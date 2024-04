LIVE TEXT Procurorii ucraineni au publicat momentul atacului militarilor ruși asupra Odesei. Război în Ucraina, ziua 797

UPDATE 14:00 Forțele de ordine din Ucraina au publicat momentul atacului militarilor ruși de luni, 29 aprilie, asupra Odesei cu o rachetă balistică „Iskander” cu muniție cu dispersie. Înregistrarea a fost făcută publică de către Biroul Procurorului General, potrivit novosti.dn.ua.

Au fost recuperate fragmente de metal și resturi de la rachetă pe o rază de 1,5 kilometri de la locul bombardamentului.

În urma atacului, cinci persoane au fost ucise, iar peste 30 au avut de suferit.

UPDATE 11:50 De Ziua Poliției de Frontieră, 30 aprilie, ministrul ucrainean de Interne Ihor Klimenko a anunțat crearea celei de-a treia brigăzi de luptă – „Gart”.

Potrivit hromadske.ua, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a anunțat în februarie 2023 formarea unor brigăzi de asalt care să participe la eliberarea Donbasului și a Crimeei.

UPDATE 10:35 Experții ONU, după ce au examinat resturile rachetei care a lovit Harkivul la 2 ianuarie, au ajuns la concluzia că aceasta a fost fabricată în Coreea de Nord, potrivit unui raport de 32 de pagini întocmit de experți și analizat de Reuters.

Potrivit sursei citate, autorii raportului nu au obținut informații din surse independente cine și de unde a fost lansată racheta. Cu toate acestea, informațiile privind traiectoria de zbor a rachetei furnizate de partea ucraineană „indică faptul că aceasta a fost lansată de pe teritoriul Federației Ruse”.

Dacă se confirmă faptul că racheta a fost livrată din Coreea de Nord către Rusia, se arată în raport, aceasta va reprezenta o încălcare a sancțiunilor impuse Coreei de Nord de către Consiliul de Securitate al ONU în 2006.

Presa occidentală a scris în repetate rânduri că Rusia „a intensificat brusc” cooperarea militară cu Coreea de Nord, primind, în special, obuze și rachete nord-coreene pentru a le folosi în zona de luptă din Ucraina.

Faptul că trupele rusești folosesc rachete nord-coreene pentru lovituri pe teritoriul Ucrainei a fost afirmat anterior, în special, de către reprezentanții SUA la ONU.

Armata americană a subliniat că furnizarea de rachete trupelor rusești, printre altele, oferă dezvoltatorilor de arme din o oportunitate fără precedent de a le testa în luptă.

UPDATE 8:15 Sophie, ducesa de Edinburgh, a călătorit în Ucraina luni, 29 aprilie, pentru o vizită de o zi în numele Ministerului de Externe pentru „a demonstra solidaritate cu femeile, bărbații și copiii afectați de război”. Ea a devenit primul membru al familiei regale britanice care vizitează Ucraina de la începutul războiului.



Ducesa s-a întâlnit cu președintele Volodîmîr Zelenski și a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în orașul Bucea, în timpul ocupației rusești din 2022, transmite BBC.

Ministerul britanic de Externe a precizat că ducesa Sophie s-a întâlnit cu supravieţuitoare ale violenţei sexuale legate de conflict şi cu supravieţuitori ai torturii, precum şi cu copii care au fost aduşi înapoi în Ucraina după ce au fost separaţi de familiile lor şi duşi în Rusia.

Potrivit sursei citate, înainte de această „vizită neașteptată” a ducesei de Edinburgh, care este căsătorită cu prințul Edward, fratele mai mic al regelui Charles, niciunul dintre membrii familiei regale nu mai făcuse o călătorie în Ucraina în timpul războiului.

Yes! Sophie, Duchess of Edinburgh with President Zelensky. Two people I hugely admire. Putin lovers and moron conspiracy theorists get blocked. pic.twitter.com/9Cs6WKlLFa