LIVE TEXT Președinta Comisiei Europene susține că peste 100 de mii de soldați ucraineni și circa 20 de mii de civili au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. 280 de zile de război în Ucraina

UPDATE 11:30 Pierderile Ucrainei, potrivit Uniunii Europene, de la începutul invaziei armatei ruse, din februarie, se ridică la peste 100 de mii de militari și peste 20 000 de civili. Cifrele au fost anunțate miercuri, într-un mesaj video, de către șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, șefa Comisiei Europene susține că distrugerea pe care o provoacă Rusia în conflictul din Ucraina, conform cifrelor sale, se ridică deja la 600.000 de milioane de euro.

Președinta Comisiei Europene a propus miercuri crearea unei instanțe internaționale speciale, sub auspiciile Națiunilor Unite, cu scopul de a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin pentru crima de „agresiune”.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74