LIVE TEXT „Pas riscant”: Rusia își mărește trupele cu militari din rezerva strategică. Război în Ucraina, ziua 1507

UPDATE 10:50 Rusia își mărește efectivele militare din Ucraina prin atragerea militarilor din rezerva strategică. Declarația a fost făcută de președintele Volodîmîr Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit hromadske.

„Observăm o situație interesantă: într-o lună, lichidăm aproximativ același număr de ocupanți pe cât reușesc ei să mobilizeze, însă, în același timp, efectivele grupării lor pe teritoriul Ucrainei cresc. Considerăm că își sporesc contingentul prin implicarea militarilor din rezerva strategică”, a declarat președintele ucrainean.

„Considerăm că pentru ruși acesta este un pas riscant, deoarece prin astfel de acțiuni își slăbesc granițele cu alte state, iar acolo situația nu este una simplă pentru ei. Totuși, au ales să facă acest lucru”, a adăugat Volodîmîr Zelenski.

El a mai spus că noile hărți militare ruse indică intențiile militarilor ruși de a captura până la sfârșitul lunii aprilie orașele Drujkivka, Kostiantînivka și Pokrovsk. În opinia lui Zelenski, acest obiectiv „este imposibil de realizat”.

„Nu este pentru prima dată când își stabilesc anumite termene, iar acum și-au fixat un astfel de obiectiv”, a spus președintele Zelenski.

UPDATE 8:25 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 9 aprilie că o eventuală aderare a Ucrainei la Alianță este „puțin probabil” să fie decisă în viitorul apropiat, chiar dacă blocul a afirmat anterior că parcursul Kievului spre aderare este „ireversibil”. Rutte a indicat lipsa unui consens politic între statele membre drept principalul obstacol, scrie The Kyiv Independent.

„Realitatea este că mai multe țări se opun, inclusiv Germania, Slovacia, Ungaria și Statele Unite”, a spus Rutte. „Prin urmare, nu cred că (aderarea Ucrainei) este pe agendă în acest moment”, a adăugat aceasta.

Parcursul „ireversibil” al Ucrainei a fost convenit de membrii NATO la summitul Alianței din 2024 de la Washington, care a marcat cea de-a 75-a aniversare a organizației.

Rutte a afirmat că aderarea Ucrainei „nu se află în etapa unor discuții politice active”, adăugând că pozițiile divergente ale statelor membre fac „improbabil” un progres pe termen scurt.

Declarațiile au fost făcute la o zi după ce Rutte s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Casa Albă și NATO.

Vizita a avut loc după ce Trump a declarat, pe 1 aprilie, că analizează serios retragerea Statelor Unite din Alianță, nemulțumit de lipsa de sprijin a statelor membre pentru războiul dus de SUA în Iran.