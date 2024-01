LIVE TEXT Numărul persoanelor ucise în atacul cu rachete rusești asupra orașului Kiev a crescut la 33. A 685-a zi de război în Ucraina

UPDATE 16:08 Numărul persoanelor ucise în atacul cu rachete rusești din 29 decembrie 2023 asupra orașului Kiev a crescut la 33, informează Administrația militară a orașului Kiev.

„(…) Până acum, rachetele rusești au ucis 33 de persoane la Kiev pe 29 decembrie”, a anunțat Administrația militară a orașului Kiev.

UPDATE 13:58 Aproximativ 25% din teritoriul eliberat al regiunii Herson a fost curățat de mine, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful Administrației militare regionale, într-un interviu acordat Ukrinform.

Potrivit acestuia, peste 800 de geniști inspectează zilnic regiunea, față de 80 de geniști în luna martie a anului trecut.

În toamna anului 2022, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat partea de pe malul drept al regiunii Herson, inclusiv orașul Herson. O parte a regiunii, situată pe malul stâng al râului Dnipro, este ocupată de trupele rusești.

UPDATE 12:00 Suedia va direcționa aproximativ 5 milioane de dolari în Fondul fiduciar al pachetului global de asistență al NATO pentru Ucraina, anunță Ambasada Suediei în Ucraina într-o postare pe platforma de socializare X.

Anterior, Japonia a decis să furnizeze 37 de milioane de dolari în fondul fiduciar al NATO pentru a cumpăra sisteme de detectare a dronelor pentru Ucraina.

