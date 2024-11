LIVE TEXT Putin a aprobat doctrina nucleară actualizată a Rusiei. 1 000 de zile de război rusesc în Ucraina

UPDATE 12:00 Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul privind „Aprobarea Principiilor Politicii de Stat a Federației Ruse în domeniul descurajării nucleare”. Documentul a fost publicat și a intrat în vigoare marți, 19 noiembrie. Doctrina actualizată prevede că un atac nuclear poate fi justificat de „o agresiune împotriva Federației Ruse și a aliaților săi din partea unui stat non-nuclear, cu sprijinul unui stat nuclear”, precum și de un atac aerian masiv cu mijloace non-nucleare, inclusiv drone, scrie Meduza.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că doctrina actualizată „a fost publicată la momentul oportun”. Astfel a răspuns acesta la întrebarea referitoare la legătura dintre publicarea doctrinei nucleare și faptul că Statele Unite au permis Forțelor Armate ale Ucrainei să lovească teritoriul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune.

„Instrucțiunile corespunzătoare au fost date de președinte din timp. Președintele a spus personal că aceste modificări se aflau deja în faza finală de pregătire”, a explicat Peskov.

Vladimir Putin a propus actualizarea doctrinei de descurajare nucleară în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Federației Ruse pe 25 septembrie. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, a afirmat că modificările trebuie interpretate ca „un semnal” pentru Occident. „Este un semnal care avertizează aceste țări cu privire la consecințe în cazul participării lor la un atac asupra țării noastre, folosind diferite mijloace, care nu trebuie neapărat să fie nucleare”, a declarat Peskov.

Putin a aprobat noua doctrină nucleară a Rusiei la două zile după ce președintele Statelor Unite, Joe Biden, a permis, pe 17 noiembrie, Forțelor Armate ale Ucrainei să lovească teritoriul Rusiei cu rachete americane ATACMS cu rază lungă de acțiune.

UPDATE 9:40 Forțele ucrainene au lovit un arsenal al unui centru logistic rusesc din orașul Karachev din regiunea Breansk în noaptea de 19 noiembrie, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Kyiv Independent.

Anunțul vine la scurt timp după ce autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone împotriva regiunii de frontieră, susținând că nu au existat pagube sau victime.

Douăsprezece drone au fost distruse deasupra teritoriului regiunii Breansk de către apărarea aeriană rusă pe 19 noiembrie, a afirmat Ministerul rus al Apărării. Guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, a declarat că atacul „nu a provocat victime sau pagube semnificative”.

Locuitorii din Karachev au raportat explozii și detonări, inclusiv un presupus atac asupra unei „baze militare”, după cum s-a transmis în chat-urile locale și a relatat postul media rus Astra.

UPDATE 9:30 Președintele ucrainean Volodîmir Zelenski a publicat un video cu unele dintre evenimentele importante care au avut loc în timpul războiului de amploare și l-a semnat cu titlul „1 000 de zile împreună. 1 000 de zile ale Ucrainei”.

UPDATE 8:20 Marți, 19 noiembrie, Ucraina marchează 1 000 de zile de război total cu Rusia. Forțele ruse au invadat la scară largă Ucraina pe 24 februarie 2022.

În seara zilei de luni, 18 noiembrie, Comisia Europeană a proiectat steagul ucrainean pe fațada sediului Comisiei pentru a comemora 1 000 de zile de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Tomorrow will mark 1,000 days since Russia's full-scale invasion of Ukraine.



The colours of Ukraine’s flag shines on our headquarters as a symbol of our firm support to those working and fighting to keep freedom's light burning.



We #StandWithUkraine.



Слава Україні! pic.twitter.com/pI67SyZzNa