LIVE TEXT Președintele Ucrainei anunță că a discutat cu secretarul general al NATO despre sprijinul militar din partea Occidentului și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 421

UPDATE 15:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, 20 aprilie, că în cadrul întrevederii cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat în vizită la Kiev, au fost discutate patru probleme importante pentru Ucraina, inclusiv privind sprijinul militar din partea Occidentului și garanțiile de securitate.

UPDATE 13:55 Treizeci de persoane au fost ucise în regiunea rusă Belgorod de la începutul războiului în Ucraina, a declarat șeful regiunii, Veaceslav Gladkov. Acesta susține că „agresiunea ucraineană” este cauza morții rușilor, scrie presa rusă.

Începând cu 24 februarie 2022, localitățile de frontieră din regiunea Belgorod au fost supuse aproape zilnic bombardamentelor.

UPDATE 12:31 Danemarca și Olanda vor transfera Ucrainei 14 tancuri Leopard 2, potrivit unei declarații emise de Ministerul danez al Apărării, după o reuniune la Consiliul de politică externă.

UPDATE 11:17 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit la Kiev. Șeful NATO a fost văzut de un jurnalist de la Kyiv Independent în dimineața zilei de 20 aprilie în Piața Sfântul Mihail din centrul Kievului, în timp ce aducea un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie. Detaliile vizitei nu au fost încă anunțate.

