LIVE TEXT Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a lansat în dimineața zilei de 4 iunie o contraofensivă pe scară largă în direcția Donețk. 467 de zile de război în Ucraina

UPDATE 8:09 Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a în dimineața zilei de 4 iunie o contraofensivă pe scară largă în direcția Donețk.

Potrivit armatei ruse, este vorba despre cinci sectoare în direcția sud de la Donețk. Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gerasimov, s-ar afla la unul dintre punctele de control unde a început ofensiva, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Potrivit armatei ruse, forțele armate ucrainene au angajat brigăzile mecanizate 23 și 31 din rezervele strategice. Șase batalioane mecanizate și două batalioane de tancuri au fost implicate în ofensivă. Partea rusă insistă asupra faptului că „inamicul nu și-a atins obiectivele și nu a avut niciun succes”.

Zilele trecute, Ministerul Apărării din Ucraina a postat un clip video în care dă de înțeles că nu vrea să spună nimic despre contraofensivă și despre momentul în care va fi declanșată. „Planurile iubesc tăcerea Nu va fi nici un anunț despre început”, se spune în mesajul din clipul postat de Kiev.

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q