LIVE TEXT Negocierile de pace în Ucraina fără Rusia vor eșua, avertizează Kremlinul. Ziua 762 de război în Ucraina

UPDATE 10:00 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, într-un interviu publicat marți, că orice summit internațional pentru pacea din Ucraina de la care va fi exclusă Rusia este pur și simplu „absurd” și va eșua.

UPDATE 09:00 Oficialii de la Kiev, citați de Reuters, au declarat marți că nava Konstantin Olshanski a fost lovită cu o rachetă Neptun. Vasul „a fost scos din serviciu”, susțin ucrainenii. Nava Konstantin Olshanski a fost capturată de ruși de la ucraineni în 2014, odată cu anexarea Crimeei. În momentul în care s-au retras din peninsulă, militrarii ucraineni au fost nevoiți să abandoneze această navă de desant, mai multe corvete, un submarin și alte nave mai mici.

UPDATE 08:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins acuzațiile președintelui rus Vladimir Putin cu privire la implicarea Ucrainei în atacul terorist din regiunea Moscovei. Într-un mesaj transmis luni seara târziu de site-ul oficial al președintelui ucrainean, acesta îl numește pe liderul de la Kremlin „o creatură bolnavă și cinică”, relatează cotidianul Ukrainskaia Pravda.

„Această atrocitate poate fi doar o verigă dintr-o serie întreagă de încercări ale celor care se află în război cu țara noastră, din 2014, prin intermediul mâinilor regimului neonazist de la Kiev”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la Ucraina.

BREAKING 🚨❗🇷🇺 Putin: "The terrorist attack at Crocus was committed by radical Islamists. Russia is interested in who ordered it"#Russia #Moscow #Putin #Ukraine #ISIS #MoscowAttacks pic.twitter.com/kQD5cQiSND