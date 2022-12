LIVE TEXT Ministrul rus de Externe susține că Statele Unite şi NATO sunt direct implicate în conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme şi antrenarea personalului militar. Război în Ucraina, ziua 281

UPDATE 17:00 Statele Unite şi NATO sunt direct implicate în conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme şi antrenarea personalului militar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-o conferință de presă, potrivit presei ruse. SUA şi NATO sunt, a spus el, „direct implicate nu doar cu furnizarea de arme, ci şi cu pregătirea personalului militar”, a declarat oficialul.

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a declarat că acuzațiile ucrainenilor potrivit cărora Rusia dorește să poarte discuții pentru a câștiga timp să se regrupeze și să-și reconstruiască forțele armate sunt absurde. Ministrul rus a adăugat că Rusia ar fi dispusă să se întoarcă la discuții cu Occidentul dacă acesta se răzgândește în privința propunerii Moscovei privind discutarea cadrului de securitate în regiune, formulată în decembrie.

În cadrul unui briefing de presă, Lavrov a declarat că SUA și NATO au fost participanți la război din cauza sprijinului pe care îl acordau Kievului. El a adăugat că Washingtonul și alianța atlantică au fost implicate în război pentru că furnizează arme Ucrainei și oferă pregătire militară pe teritoriul lor.

UPDATE 16:12 Rușii au bombardat, în după-amiaza zilei de joi, 1 decembrie, orașul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko, susține că în urma loviturii a fost rănit un bărbat de 56 de ani.

UPDATE 16:03 Ministerul rus al Apărării anunță că pe 1 decembrie 2022 Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri. Potrivit Moscovei, cei 50 de militari ruși, schimbați pe militari ucrainenei, vor fi transportați cu avioanele Forțelor Aeriene ruse pentru tratament și reabilitare în spitalele Ministerului rus al Apărării.

UPDATE 15:36 În majoritatea regiunilor ucrainene a fost anulată alerta de atac aerian.

UPDATE 15:24 Presa ucraineană scrie că alerta anunțată în Ucraina ar avea legătură cu decolarea unor MiG-31K rusești de pe aeroportul „Maciulischi” din Belarus. Potrivit grupului de monitorizare Belaruski Gayun, două dintre ele au zburat spre aerodromul Savasleika din regiunea Nijni Novgorod.

MiG-31K este capabi să transporte rachete Kinjal, potrivit Unian.

UPDATE 14:35 O alertă de atac aerian a fost anunțată astăzi, 1 decembrie, în toate regiunile Ucrainei, informează autorităților ucrainene.

Publicația germană Spiegel a anunțat că Rusia ar pregăti un atac aerian masiv asupra Ucrainei, potrivit experților care au efectuat o analiză a imaginilor din satelit ale aerodromului Engels-2, de lângă Saratov, efectuate de la Maxar Technologies și Planet Labs.

UPDATE 12:26 Potrivit administrațiilor militare regionale, doi civili au fost uciși în Ucraina în ultimele 24 de ore, din cauza agresiunii armate a Federației Ruse. Șase persoane au fost rănite, a anunțat adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile ucrainene, trei persoane au fost rănite în regiunea Donețk, o persoană a fost rănită în regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă în regiunea Sumî, iar o persoană a fost ucisă și două au fost rănite în regiunea Herson.

UPDATE 10:20 Lituania va aloca un ajutor de 13 milioane de euro pentru Ucraina, a anunțat ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anušauskas.

Ministrul a explicat pentru ce vor fi alocați acești bani:

5 milioane de euro vor ajunge în fondul Băncii Mondiale pentru Ucraina

4 milioane de euro vor fi folosite pentru reconstrucția infrastructurii energetice.

2 milioane de euro pentru a ajuta refugiații ucraineni din R. Moldova.

Lituania va aloca încă 2 milioane de euro pentru inițiativa „Grain from Ukraine”.

Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.

– 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.

– 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.

– 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.

– 2 mil 💶 to „Grains from Ukraine” initiative.