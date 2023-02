LIVE TEXT Putin a înaintat Dumei de Stat proiectul prin care Rusia își suspendă participarea la tratatul de dezarmare nucleară New Start încheiat cu SUA. Război în Ucraina, ziua 363

UPDATE 21:04 Liderul rus Vladimir Putin a înaintat Dumei de Stat proiectul de lege prin care Rusia își suspendă participarea la tratatul de dezarmare nucleară. Despre asta a anunțat președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin.

Pentru 22 februarie au fost programate Ședințele extraordinare ale Dumei de Stat și Consiliului Federației.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat pe 21 februarie că Rusia își suspendă participarea la tratatul New START cu SUA, care limita arsenalele lor nucleare. După anunțul lui Putin, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că regretă decizia Rusiei.

Tratatul New START a fost semnat la Praga în 2010, a intrat în vigoare la 5 februarie 2011 și a fost prelungit în 2021 cu cinci ani, după ce Joe Biden și-a preluat mandatul. Tratatul limitează arsenalele nucleare ale Statelor Unite și Rusiei la 800 lansatoare și 1550 de focoase de fiecare parte.

UPDATE 20:16 SUA vor anunța în această săptămână noi sancțiuni împotriva a 200 de persoane și companii din Rusia, potrivit Wall Street Journal.

Potrivit sursei citate, în lista de sancțiuni ar putea ajunge mai mulți guvernatori ruși și membri de familie ai unor oficiali guvernamentali. De asemenea, se așteaptă ca pe liste să se regăsească companii din domeniul apărării și companii de tehnologie.

UPDATE 19:18 Președintele american, Joe Biden, a susținut marți, la Varșovia, un discurs în care și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina în fața invaziei Moscovei. Acest discurs vine de asemenea după o vizită surpriză pe care președintele SUA a făcut-o la Kiev, cu câteva zile de împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Biden s-a adresat rușilor în discursul său.

Biden a mai spus că SUA vor continua să ajute Ucraina să se apere împotriva invaziei rusești și a anunțat că săptămâna aceasta SUA vor impune noi sancțiuni împotriva Rusiei.

La finalul discursului său, Biden a spus că „nimic nu este mai prețios decât libertatea” și a mulțumit apărătorilor Ucrainei și autorităților poloneze pentru primirea refugiaților ucraineni. Discursul președintelui american a durat aproximativ 20 de minute.

UPDATE 17:55 Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a solicitat miniștrilor europeni ai apărării să acorde prioritate livrărilor de muniție către Ucraina și să transfere către Ucraina armele necesare din propriile depozite de armament.

Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținută în urma unei întâlniri trilaterale cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

„Ieri, în urma Consiliului Afaceri Externe al UE, am trimis o scrisoare tuturor miniștrilor apărării din UE, pe care ar trebui să o primească astăzi, în care le cer să furnizeze muniție pentru Ucraina din propriile stocuri și să acorde aceste livrări Ucrainei ca primă prioritate”, a declarat Borrell, citat de Ukrinform.

UPDATE 16:52 Președintele american Joe Biden se întâlnește cu președintele polonez Andrzej Duda la Palatul Prezidențial din Varșovia.

Potrivit CNN, cei doi șefi de stat ar urma să discute, în cadrul întâlnirii, despre „cooperarea bilaterală, precum și despre eforturile comune de sprijinire a Ucrainei și de consolidare a sistemului de descurajare al NATO”.

Anterior, Casa Albă anunța că Joe Biden va vorbi cu liderul Poloniei despre sprijinul acordat poporului ucrainean, care își apără libertatea și democrația, dar și despre modul în care Statele Unite vor sprijini Ucraina atâta timp cât va fi nevoie.

UPDATE 16:17 Autoritățile ucrainene publică noi imagini de la stația de așteptare a transportului public din Herson, unde în urma atacului rusesc au murit cinci oameni.

UPDATE 15:15 Președintele Statelor Unite întreprinde marți, 21 februarie, o vizită de lucru în Polonia.

Pe 20 februarie, Joe Biden a vizitat Kievul, pentru a marca un an de la războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a transmis mesaje de susținere pentru poporul ucrainean i a anunțat un nou pachet de ajutor militar.

UPDATE 14:55 Rusia a bombardat marți regiunea Herson. Potrivit autorităților ucrainene, 20 de explozii au fost auzite în orașul Herson în jurul orei 12:00, în timp ce Putin își rostea discursul în fața Adunării Federale de la Moscova.

Autoritățile din Herson au declarat că rușii au lovit o stație de așteptare a transportului public. Cinci oameni au murit, iar 16 au fost răniți.

UPDATE 14:30 Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile făcute de Vladimir Putin în timpul discursului despre „starea națiunii”.

Oficialul ucrainean a menționat faptul că Putin „și-a demonstrat public irelevanța și confuzia”.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in „taiga deadlock”, has no promising solutions and won’t have any. Because everywhere there are „Nazis, Martians and conspiracy theories”…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament