LIVE TEXT Maia Sandu, după ce Rusia a atacat cu drone portul Reni de pe Dunăre: „Rusia trebuie trasă la răspundere (…) Moldova este ferm alături de Ucraina”. Și România a condamnat acțiunile rușilor. Război în Ucraina, ziua 557

UPDATE 16:50 Peședinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile de noaptea trecută ale Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră. „Rusia trebuie trasă la răspundere pentru fiecare obiect de infrastructură distrus. Gândurile mele sunt la toți cei afectați. Moldova este ferm alături de Ucraina”, a scris Sandu pe Twitter.

I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine.