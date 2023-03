LIVE TEXT Miniștrii Afacerilor Externe ai UE au convenit planul de achiziție comună a 1 milion de obuze pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 390

UPDATE 16.50: „Turcia a oprit tranzitul de bunuri sancționate către Rusia, cedând presiunilor americane și europene”, relatează Reuters.

Se presupune că Guvernul turc a informat întreprinderile cu privire la bunurile străine care nu mai pot fi transportate în Rusia de acum înainte. „Interdicția este în vigoare de la 1 martie”, a declarat Çetin Tekdelioğlu, șeful Asociației Exportatorilor de Metale Feroase și Neferoase din Istanbul.

„Orice marfă din această listă este blocată pentru importul în Rusia, indiferent de țara din care provine”, a spus el.

UPDATE 16.30: Miniștrii Afacerilor Externe și ai Apărării ai Uniunii Europene au convenit asupra unui plan de achiziție comună de muniție, care prevede furnizarea a 1 milion de obuze Ucrainei, a anunțat prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas pe Twitter.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security