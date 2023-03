LIVE TEXT Polonia va amplasa lansatoare multiple de rachete HIMARS la granița cu regiunea rusă Kaliningrad – presa poloneză. Război în Ucraina, ziua 387

UPDATE 17:03 Polonia va amplasa lansatoare multiple de rachete HIMARS la granița cu regiunea Kaliningrad. Divizia a 16-a mecanizată a Poloniei, situată în apropierea graniței cu regiunea Kaliningrad, va primi lansatoare multiple de rachete americane HIMARS până la sfârșitul anului, relatează Portal Samorządowy cu referire la ministrul polonez al apărării Mariusz Blaszczak, scrie Meduza.

Ministrul a reamintit că autoritățile poloneze au comandat HIMARS încă din 2019, iar Statele Unite intenționează să furnizeze Poloniei un total de 500 de astfel de sisteme în cadrul acestei comenzi.

UPDATE 14:39 Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, a înmânat decorații piloților implicați în coliziunea de marți cu o dronă americană deasupra Mării Negre, potrivit agenției de știri ruse de stat RIA. Totuși, SUA nu au fost la fel de impresionate de acțiunile piloților.

Ieri, un purtător de cuvânt al Pentagonului a descris incidentul ca fiind „inacceptabil”, adăugând: „Acest comportament agresiv a fost intenționat din partea piloților. Nu știm dacă au lovit sau nu intenționat drona, dar acest lucru demonstrează în mod clar fie o pilotaj slab, fie un comportament imprudent”.

Cu câteva ore mai devreme, forțele aeriene americane au publicat o înregistrare video care ar arăta avioane rusești care interceptează o dronă americană și aruncă combustibil pe ea deasupra Mării Negre.

Acesta a declarat că două avioane rusești Su-27 au zburat aproape de MQ-9 Reaper înainte ca unul dintre ele să-i lovească elicea și să forțeze operatorii de la distanță să o prăbușească în ocean.

UPDATE 12:37 Slovacia va trimite Ucrainei 13 avioane de luptă MIG-29. Anunțul a fost făcut, pe 17 martie, de premierul slovac Eduard Heger pe o rețea de socializare.

„Guvernul slovac tocmai a aprobat transferul a 13 avioane de luptă MiG-29 către Ucraina! Promisiunile trebuie respectate, iar când președintele Vladimir Zelenski a cerut mai multe arme, inclusiv avioane de luptă, am spus că vom face tot ce putem. Mă bucur că și alții fac același lucru”, a scris oficialul pe Twitter.

