LIVE TEXT Primele cinci aeronave ale Centrului European de Instruire F-16 au aterizat în România. Piloții ucraineni urmează să fie instruiți. Război în Ucraina, ziua 622

UPDATE 18:16 Ministra apărării al Regatului Țărilor de Jos, Kajsa Ollongren, a anunțat că cinci avioane F-16 olandeze au fost trimise, astăzi, spre baza aeriană de la Fetești, România. Acestea vor fi utilizate pentru a instrui piloții ucraineni.

„(…) În curând se va deschide centrul de pregătire F16 pentru instruirea piloților atât din țările NATO, cât și din Ucraina”, a spus ea într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.



🇺🇦🇷🇴 pic.twitter.com/ltD2ZHayA0