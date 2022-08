LIVE TEXT Pentagonul a anunțat un nou pachet de ajutor de 775 de milioane de dolari pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 177

În dimineața zilei de vineri, 19 august, rușii au bombardat orașele Nikolaev și Harkov. Potrivit autorităților locale, în Harkov un om a fost rănit. În oraș a izbucnit un incendiu. Noi atacuri asupra regiunii Dnepropetrovsk. Un bărbat a fost ucis, un băiat de 12 ani a fost rănit. Mai multe clădiri, magazine, un liceu, o bancă și o stație de autobuz au fost avariate.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 20:35 Departamentul american al Apărării a anunțat că va oferi asistență militară suplimentară în valoare de 775 de milioane de dolari Ucrainei, a declarat vineri un înalt oficial din domeniul apărării, relatează CNN.

Potrivit oficialului, în noul pachet va include muniție suplimentară pentru sistemul de rachete de artilerie (HIMARS) pe care l-a furnizat Kievului anterior, 16 obuziere și muniție, echipament de deminare,

15 drone ScanEagle pentru a ajuta la recunoașterea țintelor pentru artileria ucraineană, 40 de vehicule protejate împotriva ambuscadelor rezistente la mine (MRAP) care le vor permite ucrainenilor să se deplaseze prin zone minate, rachete anti-radar de mare viteză (HARM) și 1 500 de rachete antitanc (TOW).

Cu acest ultim pachet, administrația Biden oferit peste 10 miliarde de dolari în asistență de securitate pentru Ucraina. Acesta este cel de-al 19-lea pachet PDA pe care departamentul l-a oferit Ucrainei din august 2021.

UPDATE 18:40 Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus vineri omologului său rus că este îngrijorat de riscurile de siguranță la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, a menționat într-un comunicat Palatul Elysee, adăugând că Putin a fost de acord ca o misiune de experți de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să viziteze centrala.

Cei doi președinți au convenit să-și continue discuțiile în zilele următoare, potrivit unui comunicat citat de Reuters.

Operatorul de energie nucleară din Ucraina a declarat vineri că există bănuieli că Moscova intenționează să decupleze centrala nucleară Zaporojie de rețeaua Ucrainei, o operațiune complexă despre care Kievul spune că ar putea provoca un dezastru.

Potrivit Kremlinului, Putin ar fi spus că bombardamentele din apropierea centralei nucleare controlată de ruși, în privința căreia a dat vina pe Kiev, a creat riscul unei „catastrofe la scară largă”.

UPDATE 16:53 Secretarul general al ONU, António Guterres, a ajuns la Odesa, unde vor continua negocierile cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„Este foarte emoționant pentru mine să văd cum în Odesa se încarcă cereale pe o navă. Această navă aduce, de asemenea, speranță celor mai vulnerabile oameni și țări din lume”, a scris secretarul general al ONU pe Twitter.

It is very emotional for me to see grain being loaded again on ship in Odesa. This ship also carries hope for the world’s most vulnerable people and countries. #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/lgXPrTGt7q