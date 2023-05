LIVE TEXT Prigojin susține că forțele Wagner se vor retrage din Bahmut. A 436-a zi a agresiunii Rusiei în Ucraina

UPDATE 11:20 Evgheni Prigojin, liderul forței de mercenari a grupului Wagner din Rusia, a afirmat vineri, într-o declarație, că forțele sale vor părăsi Bahmut pe 10 mai.

Anterior, Prigojin a mai făcut declarații radicale, apoi a revenit asupra lor. Săptămâna trecută, el s-a oferit să suspende tirul de artilerie asupra forțelor ucrainene din Bahmut asediat, iar mai târziu a spus că a fost o glumă.

UPDATE 09:35 Pe rețelele de socializare circulă o înregistrare video a unei altercații între un delegat ucrainean și un delegat rus în timpul unei reuniuni a țărilor de la Marea Neagră în capitala turcă Ankara.

Incidentul a avut loc joi, 4 mai, după ce steagul ucrainean al deputatului Oleksandr Marikovski i-a fost smuls pentru a-l împiedica să intervină în timpul unui interviu video cu delegatul principal al Rusiei, relatează Reuters.

Oleksandr Marikovski a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care îl lovește pe delegatul rus și recuperează steagul albastru și galben. Incidentul a avut loc pe un hol al clădirii parlamentului, unde se desfășura adunarea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).

Mai devreme în cursul zilei, unii delegați ucraineni s-au îmbrâncit cu ofițerii de securitate care au încercat să îi îndepărteze în timp ce protestau, strigând și ținând steagurile lângă delegatul principal al Rusiei în timp ce aceasta încerca să se adreseze adunării.

UPDATE 09:15 Ministerul britanic al Apărării a declarat în cea mai recentă actualizare a informațiilor că „o creștere recentă a numărului de accidente feroviare rusești în zonele de la granița cu Ucraina, atribuită unor sabotaje comise de actori necunoscuți, a cauzat aproape sigur perturbări locale pe termen scurt ale circulației feroviare militare rusești”.

