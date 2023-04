LIVE TEXT Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a avut o convorbire telefonică cu liderul chinez Xi Jinping. Război în Ucraina, ziua 427

UPDATE 14:42 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că miercuri, 26 aprilie, a avut o discuție telefonică „lungă și plină de semnificație” cu președintele chinez Xi Jinping.

„(…) Cred că această discuție, precum și numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale”, a spus Zelenski.

