LIVE TEXT Președintele francez Emmanuel Macron îi va găzdui astăzi, la Paris, pe Volodimir Zelenski și pe Olaf Scholz. Război în Ucraina, ziua 350

UPDATE 18:56 Președintele francez Emmanuel Macron îi va găzdui miercuri seară, 8 februarie, la Paris, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și pe cancelarul german Olaf Scholz, potrivit Palatului Élysée.

Astăzi, 8 februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a întreprins o vizită de lucru în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Rishi Sunak.

UPDATE 17.00 Trupele rusești au bombardat orașul Semenivka din regiunea Cernihiv. „O persoană a fost rănită, iar trei au nimerit sub dărâmături”, a anunțat Comandamentul Operațional „Nord” pe canalul său de Telegram.

„În jurul orei 15.45, au fost observate două avioane cu reacție care au lansat două rachete peste teritoriul Ucrainei, în zona așezării Semenivka. Informațiile despre pierderi în rândul populației locale și distrugeri sunt clarificate”, se arată în mesaj.

Anterior, un civil a fost rănit. Încă trei – sub dărâmăturile clădirii.

UPDATE 16.45: Guvernul german a anunțat un alt lot de echipament militar transferat în Ucraina. Lista a fost actualizată pe site-ul Guvernului Federal , relatează Ukrinform.

Lista a fost completată cu 2 tunuri autopropulsate GEPARD (în total, Forțele Armate au acum 32 dintre ele) și aproximativ 6.000 de muniții pentru acestea; 5 autospeciale pentru protecția frontierei (anterior au fost transferate 115); 29 de generatoare (245 în total); 6 camioane de 15 tone (anterior au fost transferate 2); 6 sisteme mobile de antenă (în plus față de 10) și 10 containere roll-off.

„Toate echipamentele, cu excepția generatoarelor și a containerelor, vin direct din depozitele industriale”.

UPDATE 16.00: Marea Britanie va extinde programul de pregătire militară ucraineană pentru piloți și marinari. Acest lucru a fost anunțat pe site-ul web al guvernului britanic.

„Din 2014, Regatul Unit a oferit o pregătire vitală armatei ucrainene, permițându-le să-și apere țara, să-și protejeze suveranitatea și să lupte pentru teritoriul lor. Sunt mândru că astăzi vom extinde acest antrenament pentru a include pregătirea pușcarilor și a piloților de luptă, asigurând că Ucraina va avea o armată capabilă să-și protejeze interesele în viitor”, a spus prim-ministrul Rishi Sunak.

Se menționează că în cadrul întâlnirii, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, și șeful Guvernului britanic „vor discuta despre o abordare bilaterală a sprijinului Regatului Unit pentru Ucraina, începând cu sosirea imediată a echipamentelor militare în țară pentru a ajuta la rezistența primăverii Rusiei. ofensivă, ca parte a sprijinului pe termen lung”.

Rishi Sunak va oferi, de asemenea, „sprijinul Regatului Unit pentru planurile președintelui ZelenskIi de a stabili o pace justă și durabilă în Ucraina”.

UPDATE 15.50: În cadrul vizitei în Marea Britanie, Volodimir Zelenskii și Rishi Sunak au discutat despre „cooperarea în domeniul apărării și întregul set de probleme de pe agenda bilaterală: implementarea formulei de pace, integrarea euro-atlantică a Ucrainei, sprijinul viitor din partea Marii Britanii, posibilitatea implicării părții britanice în reconstrucția postbelică a țării noastre, precum și o serie de alte proiecte promițătoare”, se anunță într-un comunicat pe situl președintelui uncrainean.

„Președintele l-a informat pe prim-ministrul Marii Britanii despre situația de pe front și nevoile cheie ale Forțelor Armate în materie de armament și echipament militar. El a subliniat importanța ca Ucraina să primească armele necesare de la aliații săi pentru a opri ofensiva rusă și a elibera toate teritoriile ucrainene ocupate temporar”, se menționează în comunicat.

UPDATE 14.55: Numărul victimelor a crescut la 8 răniți, urmare a bombardamentelor din regiunea Harkov. Încă trei persoane au fost rănite în Varvarovka.

UPDATE 14.45: Ministrul britanic de externe a introdus un nou pachet de sancțiuni împotriva elitei de la Kremlin și a companiilor care furnizează echipamente militare pentru războiul Rusiei din Ucraina. Informația a fost publicată pe site-ul Guvernului britanic în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află într-o vizită de lucru în Marea Britanie, relatează Ukrinform.

„Noile sancțiuni vizează mașina de război și rețelele financiare ale lui Putin, pe măsură ce Marea Britanie accelerează presiunea economică asupra Rusiei”.

„În total, noul pachet de sancțiuni se aplică la 6 companii care furnizează echipamente militare, inclusiv drone, pentru războiul Rusiei din Ucraina, precum și la 8 persoane și o companie asociate cu rețele financiare care ajută la menținerea bogăției și a puterii în rândul elitelor de la Kremlin”.

Cele 6 companii asupra cărora se aplică sancțiunile sunt:

Printre persoanele împotriva cărora au fost impuse astăzi sancțiuni se numără:

UPDATE 14.30: Trupele rusești au bombardat regiunea Harkov. Urmare a bombardării regiunii Harkov, cinci persoane au fost rănite, printre care un copil de 10 ani.

„Astăzi, în jurul orei 11:00, ocupanții au bombardat satul Varvarivka din districtul Chuguiiv. În urma bombardamentelor, doi civili au fost răniți: un bărbat de 69 de ani și o femeie de 66 de ani. La ora 12:00, inamicul a bombardat orașul Vovchansk. Un bărbat de 52 de ani, angajat al companiei regionale de energie, a primit o rană de schij”, a spus Sinegubov.

UPDATE 13.30: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, se află într-o vizită de lucru în Marea Britanie. Volodimir Zelenskii, s-a întâlnit cu prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak și urmează să țină un discurs în Parlamentul britanic. Sunak a anunțat acest lucru pe Twitter , relatează Ukrinform.

