LIVE TEXT Polonia a anunțat despre livrarea primelor tancuri Leopard către Ucraina. Un an de război în Ucraina

UPDATE 15:15 Polonia a livrat Ucrainei primele tancuri „Leopard 2” de fabricație germană, a anunțat ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, în Consiliul de Securitate Națională, potrivit Ukrinform.

Premierul polonez Mateusz Morawieck, aflat în vizită oficială în Ucraina, a declarat în timpul unei conferințe comune de presă cu Volodimir Zelenski, că Polonia va livra în curând mai multe echipamente Ucrainei.

UPDATE 13:45 Moscova susține că „forțele armate ale Federației Ruse vor răspunde la provocarea regimului de la Kiev” și își vor „proteja compatrioții, contingentul rus de menținere a păcii și depozitele militare din satul Cobasna” din regiunea transnistreană.

‼️Mesajul rușilor vine în contextul anunțului Ministerului rus al Apărării privind creșterea prezenței militare ucrainene, în apropierea graniței cu R. Moldova, pentru o eventuală „intervenție în regiunea transnistreană”. Detalii aici.

UPDATE 12:30 În Piața Sofia de la Kiev a avut loc un eveniment comemorativ pentru a marca un an de la invazia pe scară largă a Federației Ruse. La eveniment au participat președintele Ucrainei, comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, miniștri și oficiali.

Toți cei prezenți în Piața Sofia au păstrat un minut de reculegere în memoria apărătorilor care a murit pentru Ucraina. Zelenski a oferit distincții luptătorilor Ucrainei, a anunțat Oficiul președintelui Ucrainei.

UPDATE 12:13 Ministerul rus al Apărării a publicat o nouă declarație prin care susține că Ucraina ar crește prezența militară în apropierea graniței cu R. Moldova, pentru o posibilă intervenție în regiunea transnistreană. În acest sens, consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat că „decizia de a rezolva problema transnistreană aparține doar părții moldovenești”, iar Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) a menționat că „narațiunea falsă difuzată de către Ministerul rus al Apărării nu indică asupra faptului că Putin intenționează să atace Moldova, însă indică o posibilă escaladare a eforturilor sale continue de subminare a R. Moldova”. Detalii aici.

UPDATE 12:00 VIDEO/ Istorii din trenul Chișinău-Kiev-Chișinău: „Eu am fost sub ocupație rusească, credeți că pot să mă mai tem de ceva?

Cu garnitura Chișinău-Kiev, ZdG a ajuns în Ucraina, vorbind cu mai mulți ucraineni care vin și pleacă de acasă și care își continuă viața printre bombardamente.

UPDATE 11:55 Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Ucrainei o asistență suplimentară de două miliarde de dolari pentru a-și apăra securitatea, a declarat consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, informează Reuters.

El a precizat că Grupul celor șapte națiuni (G7) va anunța vineri o nouă rundă de sancțiuni care va include țările care încearcă să susțină Rusia.

Întrebat despre cererea Ucrainei privind furnizarea de avioane de luptă F-16, Sullivan a menționat că, din perspectiva Washingtonului, „F-16 nu este o chestiune pentru lupta pe termen scurt. Avioanele F-16 sunt o chestiune pentru apărarea pe termen lung a Ucrainei”.

UPDATE 11:17 Parlamentul R. Moldova „condamnă brutalitatea războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Un proiect de declarație cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei urmează a fi aprobat de Parlament. Inițiativa, înregistrată vineri, 24 februarie, când se împlinește un an de la declanșarea războiului, care aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost semnată de 27 de persoane. Detalii aici.

UPDATE 10:29 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. În mesajul său, Sandu spune că „Ucraina va învinge!”, în războiul cu Rusia, iar „Moldova va trăi în pace, alături de Ucraina victorioasă, în familia țărilor europene, libere”.

UPDATE 9:45 Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, ca răspuns la agresiunea militară împotriva Ucrainei. Alte 92 de persoane fizice și entități juridice au fost adăugate pe lista de sancțiuni, inclusiv șefii Rosatom, cele mai mari întreprinderi de apărare Rostec și Almaz-Antey, reprezentanți ai Gazprom și Aeroflot, precum și șefii a patru bănci.

De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva ministrului rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaev, guvernatorului regiunii Tula, Alexei Diumin, viceprimarului Moscovei, Maxim Liksutov, fostului prim-ministru Viktor Zubkov, șefului Nord Stream 2, Matthias Warnig, și mamei gimnastei Alina Kabaeva, Liubov Kabaeva.

Marea Britanie impune, de asemenea, o interdicție de export pentru toate componentele pe care Rusia le-a folosit până acum pe câmpul de luptă. Aceasta include piese de avion, echipamente radio și componente electronice care ar putea fi folosite de complexul militar-industrial rusesc, inclusiv pentru producția de drone.

UPDATE 9:20 China a prezentat un plan pentru „rezolvarea crizei ucrainene”. Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe al Chinei.

Acesta conține în următoarele puncte:

UPDATE 9:15 La un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, în care a mulțumit pentru rezistența în fața armatei ruse și a promis că va face totul pentru ca Ucraina să învingă în acest an.

Îndurăm toate amenințările, bombardamentele, rachetele de croazieră, dronele kamikaze, întunericul, frigul. Suntem mai puternici. A fost un an de reziliență. Un an al grijii. Un an al curajului. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an al unității. Un an al invincibilității. Rezultatul principal al acestui an este faptul că am rămas pe poziții. Nu am suferit o înfrângere. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a câștiga în acest an”, a transmit Zelenski în mesajul adresat poporului Ucrainean, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

UPDATE 9:00 Pe 24 februarie 2023, la Ambasada Ucrainei în R. Moldova are loc un eveniment de comemorare a victimelor agresiunii ruse asupra poporului ucrainean, la un an de la începutul invaziei. La eveniment participă mai mulți ambasadori ai țărilor-membre ale UE acreditați în R. Moldova.

UPDATE 8:34 Trupele rusești au atacat noaptea trecută mai multe localități din raionul Nikopol al regiunii Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii, Serghei Lisak, anunță că au fost raportate aproximativ 10 bombardamente.

În Nikopol au fost avariate opt case particulare, cinci anexe, două magazine și o cafenea.

UPDATE 7:50 Adunarea Generală a ONU adoptă o rezoluție prin care cere Rusiei să pună capăt ostilităților și să retragă trupele din Ucraina.

141 de membri ai ONU au votat în favoarea rezoluției, șapte au votat împotrivă, iar 32 s-au abținut. Împotrivă au votat Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Mali, Nicaragua, Siria și Eritreea.

Rezoluția adoptată reafirmă angajamentul față de integritatea teritorială a Ucrainei şi cere ca Rusia să-şi retragă imediat toate forțele militare de pe teritoriul ucrainean în cadrul granițelor recunoscute internațional ale țării. De asemenea, solicită o „încetare a ostilităților” şi „subliniază necesitatea realizării, cât mai curând posibil, a unei păci cuprinzătoare, juste şi de durată în Ucraina, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat votul ONU, menționând că „această rezoluție este un semnal puternic al sprijinului global neclintit pentru Ucraina”.

This resolution is a powerful signal of unflagging global support for 🇺🇦. A powerful testament to the solidarity of 🌎 community with 🇺🇦 people in the context of the anniversary of RF’s full-scale aggression. A powerful manifestation of global support for 🇺🇦 #PeaceFormula! 2/2 pic.twitter.com/fPBis4v9p1