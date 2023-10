LIVE TEXT Mesajul lui Volodimir Zelenski la 600 de zile de război în Ucraina: „În fiecare zi trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că viitorul ucrainenilor aparține doar ucrainenilor”

UPDATE 17:11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj la 600 de zile de război în Ucraina. Șeful statului ucrainean le-a mulțumit soldaților care luptă „pentru libertatea ucrainenilor”.

„(…) Libertatea bazată pe unitate prevalează întotdeauna. Ideea este de a nu pierde timpul. Să nu pierdem unitatea (…). În fiecare zi trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că viitorul ucrainenilor aparține doar ucrainenilor (…). Le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru libertatea Ucrainei! Fie ca toți cei care și-au pierdut viața pentru a ne păstra națiunea să fie binecuvântați!”, a spus el.

UPDATE 13:56 Reprezentantul special al Statelor Unite pentru redresarea economică a Ucrainei, Penny Pritzker, a sosit la Kiev.

Aceasta este prima vizită a lui Pritzker în Ucraina de la preluarea mandatului.

