LIVE TEXT Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă 90 de zile. Război în Ucraina, ziua 266

UPDATE 18:04 Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă 90 de zile – până pe 19 februarie 2023. Anunțul a fost făcut de un membru al fracțiunii „Golos” din Rada Supremă, Iaroslav Zheleznyak, scrie novosti.dn.ua.

Adoptarea proiectelor de lege nr. 8189 și nr. 8190 pentru aprobarea decretelor prezidențiale respective a fost susținută de 294 și 297 de deputați.

Acesta este cel de-al cincilea vot pentru legea marțială de la începutul războiului: 24 februarie, 15 martie, 21 aprilie, 15 august și 16 noiembrie.

UPDATE 16:50 Podul Antonivski, singura trecere rutieră din apropiere care face legătura între orașul Herson, situat în sudul Ucrainei, și malul estic al fluviului Nipru, controlat de Rusia, s-a prăbușit, a anunțat vineri postul public de televiziune ucrainean, citând locuitorii din zonă, relatează Reuters.

Suspilne a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului lipsă. Următoarea trecere rutieră peste fluviul Nipru se află la peste 70 km de orașul Herson.

