat să părăsească teritoriul ucrainean.

Josep Borrell: „Acestea sunt cele mai întunecate ore ale Europei de la cel de-al Doilea Război Mondial. Președintele Putin trebuie să oprească această agresiune fără sens”

UPDATE 10:45 Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a anunțat într-o postare pe pagina sa de Twitter că „acestea sunt printre cele mai întunecate ore ale Europei de la cel de-al Doilea Război Mondial”. Josep Borrel promite cel mai dur pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Acestea sunt cele mai întunecate ore ale Europei de la cel de-al Doilea Război Mondial. UE va răspunde în cei mai fermi termeni și va conveni asupra celui mai dur pachet de sancțiuni pe care l-am implementat vreodată. Președintele Putin trebuie să oprească această agresiune fără sens. Suntem alături de Ucraina”, a declarat Borrell.

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.



The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.



President Putin needs to stop this senseless aggression.



We stand with Ukraine. pic.twitter.com/mmDtfUOHvk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022

CIT: La Harkov a căzut coada rachetei MLRS „Smerch”

UPDATE 10:37 CIT: La Harkov a căzut coada rachetei MLRS „Smerch” În timp ce partea rusă susține că nu atacă civilii și că armata Rusiei lovește doar ținte militare în Ucraina, CIT a confirmat că coada unei rachete MLRS „Smerch” a căzut la Harkov.

Conflict Intelligence Team (un grup de bloggeri independenți ruși care investighează conflictele armate prin surse deschise) a declarat că a confirmat autenticitatea unui videoclip de pe rețelele de socializare filmat la Harkov. Potrivit acestora, pe video se arată coada rachetei MLRS „Smerch”.

Sistemul de lansare a rachetelor multiple MLRS (Multy Launch Rocket System) este o armă fără discernământ. La folosirea acesteia, pot avea de suferit inclusiv civilii.

România a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO

UPDATE 10:29 România a cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, care stabileşte un mecanism de consultare între aliaţi, în contextul conflictului din Ucraina, a anunțat ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite presa de peste Prut.

Potrivit articolului 4 din Tratatul de la Washington, părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți.

România a făcut solicitarea împreună cu Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și țările baltice.

Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele pentru navele ruse şi vrea sancţiuni împotriva Moscovei

UPDATE 10:28 Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele pentru navele ruse şi vrea sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat joi ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, după ce Rusia a lansat un atac aerian şi terestru asupra ţării vecine.

Turcia, ţară membră a NATO care are graniţă maritimă în Marea Neagră cu Ucraina şi Rusia, se opune sancţiunilor, însă a spus că acţiunile Moscovei împotriva Kievului sunt inacceptabile. Conform unui pact din 1936, Ankara are control asupra celor două strâmtori şi poate limita trecerea navelor de război dacă este ameninţată sau în timpul unui conflict.

UPDATE 10:26 Președintele în exercițiu al OSCE și ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau și secretarul general OSCE Helga Maria Schmid condamnă lansarea de către președintele Putin a unei operațiuni militare în Ucraina, în contextul unei declarații oficiale de azi.

Stațiile de metrou devin „buncăre improvizate” în Kiev

UPDATE 10:24 Mai mulți locuitori ai Kievului au declarat pentru CNN că stațiile sunt pline de oameni care transportă provizii, organizați în grupuri, scrie CNN.

Pursa foto: CNN

„Tot traficul se îndreaptă într-o singură direcție (…) conducând cât de repede pot spre vest, spre zonele mai sigure, dacă doriți, ale țării, poate spre Polonia, care se află la trei sau patru sau cinci ore de mers cu mașina de aici. Puteți vedea că este aproape un flux constant de trafic în care locuitorii acestei țări se deplasează spre vest, în direcția opusă Rusiei.”

UPDATE 10:19 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a convocat joi dimineață, 24 februarie, începând cu ora 8.00, ședința Consiliului Suprem de Securitate, în legătură cu situația din Ucraina.

Maia Sandu: Gvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență în țară

„În această dimineață, Rusia a lansat atacuri militare asupra țării vecine Ucraina încălcând flagrant normele dreptului internațional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de război. În acest context am convocat ședința CSS pentru a analiza situația creată. Am stabilit ca Guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență în țară. Tot astăzi va fi convocată ședința CSE pentru a întreprinde un șir de acțiuni necesare pentru gestionarea acestei crize și provocărilor umanitare. Am dispus intensificarea eforturilor de patrulare ale subdiviziunilor MAI pentru a preveni eventuale provocări. Toate deciziile luate pe parcursul zilei vor fi publicate suplimentar publicului. Solicit cetățenilor R. Moldova care se află în vizită sau ședere în Ucraina să se întoarcă acasă. Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise și funcționează în regim extins”, a spus Maia Sandu.

Cel puțin 6 morți, 7 persoane rănite și 19 persoane dispărute în urma bombardamentelor din Sumî, Donețk și Odesa

UPDATE 10:14 Ministerul de Interne de la Kiev anunță cel puțin 6 morți, 7 persoane rănite și 19 persoane dispărute în urma bombardamentelor din Sumî, Donețk și Odesa.

„În regiunea Sumî, o mașină a luat foc, în urma căreia o femeie și un copil au fost răniți. La ora 08:36 în regiunea Odesa au fost identificați 6 morți, 7 răniți, 19 dispăruți. La ora 08:38, în orașul Mariupol, regiunea Donețk, în urma bombardamentelor, o persoană a fost ucisă, două au fost rănite”, a anunțat Gerașcenko, potrivit presei ucrainene.

UPDATE 10:06 Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a încercat să justifice miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, decizia ţării sale de a interveni în Ucraina făcând referire la presupuse „provocări” din partea Kievului, transmite EFE.

Nebenzia a insistat că obiectivul acestei „operaţiuni speciale” este de „a proteja persoanele care de opt ani de zile suferă un genocid din partea regimului de la Kiev” şi de „a demilitariza” Ucraina. Înaltul diplomat rus a vorbit în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate care avea loc în timp ce, la Moscova, preşedintele rus Vladimir Putin anunţa într-un discurs începerea intervenţiei militare.

Diplomatul, care a tradus pentru restul participanţilor o parte din discursul lui Putin, a insistat că “ocuparea Ucrainei nu intră în planurile” Rusiei şi a dat asigurări că intervenţia îşi are justificare în Carta Naţiunilor Unite, cu toate că însuşi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, afirmase contrariul.

În discursul său, Nebenzia a dat vina în repetate rânduri pentru situaţie pe guvernul ucrainean, pe care l-a acuzat că şi-a intensificat „provocările” în estul ţării, unde Moscova a recunoscut independenţa autoproclamată a celor două „republici” separatiste, Doneţk şi Lugansk. Pentru Rusia este fundamental să-şi protejeze populaţia în aceste zone, a subliniat Nebenzia, care a acuzat SUA şi ţările europene că ignoră situaţia şi se ghidează doar după interesele lor geostrategice.

Agenţia dpa a remarcat că, prin vocea lui Nebenzia, Rusia a dat vina pe Ucraina pentru propria sa acţiune militară în Donbas.

„Rădăcina crizei de astăzi în privinţa Ucrainei o reprezintă tocmai acţiunile Ucrainei, care ani la rând şi-a încălcat obligaţiile în conformitate cu pachetul de măsuri de la Minsk”, a insistat Nebenzia.

UPDATE 10:04 Principalele străzi din vestul Kievului sunt blocate de fluxul mare de mașini care părăsesc orașul după ce Rusia a atacat Ucraina. Un cetățean ucrainean originar din R. Moldova, care locuiește de peste 25 de ani în capitalei Ucrainei afirmă că lumea din capitala Ucrainei este panicată, iar unii dintre ei se refugiază în stațiile subterane de metrou.

„În Kiev le-au zis sa nu iasă din casă. Ieșirea din capitală, în genere, e blocată. Cei care locuiesc în zona aeroportului din Kiev s-au trezit dimineață din cauza bombardamentelor. Ele se aud din casele oamenilor. Cei care locuiesc în Kiev se gândesc să plece în sate că acolo nu sunt obiecte strategice și speră să nu atace acolo. Peste tot sunt blocade de mașini, și în oraș, și pe traseu. În regiunea blocurilor de locuit tot. Unii se ascund în stațiile subterane de metrou”, ne-a transmis un cetățean ucrainean originar din R. Moldova, care locuiește de peste 25 de ani în capitalei Ucrainei.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat joi dimineață, în jurul orei 05:30, ora Moscovei, începerea unei „operațiuni speciale” în Ucraina. La scurt timp, explozii puternice au început să răsune în mai multe orașe din Ucraina. O explozie puternică a fost raportată în apropierea cazărmii unei brigăzi mecanizate din Odesa, două explozii puternice – la Kiev. De asemenea, explozii au fost raportate și la Kramatorsk, Nikolaev, Berdyansk.

UPDATE 10:01 La ordinul matinal la președintelui rus, Vladimir Putin, armata Rusiei a invadat Ucraina în această dimineață. Atacul se desfășoară atât terestru, cât și aerian și naval. Livemapua.com, un serviciu care documentează atacurile conflictului ruso-ucrainean încă din 2014, a publicat o hartă cu locurile unde au fost raportate până la această oră atacuri.

Harta interactivă poate fi văzută AICI.

În baza informațiilor transmise de armata de la Kiev, CNN a publicat o hartă provizorie a pozițiilor lovite de rachetele rusești:

UPDATE 09:56 Polonia și țările baltice au inițiat consultări în temeiul articolului 4 al NATO – articol care prevede că părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți, transmite CNN.

UPDATE 09:56 Președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) joi, la 11.00, în contextul conflictului din Ucraina. De asemenea, Armata României a anunțat că a activat punctele militare de comandă cu atribuții în monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate situațiilor concrete care pot apărea, scrie presa de peste Prut.

Pe ordinea de zi a ședinței este inclusă tematica privind implicațiile asupra securității euroatlantice în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Armata României a activat punctele militare de comandă

În ceea ce privește situația de securitate din Ucraina, Armata României a activat punctele militare de comandă cu atribuții în monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate situațiilor concrete care pot apărea.

UPDATE 09:46 Președintele belarus Alexander Lukașenko va convoca o întâlnire cu echipa sa de securitate națională. Belarus și Rusia au legături militare strânse, iar trupele ruse s-au desfășurat recent în Belarus pentru exerciții militare ample, scrie CNN.

UPDATE 09:42 Macron: Franța condamnă ferm decizia Rusiei de a porni războiul

„Franța condamnă ferm decizia Rusiei de a porni un război în Ucrainei. Rusia trebuie să își încheie imediat operațiunile militare. Franța este solidară cu Ucraina. Ea este alături de ucraineni și lucrează cu partenerii și aliații săi pentru a pune capăt războiului”, transmite președintele Emmanuel Macron.

Sursa foto: Profimedia Images

UPDATE 09:38 Primarul orașului ucrainean Mariupol, Vadim Boychenko, i-a îndemnat pe localnici să rămână calmi și să nu intre în panică. Despre acest lucru a relatat serviciul de presă al Consiliului Local Mariupol.

„S-a întâmplat ceea la ce așteptam și ne temeam. Cu toții auzim explozii în jurul orașului. Dar acum vreau să spun principalul lucru. Armata noastră ucraineană își îndeplinește misiunea principală – protejarea orașului și a Ucrainei în general. Organismele locale de autoguvernare din Mariupol funcționează și își îndeplinesc funcțiile, ținând cont de regimul legii marțiale. Sarcina noastră principală acum este să asigurăm funcționarea serviciilor de urgență și susținerea vieții orașului”, a spus el.

UPDATE 09:31 Echipamente militare rusești, inclusiv vehicule blindate, se îndreaptă spre Cernihiv, Sumî, Lugansk și Harkov, notează presa ucraineană.

„Ofensiva trupelor ruse peste granița de stat este precedată de bombardamente de artilerie. Echipamentele militare rusești, inclusiv vehicule blindate, se îndreaptă spre Cernihiv, Sumi, Lugansk, Harkov”, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne ucrainean printr-un comunicat.

UPDATE 09:29 SUA: Nu vom fi implicați într-un război cu Rusia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, că președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane în Ucraina, care să lupte contra Rusiei, scrie Digi 24.

UPDATE 09:22 Comandamentul Forţelor Armate Ucrainene: „Suntem pe pământul nostru și nu-l vom preda”

Comandamentul Forţelor Armate Ucrainene anunță că armata ucraineană a răspuns trupele ruse, după ce ultimele au invadat Ucraina.

„Situația este sub control. Trupele ruse suferă pierderi. În prezent, nu există pierderi în rândul apărătorilor ucraineni.Suntem pe pământul nostru și nu-l vom preda! Astăzi, forțele armate ale Federației Ruse au lansat bombardamente intensive ale unităților noastre din est, lansând lovituri cu rachete/bombe pe aerodromurile din Boryspil, Ozerne, Kulbakino, Chuhuiv, Kramatorsk, Chornobaivka. În același timp agresorul a început bombardarea de artilerie a zonelor și așezărilor de-a lungul frontierei de stat și a graniței administrative cu teritoriul ocupat temporar al Crimeei. Forțele Naționale de Apărare, folosind dreptul pentru autoapărare conform articolului 51 din Carta Națiunilor Unite contracarează cu demnitate încercările inamicului de a trece granița de stat”, a anunțat Comandamentul Forţelor Armate Ucrainene într-o postare pe Facebook.

UPDATE 09:09 Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a anunțat că cinci avioane rusești și un elicopter au fost doborâte joi dimineață, 24 februarie, în timp ce forțele ruse atacau Ucraina, transmite CNN.

UPDATE 09:05 Un avion militar ucrainean Su-27 (de atac) a intrat în spațiul aerian al României. A fost interceptat de două aeronave F-16 ale aviației române și escortat la Baza 95 Aeriană Bacău, unde a aterizat. Nu este clar dacă aeronava ucraineană a întâmpinat probleme tehnice. Ministerul Apărării anunță că două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au interceptat un avion ucrainean Suhoi 27 care a intrat în spațiul aerian al țării. A fost escortat pentru aterizare imediată pe Baza 95 Aeriană Bacău. Comunicatul MApN nu precizează motivul pentru care aeronava ucraineană a intrat în spațiul aerian al României, scrie presa de peste Prut.

UPDATE 08:57 Ambasadorii celor 30 de țări membre NATO se vor reuni de urgență joi, după ce Rusia a atacat Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

„Condamn ferm atacul nesăbuit al Rusiei asupra Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți de civili. Aceasta este o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare gravă la adresa securității euro-atlantice. Aliații NATO se vor întâlni de urgență pentru a aborda agresiunea Rusiei față de Ucraina”, a spus secretarul general al NATO.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

UPDATE 08:51 Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei raportează un nou atac cibernetic asupra tuturor „resurselor informaționale de bază ale Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de ministrul Transformării Digitale Mihail Fedorov.

„Am apărat spațiul cibernetic toată noaptea. Au avut loc și au loc fără oprire atacuri asupra tuturor resurselor informaționale de bază. Până acum totul este stabil. Toate echipele sunt la locul lor. Rămânem calmi și nu intram în panică!”, a spus el.

UPDATE 08:35 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o reacție după ce Rusia a invadat Ucraina. Ursula von der leyen susține că liderii UE vor discuta și vor adopta rapid măsuri restrictive suplimentare împotriva Rusiei.

„Condamnăm agresiunea militară fără precedent a Rusiei împotriva Ucrainei. Trebuie să-și retragă armata și să respecte pe deplin integritatea teritorială a Ucrainei. Liderii UE vor discuta și vor adopta rapid măsuri restrictive suplimentare împotriva Rusiei. UE este alături de Ucraina”, a spus președinta UE într-o postare pe pagina sa de Twitter.

We condemn Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.



It must withdraw its military and fully respect Ukraine’s territorial integrity.



The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.



The EU stands with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

UPDATE 08:25 Biden: „Doar Rusia este responsabilă pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”.

Președintele american Joe Biden a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „război ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofală de vieți omenești și suferință umană”, notează Digi 24.

„Doar Rusia este responsabilă pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a mai spus Biden.

Președintele american a precizat că va „trage Rusia la răspundere”, declarând, totodată, că monitorizează situația de la Casa Albă și că va primi actualizări de la echipa sa de securitate națională.

Foto: Digi 24

UPDATE 08:23 Ministerul rus al Apărării a anunțat că „trupele ruse lovesc doar infrastructura militară a Ucrainei și că nu există nicio amenințare pentru populația civilă”.

„Infrastructura militară, instalațiile de apărare aeriană, aerodromurile militare, aviația Forțelor Armate ale Ucrainei sunt dezactivate cu arme de înaltă precizie”, a spus ministerul, adăugând că nimic nu amenință populația civilă a țării, notează Novaya Gazeta.

UPDATE 08:15 Bombardamentele continuă în autoproclamta republică separatistă Donețk. Conform primelor informații, o femeia a fost rănită. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavel Kirilenko, potrivit presei ucrainene.

UPDATE 08:13 Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a avut o primă reacție după atacul Rusiei și le-a transmis cetățenilor ucraineni să își păstreze calmul și să rămână în case. Acesta a anunțat că va fi impusă starea de război, scrie Digi 24.

Zelenski a discutat la telefon cu președintele SUA Joe Biden.

„Dragi cetățeni ucraineni, în această dimineață, președintele Putin a anunțat o operațiune militară specială în Donbas. Rusia a efectuat lovituri asupra infrastructurii noastre militare și a polițiștilor noștri de frontieră. S-au auzit explozii în multe orașe din Ucraina. Introducem legea marțială pe întreg teritoriul țării noastre. Acum un minut am avut o conversație cu președintele Biden. SUA au început deja efortul internațional. Astăzi ar trebui să vă păstrați calmul. Stai acasă dacă puteți. Noi lucrăm. Armata lucrează. Întregul sector al apărării și securității funcționează. Fără panică. Suntem puternici. Suntem pregătiți pentru tot. Vom câștiga pentru că suntem Ucraina.”, a spus Zelensky.

UPDATE 08:12 Președintele rus Vladimir Putin a avut un discurs joi dimineață, în jur de ora 5.30 (4.30 ora României), în care a declarat că „toate analizele arata că confruntarea Rusiei cu aceste forțe este de neevitat”, scrie Digi 24.

Vladimir Putin, declarații:

„URSS a făcut eforturi enorme să evite războiul. Am reușit să distrugem nazismul, dar am pierdut milioane de oameni. Nu vom mai permite așa ceva. Cei care ne numesc dușmani au mulți bani și posibilități, și știm asta, și știm posibilitățile noastre de a rezista acestor impertinențe. Din punct de vedere militar, Rusia modernă, chiar după destrămarea URSS este una dintre cele mai mari puteri militare. Nu trebuie să uite nimeni că în cazul unui atac direct la adresa noastră, agresorul va fi distrus și doborât.

Acum, cu extinderea NATO în est, situația pentru țara noastă este periculoasă. Mai mult, NATO vor să se extindă și mai mult. Nu ne mai putem doar uita la ce se întâmplă. Extinderea infrastructurii spre est și acapararea militară Ucrainei… Politica SUA este reținerea Rusiei, pentru noi este o întrebare legata de viata și moarte. Este linia roșie despre care am vorbit. Au trecut linia roșie. Am luat decizia pentru o operaţiune militară. (…) Acțiunile noastre sunt autoapărare de la amenințările la adresa noastră. Trebuie să mă adresez către militarii ucraineni. Dragi tovarăși, Părinții voștri nu s-au luptat cu nazismul pentru ca voi acum să ascultați odinile Kievului. Va cer sa depuneți armele și sa plecați acasă. Toți cei care vor face asta vor fi lăsați sa plece”, a spus Putin.

UPDATE 08:10 Astăzi, 24 februarie, a fost anunțată o evacuare generală a locuitorilor din regiunea Lugansk la ora 05:50. Acest lucru este raportat de Administrația Regională de Stat Lugansk, scrie presa ucraineană.

„Recomandăm locuitorilor din regiunea Lugansk să părăsească imediat regiunea. Proprietarii de vehicule să-și folosească oportunitățile și să se deplaseze în direcția orașului Dnipro. Cei care nu pot evacua singuri – evacuarea este organizată din gările: Lisichansk, Rubizhnoye, Svatovo.Locul de întâlnire este la gările indicate. În timpul evacuării, vă rugăm să păstrați calmul și să ascultați indicațiile reprezentanților autorităților, Poliției Naționale și Serviciului de Stat de Urgență”.

UPDATE 08:09 În contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina din această noapte, 24 februarie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europe (MAEIE) solicită cetățenilor R. Moldova să nu se deplaseze în țara vecină, iar celor care se află temporar în Ucraina să părăsească teritoriul acestui stat imediat.

Totodată, MAEIE anunță că a dispus în regim de urgență evacuarea membrilor familiilor și personalului neesențial de la ambasada țării noastre la Kiev și consulatul de la Odesa.

UPDATE 08:07 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a convocat joi dimineață, 24 februarie, începând cu ora 8.00, ședința Consiliului Suprem de Securitate, în legătură cu situația din Ucraina.

UPDATE 07:51 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunțat introducerea legii marțiale în toată Ucraina, notează presa ucraineană.

Legea marțială este un sistem legal care este folosit (de obicei după un anunț oficial) atunci când o autoritate militară preia controlul în locul administrației civile obișnuite. Legea marțială este impunerea controlului militar direct asupra funcțiilor civile normale ale guvernului, în special ca răspuns la o urgență temporară, cum ar fi invazia sau catastrofa majoră, sau într-un teritoriu ocupat.

UPDATE 06:24 Potrivit ultimelor informații, a început operațiunea de debarcare a forțelor ruse în Marea Neagră și Marea Azov, spun surse din Ministerul Apărării din Ucraina pentru Interfax, notează Digi 24.

Operațiunea militară a Rusiei pare una completă, cu atacuri de artilerie, atacuri aeriene și debacarea forțelor ruse în Odesa și Mariupol. Operațiunea militară a început chiar în timpul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU.

Sursa foto: Digi 24

Relatările jurnaliștilor și ale martorilor oculari, așa cum reies din postările de pe rețelele sociale, sugerează ca armata rusă atacă Ucraina simultan din nord, est și sud. Corespondentul The Guardian la Kiev, Luke Harding, citează comandamentul armatei Ucrainei care susține ca rușii ataca ținte militare.

Un avion de luptă rus efectuează lovituri aeriene asupra bazelor brigăzilor 25 și 93 ucrainene din regiunea Dnipropetrovsk.

Kievul ar fi atacat cu rachete balistice.

„Putin tocmai ce a început o invazie pe scară largă în Ucraina”, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei.

Miercuri, 23 februarie:

UPDATE 22:30 Rusia a mutat aproape 100% din trupe într-o poziție pregătită pentru invazie, spune un înalt oficial american, potrivit The Guardian.

UPDATE 22:04 Rada Supremă a Ucrainei a declarat stare de urgență pentru 30 de zile, scrie presa ucraineană.

În cadrul unei ședințe extraordinare, Rada Supremă a Ucrainei a susținut decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zlensky, privind introducerea stării de urgență. Pentru aceasta au votat 335 de deputați. Starea de urgență va fi introdusă în toată Ucraina, la miezul nopții, cu excepția regiunilor Donețk și Lugansk. Perioada de valabilitate a stării de urgență este de 30 de zile, cu posibilitatea de a fi prelungită.

În ceea ce privește restricțiile, acestea vor fi axate pe întărirea protecției ordinii publice, restricționarea traficului, inspectarea vehiculelor, verificarea documentelor.

Decizia de a declara starea de urgență în Ucraina a fost luată în dimineața zilei de 23 februarie, în cadrul unei ședințe a Consiliului Național de Securitate și Apărare. După aceea, decretul prezidențial a fost trimis spre aprobare de către Rada Supremă a Ucrainei.

UPDATE 21:19 Șeful autoproclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin, a cerut „retragerea” trupelor ucrainene din regiunea separatistă Donețk, numind-o „teritoriul RDP”, notează presa ucraineană.

„Acum, întrebarea este ce să facem cu acumularea de arme, echipamente și personal al formațiunilor armate ale Ucrainei de cealaltă parte a liniei de contact. Ce să faci cu el? Trebuie să plece voluntar? Aceasta este cea mai bună opțiune pentru ei de a părăsi teritoriul și de a-și scoate armele ”, a spus el.

UPDATE 21:12 România salută pachetul de sancţiuni adoptate de Uniunea Europeană în contextul tensiunilor Rusia – Ucraina, a spus ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a subliniat că blocul comunitar este unit împotriva agresiunii, scrie Digi 24.

„România salută adoptarea pachetul de sancţiuni UE aplicate unor oficiali ruşi, unor membri ai Dumei de Stat şi altor entităţi, bănci şi societăţi comerciale. Este primul pas de a impune costuri pentru Rusia, care a încălcat suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei,” a scris Aurescu pe Twitter.

UPDATE 20:43 Două convoaie cu tancuri și echipamente militare fără însemne identificabile se îndreptau miercuri, 23 februarie, spre orașul separatist Donețk. Un convoi includea nouă tancuri și un vehicul de luptă al infanteriei, iar celălalt era format din camioane și cisterne de combustibil, scrie Reuters.

UPDATE 19:54 Presa ucraineană scrie că o locuință din regiunea separatistă Lugansk a luat foc în urma bombardamentelor. Deocamdată nu au fost raportate victime.

„La ora 17:48, a fost primit un mesaj despre un incendiu într-o clădire, ca urmare a bombardamentelor din Stanîcino-Luhanske. La fața locului au fost trimise 2 echipaje de pompieri și 8 persoane din personalul Serviciului de Stat de Urgență”, se arată într-un comunicat al Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei .

UPDATE 19:41 Prim-ministrul Letoniei, Krisjanis Karins, a declarat că Rusia a transferat efective militare în Donbas.

„Conform informațiilor pe care le dețin, președintele rus Vladimir Putin a transferat efective militare și tancuri suplimentare în teritoriile ocupate din Donbas”, a spus Karins, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 19:11 Site-urile guvernamentale din Ucraina au fost supuse astăzi unui atac cibernetic masiv: site-urile Radei Supreme, ale Cabinetului de Miniștri și ale Ministerului Afacerilor Externe au picat.

„În jurul orei 16:00, a început un alt atac masiv asupra statului nostru. Există date relevante de la o serie de bănci și există, de asemenea, probleme cu accesul la site-urile BP (deja lucrează), Cabinetul de Miniștri și Ministerul Afacerilor Externe. Acest lucru se datorează trecerii traficului către un alt furnizor pentru a minimiza daunele cauzate de atac”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul transformării digitale al Ucrainei, scrie presa ucraineană.

UPDATE 18:25 Consiliul UE a publicat pachetul de sancțiuni impuse Rusiei.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, comandanţii-şefi ai forţelor aeriene ruse şi ai flotei Mării Negre, liderii „propagandişti” de stat şi 351 de deputaţi ai Dumei ar urma vor fi sancționați de UE. Măsurile, care trebuie să fie aprobate de miniștrii de externe ai UE, sunt mai dure decât cele anunțate de SUA. UE impune înghețarea activelor și interdicții de călătorie pentru 23 de persoane, trei bănci și o „fabrică de troli” notorie pe internet din Sankt Petersburg, ca răspuns la decizia președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște republicile autoproclamate din Donețk și Lugansk ca state independente, scrie The Guardian.

UPDATE 17:33 Presa ucraineană scrie că separatiștii proruși din Donbas au încălcat „încetarea focului” și au efectuat 59 de atacuri. Un militar ucrainean a fost ucis.

UPDATE 16:24 Ministerul rus de Externe a declarat că Rusia va da un răspuns puternic, hotărât și sensibil la sancțiunile SUA, transmite TASS.

Moscova va oferi un răspuns puternic sancțiunilor americane, nu neapărat simetric, dar hotărât și sensibil pentru SUA. Acest lucru se precizează în declarația de miercuri a Ministerului de Externe rus despre noile sancțiuni impuse de către SUA.

UPDATE 16:04 Zelensky declară că doar el și Forțele Armate ucrainene vor cunoaște pașii pe care îi va face armata ucraineană, scrie presa ucraineană.

„(Planurile lui Putin – n.red.) sunt lucruri mai serioase decât prognoza meteo. Prin urmare, nu pot spune ce pași sunt posibili de la Federația Rusă, de la separatiști, din deciziile personale ale Președintelui Federația Rusă”, a declarat Zelensky.

„Dar fără prognoze, știu exact cum va funcționa armata noastră. Îmi cer scuze – doar eu și armata noastră vom ști acești pași clari ai armatei noastre pentru capacitatea de apărare și protecția statului nostru. Și credeți-mă, suntem pregătiți pentru orice”, a menționat Zelensky.

UPDATE 16:00 Rusia a început miercuri evacuarea personalului său diplomatic din Ucraina, ţară care acuză Moscova în continuare că pregăteşte o invazie.

Purtătorul de cuvânt al ambasadei ruse la Kiev, Denis Golenko, a răspuns afirmativ agenţiei France Presse când a fost întrebat dacă evacuarea este în desfăşurare.

Drapelul rus a fost deja coborât de pe sediul misiunii diplomatice ruse şi mai multe persoane au fost văzute ieşind cu bagaje.

UPDATE 15:30 Liderul autoproclamatei republici Doneţk, Denis Puşilin, a declarat că mobilizarea militară îşi accelerează ritmul pentru a contracara “agresiunea” ucraineană, relatează Reuters.

Pușilin a mai spus că situația a devenit critică în regiune, dar separatiștii vor câștiga cu sprijinul „marii Rusii”.

UPDATE 13:51 China critică sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. China a criticat sancțiunile occidentale împotriva Rusiei pentru agresiunea Ucrainei și a spus că nu va urma exemplul, spunând despre măsuri că nu sunt „o modalitate eficientă de a rezolva probleme”.

UPDATE 13:30 Rada Supremă, parlamentul ucrainean, a aprobat miercuri impunerea de sancţiuni împotriva a 351 de cetăţeni ruşi, printre care deputaţii care au votat pentru recunoaşterea independenţei teritoriilor controlate de separatişti şi trimiterea de trupe ruse în estul Ucrainei, informează Reuters.

UPDATE 13:15 Tensiunile din regiunea Donbas cresc într-un ritm accelerat iar serviciile secrete din Ucraina anunță concentrarea a tot mai multe trupe la granița de est din Ucraina și Federația Rusă. Mai mult, spionajul ucrainean vorbește și despre achiziția de către Federația Rusă a 45 000 de saci pentru cadavre, transmite Digi.

UPDATE 13:13 Germania va putea să se lipsească la un moment dat, dacă va fi necesar, de gazul rusesc, de care încă depinde enorm pentru a-şi asigura sursele de energie, a indicat miercuri ministrul federal al economiei şi climei, Robert Habeck.

UPDATE 12:42 Ungaria nu se va opune prin veto sancţiunilor Uniunii Europene legate de conflictul Rusia-Ucraina, a declarat miercuri ministrul de externe Peter Szijjarto.

Într-o postare video pe Facebook, ministrul a afirmat că Ungaria sprijină cu fermitate integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, „aşa cum am făcut-o întotdeauna, şi nu vom rupe rândurile în ce priveşte răspunsul UE”.

UPDATE 12:27 Consiliul Național pentru Securitate și Apărare din Ucraina a decis instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura urmează să fie ratificată de Parlament, scrie presa ucraineană.

Sancțiunile Japoniei includ interzicerea emiterii de obligațiuni emise de Rusia în Japonia și înghețarea conturilor unor persoane din Rusia, precum și restricționarea călătoriilor în Japonia, a declarat Kishida.

UPDATE 11:40 Ucraina a început de miercuri să recruteze rezerviștii cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, în urma unui decret al președintelui Volodimir Zelenski, au anunțat forțele armate într-un comunicat. Perioada maximă de serviciu militar este de un an, informează Reuters.

UPDATE 11:30 O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va începe în această săptămână discuţiile, în format virtual, cu autorităţile ucrainene, iar dacă acestea vor avea succes vor duce la eliberarea unei noi tranşe din acordul de împrumut, a anunţat miercuri instituţia financiară internaţională, transmite Bloomberg.

UPDATE 11:00 Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei recomandă cetățenilor ucraineni să se abțină de la orice călătorie în Rusia. Ucrainenii care se află deja pe teritoriul Federației Ruse li se recomandă să plece cât mai curând din Rusia. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al departamentului, scrie presa ucraineană, care citează un comunicat al Ministerului de Externe de la Kiev.

UPDATE 10:12 Canada introduce o serie de sancțiuni economice împotriva Federației Ruse. Acest lucru a fost declarat de premierul Justin Trudeau, scrie presa ucraineană.

„Acțiunile ilegale ale Rusiei în Ucraina sunt un atac la democrație și o amenințare la adresa păcii mondiale. Nu vă înșelați: aceasta este încă o invazie a unui stat suveran. În coordonare cu aliații și partenerii, Canada răspunde cu prima rundă de sancțiuni economice”, a scris Trudeau pe Twitter. În plus, prim-ministrul a anunțat trimiterea de trupe suplimentare pentru întărirea forțelor NATO.

În special, Canada va „interzice canadienilor să efectueze orice tranzacţii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk şi Doneţk și va impune sancţiuni parlamentarilor ruşi care au votat în favoarea „deciziei ilegale de a recunoaşte aceste teritorii”, a declarat el în cursul unei conferinţe de presă, în urma anunţurilor de sancţiuni din partea Europei şi a Statelor Unite.

UPDATE 8:51 Preşedintele rus Vladimir Putin a insistat miercuri asupra caracterului „nenegociabil” al intereselor şi securităţii ţării sale, a elogiat capacităţile militare ale statului rus, dar s-a declarat totodată pregătit să găsească „soluţii politice” la criza actuală cu Ucraina, transmite AFP.

„Țara noastră este în continuare deschisă unui dialog direct şi onest pentru găsirea unor soluţii diplomatice la cele mai complexe probleme”, a declarat Putin într-un discurs televizat cu ocazia Zilei apărătorului Patriei.

„Cu toate acestea, interesele şi securitatea cetăţenilor noştri nu sunt pentru noi negociabile”, a continuat Putin, care cere Occidentului garanţii, cum ar fi promisiunea că Ucraina nu va fi integrată vreodată în NATO sau încetarea consolidării Alianţei Nord-Atlantice.

#UPDATE Putin says Moscow ready to look for “diplomatic solutions” amid tensions with West over Ukraine.



Putin spoke after parliament’s upper house gave him unanimous approval to deploy “peacekeepers” to two breakaway Ukrainian regions and potentially into other parts of Ukraine pic.twitter.com/WuC0FletQB — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2022

UPDATE 8:47 Ucraina a cerut Uniunii Europene (UE) să-i ofere garanţii ale unei viitoare aderări, în contextul ameninţărilor Rusiei, relatează AFP.

„Am cerut UE să lase de o parte orice ezitare, orice reticenţă şi orice scepticism care există în capitalele europene şi să promită Ucrainei o aderare viitoare”, a anunţat, într-o conferinţă de presă la Washington, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

UPDATE 8:34 Presa ucraineană scrie că, în ultimele 24 de ore, separatiștii proruși din estul Ucrainei au încălcat „încetarea focului” în Donbas de 96 de ori, 81 dintre ele cu ajutorul armelor grele. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Cartierului General al Operațiunii Forțelor Comunale, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 7:54 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a emis un decret pentru chemarea rezerviștilor, dar exclude o mobilizare generală, după ce Rusia a anunțat că va trimite trupe în regiunile separatiste din est, transmite Reuters.

UPDATE 7:51 Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a anunţat, marţi seară, că a decis anularea întâlnirii cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, din cauza acţiunilor Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit CNN.

UPDATE 7:49 Țările occidentale și-au anunțat marți sancțiunile împotriva Rusiei, după ce Moscova a recunoscut suveranitatea Republicilor Populare Donețk și Lugansk (LNR, DNR). Măsurile din SUA, Marea Britanie și UE privesc atât structurile financiare și companiile rusești, cât și persoanele fizice.

UPDATE 7:40 Marea Britanie a atribuit marţi, din greşeală, adresa băncii centrale ruse unei bănci private cu legături strânse cu preşedintele Vladimir Putin, care a fost ţinta sancţiunilor anunţate de premierul Boris Johnson, transmite Reuters.

UPDATE 7:35 Noi comasări de trupe rusești în Belarus, la granița cu Ucraina În sudul Belarusului, la granița cu Ucraina, au ajuns noi forțe militare ruse, peste 100 de vehicule militare și câteva zeci de corturi militare noi fiind susprinse în imaginile din satelit publicate de The Guardian.

Marți, 22 februarie:

UPDATE 21:57 În apropiere de satul Novotroitskoye, districtul Volnovakha, regiunea Donețk, un militar ucrainean a fost ucis în urma bombardamentelor lansate cu de către insurgenți separatiști proruși. Acest lucru a fost anunțat de consilierul ministrului afacerilor interne Anton Gerașcenko, scrie presa ucraineană.

În urma bombardamentelor din Donbass, un militar ucrainean a murit, iar alți doi au fost răniți în confruntări cu insurgenți proruși

UPDATE 21:44 Președintele SUA Joe Biden autorizează forțe și echipamente militare suplimentare ale SUA în Europa.

Iată sancțiunile anunțate de Biden:

Implementăm sancțiuni complete de blocare asupra a două mari instituții financiare rusești: VEB și banca lor militară”;

Implementăm sancțiuni cuprinzătoare asupra datoriilor suverane a Rusiei. Asta înseamnă că am tăiat guvernul Rusiei de la finanțarea occidentală. Acesta nu mai poate strânge bani din Occident și nu poate tranzacționa cu noua sa datorie pe piețele noastre sau pe piețele europene;

Vom impune, de asemenea, sancțiuni elitelor Rusiei și membrilor familiei acestora. Ei împărtășesc câștigurile corupte ale politicilor Kremlinului și ar trebui să împărtășească și durerea.

Am lucrat cu Germania pentru a ne asigura că Nord Stream 2 nu va… merge mai departe”.

UPDATE 21:28 Președintele american Biden a descris evenimentele care se desfășoară acum în Ucraina drept „începutul unei invazii ruse a Ucrainei”, în timp ce a dezvăluit noi sancțiuni dure pentru a pedepsi Moscova. Descrierea făcută de Biden despre o invazie rusă în Ucraina crește imediat miza pentru răspunsul său. El și alți înalți oficiali au promis că vor impune consecințe economice grave dacă trupele ruse trec în Ucraina, inclusiv asupra membrilor cercului interior al lui Putin și instituțiilor financiare ruse, transmite CNN.

Biden susține că SUA impun sancțiuni asupra datoriei suverane a Rusiei.

„Voi începe să impun sancțiuni ca răspuns, cu mult dincolo de pașii pe care noi și aliații și partenerii noștri i-am implementat în 2014. Dacă Rusia merge mai departe cu această invazie, suntem pregătiți să mergem mai departe, ca și în cazul sancțiunilor”, a declarat președintele SUA.

UPDATE 21:19 Rusia a anunţat oficial marţi că a stabilit relaţii diplomatice cu cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei a căror independenţă a fost recunoscută de către preşedintele rus Vladimir Putin, relatează Agerpres.

UPDATE 21:18 Franţa consideră că Vladimir Putin „nu mai onorează semnătura Rusiei”, iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, în contextul evoluţiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discuţiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

UPDATE 20:45 Putin a invitat Occidentul să recunoască Crimeea, iar Kievul să abandoneze NATO, scrie TASS.

UPDATE 20:24 Miniştrii de externe ai ţărilor membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit să impună sancţiuni împotriva a 27 de oficiali şi entităţi din Rusia, printre care bănci şi sectorul de apărare rus, precum să şi limiteze accesul Rusiei la pieţele de capital europene. Detalii aici

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a declarat că 351 de deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse și alte 27 de persoane fizice și juridice vor fi supuși sancțiunilor UE.

UPDATE 20:05 NATO se aşteaptă la un atac de mare anvergură din partea Rusiei în Ucraina şi a plasat în alertă forţa sa de reacţie rapidă pentru a apăra aliaţii, a anunţat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relatează Reuters.

„Toate indiciile arată că Rusia plănuieşte un atac masiv în Ucraina” după trimiterea de trupe în teritoriile separatiste proruse din Donbass, în estul Ucrainei, a declarat Stoltenberg după o reuniune extraordinară a Comisiei NATO-Ucraina desfăşurată la sediul din Bruxelles al Alianţei.

UPDATE 19:41 Rusia va evacua personalul ambasadei din Ucraina în viitorul apropiat, a anunțat Ministerul rus de Externe.

UPDATE 19:20 Președintele rus Vladimir Putin a spus că cea mai bună decizie pe care ar Ucraina să o ia ar fi să renunțe la cererea de aderare la NATO și să-și păstreze neutralitatea.

UPDATE 19:00 Rusia va acorda „republicilor populare” Doneţk şi Lugansk sprijin militar, a declarat marţi preşedintele rus Vladimir Putin, la scurt timp după ce senatorii ruşi au aprobat cererea sa pentru trimiterea de trupe ruse în Donbas, informează TASS.

UPDATE 19:00 Rusia a recunoscut RPD și LPR în granițele fostelor regiuni Donețk și Lugansk din Ucraina. Acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin, scrie meduza.

UPDATE 18:57 SUA au ridicat tonul, marţi, ca răspuns la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin de a desfăşura trupe ruse în două zone separatiste din estul Ucrainei, calificând pentru prima dată manevra drept „debutul invaziei” și promiţând o amplificare a ripostei, transmite AFP.

După o primă reacţie prudentă, la câteva ore după discursul de luni seară al lui Vladimir Putin, care a recunoscut independenţa regiunilor separatiste proruse Doneţk şi Lugansk, marţi Washingtonul şi-a schimbat tonul.

UPDATE 18:53 Consiliul Federației Ruse a aprobat, marți, cererea președintelui Vladimir Putin de a trimite armata în Donbas, după recunoașterea independenței regiunilor Lugansk și Donețk. Președinta camerei superioare a Parlamentului rusesc Valentina Matvienko a spus că cererea lui Putin a fost aprobată și că trupele vor avea rolul de menținere a păcii.

UPDATE 18:00 Consiliul Federației a primit un apel de la Președintele Federației Ruse cu privire la utilizarea forțelor armate în străinătate. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a făcut un apel către Consiliul Federației cu privire la utilizarea forțelor armate în afara teritoriului Rusiei. Despre asta a anunțatpreședinta Consiliului Federației, Valentina Matviyenko, scrie presa rusă.

UPDATE 17:56 Camera superioară a parlamentului rus a anunţat senatorii marţi că sesiunea lor va continua după ora 15:00 GMT, o decizie neobişnuită şi care survine după ce ambele camere legislative ale Rusiei au votat mai devreme recunoaşterea formală a celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Doneţk şi Lugansk, relatează Reuters.

Încă nu este clar ce discută parlamentarii ruşi în această sesiune prelungită. Potrivit agenţiei Interfax, este pentru prima dată în ultimii ani când se ia o asemenea decizie.

UPDATE 17:30 Marea Britanie a anunţat sancţiuni împotriva a trei oligarhi cunoscuţi ca apropiaţi de Kremlin şi a cinci bănci ruseşti, în reacţie la recunoaşterea de către Moscova a regiunilor separatiste din estul Ucrainei, relatează Reuters.

Miliardarii vizaţi sunt Ghennadi Timcenko, Boris Rotenberg şi nepotul acestuia Igor Rotenberg, a precizat premierul britanic Boris Johnson în parlament. Băncile sancţionate sunt Rossia, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank şi Black Sea Bank, menţionează Reuters.

UPDATE 17:23 Ungaria va desfăşura trupe în apropierea frontierei ucrainene, parţial ca pregătire pentru activităţi umanitare, a anunţat marţi ministrul ungar al apărării, Tibor Benko, în timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat într-o convorbire telefonică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de sprijinul Ungariei faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, transmite Agerpres.

UPDATE 17:20 Reuniune de urgență a consiliului NATO. NATO a anunţat pentru marţi o reuniune de urgenţă cu cele 30 de state membre ale Alianţei şi cu reprezentantul Ucrainei, după recunoaşterea de către Rusia a celor două provincii separatiste din estul Ucrainei, Doneţk şi Lugansk, transmite AFP.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va da o declaraţie de presă „la sediul NATO, în urma unei reuniuni extraordinare a Comisiei NATO-Ucraina”, a anunţat Alianţa.

Timely meeting with MFA @RauZbigniew of our valued #NATO Ally #Poland to address the consequences of #Russia’s recognition of #Ukraine’s Donetsk/Luhansk. This is a deliberate breach of international law & the Minsk agreements, which will dramatically fuel tensions in Europe. pic.twitter.com/WMsKCZAYRj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 22, 2022

