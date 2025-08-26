LIVE TEXT O unitate de pompieri din regiunea Donețk, atacată de forțele ruse. Război în Ucraina, ziua 1280

UPDATE 14:45 Trupele ruse au lovit unitatea de pompieri și salvare a orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk.

„Undele de șoc au avariat poarta garajului, acoperișul, au spart geamurile, au distrus plăcile de protecție de la ferestre și au avariat ușile. De asemenea, a fost avariat și un camion de pompieri. Din fericire, personalul nu a suferit niciun prejudiciu”, au anunțat pompierii.

UPDATE 14:40 În noaptea de 26 august (începând cu ora 19:00 pe 25 august), armata rusă a lansat 59 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 47 de drone în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 12 lovituri de drone în 9 locații.

UPDATE 09:43 Forțele ruse au lansat în această noapte un atac asupra orașului Sumî și comunității Bezdrîk, din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite.

„Au izbucnit incendii de proporții. Echipele de salvare au acționat simultan în trei locații diferite. Au ars clădiri nelocuite și locuințe ale cetățenilor pașnici. Toate focare de incendiu au fost localizate”, au anunțat pompierii.

UPDATE 08:25 În jurul orei 07:00, armata rusă a atacat cu un dronă o mașină pe șoseaua dintre satele Klapaia și Ciornobaiivka, din regiunea Herson, a anunțat în dimineața zilei de marți administrația regională.

În urma atacului, au fost răniți un director medical în vârstă de 47 de ani și un medic în vârstă de 38 de ani, angajați ai unei instituții medicale. Preliminar, aceștia au suferit leziuni cauzate de explozie.

Cei doi s-au prezentat singuri la spital. Aceștia primesc îngrijirile medicale necesare.