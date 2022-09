LIVE TEXT Proteste împotriva mobilizării în regiunea rusă Tuva: Forțele de ordine au reținut mai multe femei, inclusiv o mamă împreună cu copilul ei. Război în Ucraina, ziua 218

Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Dnipro din regiunea Dnepropetrovsk. În urma atacului, trei oameni au murit, iar cinci au fost răniți, anunță autoritățile locale. În Piața Roșie din Moscova au început pregătirile pentru protestul în susținerea „referendumurilor” din teritoriile ocupate ale Ucrainei privind aderarea acestora la Rusia. Trupele ruse au atacat orașul Nikolaev. Primarul orașului spune că nu au fost înregistrate victime.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

UPDATE 14:22 În orașul Kîzîl, regiunea rusă Tuva, forțele de securitate au reținut mai multe femei care au ieșit la un miting împotriva mobilizării anunțate de Putin, anunță proiectul pentru drepturile omului OVD-Info.

Astăzi, serviciul de presă al șefului republicii a anunțat că mobilizarea parțială a fost finalizată la Tuva.

UPDATE 12:01 Finlanda ar putea închide granița pentru intrarea rușilor cu vize Schengen în noaptea de 30 septembrie, scrie Helsingin Sanomat cu referire la surse.

Potrivit publicației, decizia finală privind programul de închidere a frontierei va fi luată în cadrul unei ședințe de guvern, care va începe joi, 29 septembrie, la ora locală 13:00.

Autoritățile finlandeze au anunțat în urmă cu câteva zile că vor interzice intrarea rușilor cu vize de turist Schengen, dar încă nu au anunțat oficial data. În ultimele zile, peste 40 000 de ruși au trecut granița dintre Rusia și Finlanda.

UPDATE 11:22 „În zilele următoare” un punct de mobilizare va fi deschis la granița cu Kazahstan, în regiunea Astrahan, scrie RIA Novosti cu referire la autoritățile din regiune.

Anterior, au fost deschise puncte militare mobile de înregistrare și înrolare la granița ruso-georgiană, în apropierea punctului de control „Lars” din Osetia de Nord, precum și la punctul de control Torfianovka de la granița cu Finlanda, în regiunea Leningrad.

UPDATE 10:55 Avocatul Poporului din R. Moldova, Ceslav Panico, a anunțat joi, 29 septembrie, că a expediat, cu câteva zile în urmă, un demers către Președinție, Guvern și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), în vederea creării unui mecanism de protecție a cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă, inclusiv, în sensul facilitării liberei circulații spre R. Moldova.

Potrivit lui Ceslav Panico, există riscul ca cetățenii R. Moldova, care se află pe teritoriul Federației Ruse, „să fie înrolați” în forțele armate ruse, „fără voia lor sau fără a putea avea alternative”.

În legătură cu lansarea mecanismului de mobilizare parțială în forțele armate ale Federației Ruse și desfășurarea unor campanii de recrutare, inclusiv în structuri militare private, Ambasada R. Moldova în Federația Rusă a informat, pe 28 septembrie, cetățenii R. Moldova că implicarea acestora în acțiuni militare pe teritoriul altor state este pasibilă de răspundere penală în conformitate cu reglementările naționale și cele internaționale.

UPDATE 9:40 Numărul persoanelor care au părăsit Rusia într-o săptămână de mobilizare depășește probabil numărul tuturor forțelor care au invadat în februarie Ucraina, susțin Serviciile secrete britanice.

Printre cei care încearcă să părăsească Rusia, predomină oamenii mai bogați și mai educați. Forța de muncă în scădere și accelerarea exodului de creiere ar putea avea un impact din ce în ce mai vizibil asupra economiei, mai susțin reprezentanții Serviciilor secrete britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 September 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/qYt3fqzP7y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QlXZPwbjbS