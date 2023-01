LIVE TEXT Noi atacuri cu rachete asupra regiunii Herson: A fost rănit un om. Război în Ucraina, ziua 321

UPDATE 14:08 Noi atacuri cu rachete asupra regiunii Herson. Șef adjunct al Oficiului Președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko, a anunțat că a fost rănit un om.

„Un obuz inamic a căzut direct în curtea unei clădiri de apartamente. La locul sosirii există un crater, care s-a umplut imediat cu apă. Probabil, existat o avarie la rețea”, a scris Timoșenko.

UPDATE 13:43 Două localități din regiunea Herson au primit șase generatoare electrice, în cadrul unui proiect finanțat de USAID, a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Iaroslav Ianușevici.

„Câte trei generatoare au fost livrate în cele două localități, astfel încât adăposturile să aibă lumină și posibilitatea de a încărca telefoanele și alte gadgeturi, de a porni încălzitoarele și de a pregăti băuturi calde pentru oameni”, a anunțat Ianuevici.

UPDATE 12:33 Uniunea Europeană și NATO au semnat o declarație privind cooperarea dintre cele două organizații pentru următorii ani, scrie The Guardian. La ceremonia de semnare de la sediul NATO au participat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul unei conferințe de presă cu ocazia semnării unei a treia declarații comune cu Europa la sediul NATO din Bruxelles, secretarul alianței militare, Jens Stoltenberg, a amintit momentul în care, în februarie anul trecut, s-au întâlnit pentru a lua în considerare invazia lui Valdimir Putin.

Stoltenberg a spus: „Președintele Putin a vrut să cucerească Ucraina în câteva zile și să ne divizeze. În ambele privințe, a eșuat în mod clar”.

UPDATE 11:49 Un atac nocturn cu rachete asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donețk, a avariat mai multe clădiri și a omorât două persoane, a anunțat pe rețelele de socializare consiliul municipal din Kramatorsk.

„Consecințele atacului cu rachete din timpul nopții asupra orașului Kramatorsk: Au fost avariate 2 clădiri cu mai multe etaje, 2 instituții de învățământ, un oficiu poștal, o spălătorie auto și un cămin”, se arată în raport.

Potrivit autorităților locale, două persoane au fost ucise în propria mașină de tiruri de rachete. O rachetă rusă a lovit, de asemenea, carosabilul unei străzi. În prezent, autoritățile responsabile elimină consecințele bombardamentului, a adăugat consiliul municipal din Kramatorsk.

UPDATE 10:50 Au fost anunțate alerte de raid aerian în regiunile din sudul Ucrainei. Presa ucraineană, cu referire la mai multe canale de Telegram, scrie că au fost auzite mai multe explozii în Herson. Autoritățile ucrainene îndeamnă oamenii să stea în adăposturi.

UPDATE 10:05 În ultimele 24 de ore, 15 persoane au fost rănite și 200 de clădiri rezidențiale și instalații de infrastructură au fost avariate în Oceakov, regiunea Nikolaev, a declarat șeful administrației militare a regiunii, Vitali Kim.

Potrivit datelor preliminare, atacurile au avariat puternic peste 200 de clădiri rezidențiale, clădiri administrative și instalații de infrastructură socială.

UPDATE 8:55 Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a transmis marți, într-un raport despre situația din Ucraina, că rușii au reușit să se întărească pe poziții lângă Soledar și Bahmut. Totuși, Ministerul britanic al Apărării susține că Rusia nu va ruși să încercuiască în timpul apropiat orașul Bahmut, chiar dacă acolo se duc lupte grele.

Potrivit ISW, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin folosește rapoarte reale și false despre ofensiva de la Soledar pentru a consolida imaginea grupării sale Wagner „ca forță eficientă de luptă” în direcția Bahmut.

De asemenea, în raport se precizează că trupele rusești au continuat să consolideze pozițiile de pe malul stâng al râului Nipru în regiunea Herson și să construiască fortificații defensive și să mute echipamente militare în regiunea Zaporojie.

Ministerul britanic al Apărării crede că Rusia nu va ruși să încercuiască în timpul apropiat orașul Bahmut. Potrivit raportului, în ultimele patru zile, trupele rusești și forțele grupului Wagner au avansat tactic în orășelul Soledar din regiunea Donețk și este posibil să controleze cea mai mare parte a localității.

Soledar se află la 10 km nord de Bahmut, a cărui capturare rămâne probabil principala țintă operațională imediată a Rusiei pentru a ocoli Bahmut dinspre nord și a întrerupe liniile de comunicații ucrainene, potrivit serviciilor secrete britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2023



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/aFDNytdSEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt