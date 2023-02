LIVE TEXT Marea Britanie a aprobat noi sancțiuni asupra companiilor rusești care furnizează echipamente militare pentru războiul din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 350

UPDATE 14.45: Ministrul britanic de externe a introdus un nou pachet de sancțiuni împotriva elitei de la Kremlin și a companiilor care furnizează echipamente militare pentru războiul Rusiei din Ucraina. Informația a fost publicată pe site-ul Guvernului britanic în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află într-o vizită de lucru în Marea Britanie, relatează Ukrinform.

„Noile sancțiuni vizează mașina de război și rețelele financiare ale lui Putin, pe măsură ce Marea Britanie accelerează presiunea economică asupra Rusiei”.

„În total, noul pachet de sancțiuni se aplică la 6 companii care furnizează echipamente militare, inclusiv drone, pentru războiul Rusiei din Ucraina, precum și la 8 persoane și o companie asociate cu rețele financiare care ajută la menținerea bogăției și a puterii în rândul elitelor de la Kremlin”.

Cele 6 companii asupra cărora se aplică sancțiunile sunt:

Printre persoanele împotriva cărora au fost impuse astăzi sancțiuni se numără:

UPDATE 14.30: Trupele rusești au bombardat regiunea Harkov. Urmare a bombardării regiunii Harkov, cinci persoane au fost rănite, printre care un copil de 10 ani.

„Astăzi, în jurul orei 11:00, ocupanții au bombardat satul Varvarivka din districtul Chuguiiv. În urma bombardamentelor, doi civili au fost răniți: un bărbat de 69 de ani și o femeie de 66 de ani. La ora 12:00, inamicul a bombardat orașul Vovchansk. Un bărbat de 52 de ani, angajat al companiei regionale de energie, a primit o rană de schij”, a spus Sinegubov.

UPDATE 13.30: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, se află într-o vizită de lucru în Marea Britanie. Volodimir Zelenskii, s-a întâlnit cu prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak și urmează să țină un discurs în Parlamentul britanic.

Sunak a anunțat acest lucru pe Twitter , relatează Ukrinform.

