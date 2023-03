LIVE TEXT Moscova pregătește o nouă campanie de recrutare pentru înrolarea „voluntară” a 400 000 de soldați, susțin serviciile secrete britanice. 400 de zile de război în Ucraina

UPDATE 13:13 Autoritățile ruse se pregătesc să lanseze o mare campanie de recrutare pentru înrolarea a 400 000 de soldați, administrațiile regionale încercând să atingă obiectivul forțând bărbații să se înroleze.

Serviciul de informații al Ministerului Britanic al Apărării scrie acest lucru în raportul său postat pe Twitter, explicând că Moscova a ales un „model de voluntariat” tot pentru a minimiza disidența. Dar, este foarte puțin probabil ca campania să atragă 400 000 de voluntari reali. Cu toate acestea, va fi nevoie de mai mult decât personal pentru a reconstrui puterea de luptă în Ucraina.

(4/5) Russian authorities have likely selected a supposedly ‘volunteer model’ to meet their personnel shortfall in order to minimise domestic dissent. It is highly unlikely that the campaign will attract 400,000 genuine volunteers.