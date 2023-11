LIVE TEXT Putin a sosit în Belarus într-o vizită oficială la un eveniment despre securitatea colectivă. Război în Ucraina, ziua 638

UPDATE 15:00 Președintele rus Vladimir Putin a sosit în Belarus pentru a participa la un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) la Minsk, a anunțat la 23 noiembrie serviciul de presă al Kremlinului.

Cei prezenți la eveniment urmează să discute „îmbunătățirea în continuare a sistemului de securitate colectivă”.

Summitul are loc la Minsk. Ultima dată când Putin a ajuns într-o vizită oficială în Belarus a fost în decembrie 2022.

OTSC este o alianță militară între Rusia, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Belarus și Tadjikistan, formată în 2002.

UPDATE 13:10 Finlanda a anunțat că va închide toate punctele de trecere de la granița cu Rusia, cu excepția unuia singur, în încercarea de a opri fluxul de solicitanți de azil către această țară nordică, în timp ce Estonia a acuzat Moscova că a organizat „o operațiune de atac hibrid” la granița de est a Europei.

Anunțul de ieri a venit după săptămâni de tensiuni la granița de 830 de mile (1.330 km) peste care Helsinki acuză Moscova că ghidează refugiații și migranții într-un aparent act de răzbunare pentru cooperarea națiunii nordice cu SUA.

Începând de mâine la miezul nopții, a declarat premierul finlandez, Petteri Orpo, singurul punct de trecere a frontierei deschis dintre cele opt stații din Finlanda va fi cel mai nordic, la Raja-Jooseppi. Decizia va rămâne în vigoare până la 23 decembrie 2023.

UPDATE 13:00 Armata britanică a apărării raportează că un grup de foști soldați mercenari Wagner au fost recunoscuți oficial ca veterani ai armatei ruse.

Această decizie vine după ce grupul a fuzionat cu garda națională a Rusiei și în urma speculațiilor cu privire la modul în care vor fi tratați luptătorii Wagner în urma revoltei și a morții liderului lor, Evgheni Prigojin, alături de alți șefi de rang înalt, într-un atac suspectat că ar fi fost orchestrat de Moscova.

