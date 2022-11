LIVE TEXT „Locuitorii au fost interogați și torturați cu brutalitate”. Încă o „cameră de tortură” rusească, descoperită în Herson. Război în Ucraina, ziua 266

UPDATE 19:53 Reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) afirmă că au descoperit în Herson o altă „cameră de tortură” care ar fi fost folosită de forțele ruse în timpul ocupației.

„Rușii au ținut patrioții locali care au refuzat să coopereze cu inamicul în condiții inumane. Locuitorii din Herson au fost interogați și torturați cu brutalitate. În timpul inspecției camerei de tortură, ofițerii de aplicare a legii au găsit obiecte care indică în mod direct semne de tortură”, anunță SSU.

UPDATE 19:21 Oleksiy Danilov, secretar al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, cere autorităților poloneze o examinare comună a dovezilor care au legătură cu explozia din Polonia. Potrivit lui, autoritățile ucrainene așteaptă detalii de la parteneri despre rapoartele precum că explozia din Polonia a fost cauzată probabil de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană.

UPDATE 18:04 Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă 90 de zile – până pe 19 februarie 2023. Anunțul a fost făcut de un membru al fracțiunii „Golos” din Rada Supremă, Iaroslav Zheleznyak, scrie novosti.dn.ua.

Adoptarea proiectelor de lege nr. 8189 și nr. 8190 pentru aprobarea decretelor prezidențiale respective a fost susținută de 294 și 297 de deputați.

Acesta este cel de-al cincilea vot pentru legea marțială de la începutul războiului: 24 februarie, 15 martie, 21 aprilie, 15 august și 16 noiembrie.

UPDATE 16:50 Podul Antonivski, singura trecere rutieră din apropiere care face legătura între orașul Herson, situat în sudul Ucrainei, și malul estic al fluviului Nipru, controlat de Rusia, s-a prăbușit, a anunțat vineri postul public de televiziune ucrainean, citând locuitorii din zonă, relatează Reuters.

Suspilne a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului lipsă. Următoarea trecere rutieră peste fluviul Nipru se află la peste 70 km de orașul Herson.

Drone footage of the destroyed Antonovsky bridge near Kherson pic.twitter.com/94HHgjNq7i