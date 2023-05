LIVE TEXT Marea Britanie va anunța un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include „sute de drone de atac” cu o rază de acțiune de peste 200 km – Reuters. Război în Ucraina, ziua 446

UPDATE 10:21 Londra va anunța astăzi un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include drone de atac cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters, citând biroul premierului britanic Rishi Sunak.

Pachetul de ajutor militar va include „sute de rachete pentru apărarea aeriană și alte sisteme aeriene fără pilot, inclusiv sute de noi drone de atac cu rază lungă de acțiune, cu o rază de acțiune de peste 200 de kilometri”, scrie Reuters. Potrivit agenției, liderul britanic va confirma astăzi livrările de arme.

UPDATE 9:38 Autoritățile din regiunile Herson și Zaporojie spun că șapte persoane au fost ucise în bombardamentele rusești din ultimele 24 de ore.

Șase persoane au fost ucise și trei au fost rănite în regiunea Herson. Potrivit autorităților ucrainene, regiunea a fost bombardată de 86 de ori într-o zi.

„Ca urmare a bombardamentelor inamice, șase locuitori au fost răniți, inclusiv un copil. Un băiat de 24 de ani a murit la spital”, a declarat administrația regională din Zaporojie.

UPDATE 9:17 Volodimir Zelenski va sosi luni la Londra pentru o întâlnire cu premierul Rishi Sunak, a declarat președintele ucrainean. Acesta a transmis pe Twitter că se va „întâlni cu prietenul Rishi” și „va purta negocieri substanțiale față în față și în delegații”.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.