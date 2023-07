LIVE TEXT Lituania, Polonia și Letonia avertizează NATO în legătură cu pericolul reprezentat de Belarus. A 499-a zi a invaziei ruse în Ucraina

UPDATE 20:15 Președinții Lituaniei, Poloniei și Letoniei au adresat o scrisoare secretarului general al NATO și șefilor alianței NATO, avertizându-i cu privire la amenințarea „reprezentată de acțiunile agresive ale Rusiei și de evoluția situației din Belarus”.

„Cooperarea dintre Rusia și Belarus a deteriorat securitatea regiunii și pe cea a întregii zone euro-atlantice”, au declarat președinții Gitanas Nausėda, Andrzej Duda și Egils Levits, potrivit comunicatului publicat pe pagina web Președinției din Vilnius.

Aceștia au subliniat utilizarea de către Rusia a teritoriului belarus în războiul său împotriva Ucrainei și staționarea de către Moscova a unor arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, numind-o „o mișcare de escaladare” și „o amenințare directă la adresa securității comunității noastre”.

Cei trei lideri au subliniat, de asemenea, că relocarea mercenarilor ruși din Grupul Wagner și a liderului acestora, Evgheni Prigojin, în Belarus ar genera riscuri pentru stabilitatea politică din Belarus și, în consecință, o potențială pierdere a controlului asupra armelor convenționale și nucleare.

Potrivit președinților Lituaniei, Poloniei și Letoniei, sosirea grupului de mercenari al lui Prigojin în Belarus după lovitura de stat eșuată din Rusia ar putea servi, de asemenea, drept stimulent pentru ca Belarus să își reia eforturile de a declanșa un nou val de migrație în masă și o criză umanitară la frontierele UE.

UPDATE 16:07 Misiunea Națiunilor Unite de Monitorizare a Drepturilor Omului, care lucrează în Ucraina din 2014, a declarat că au murit de trei ori mai mulți civili în ultimele 500 de zile decât în ​​toți cei opt ani precedenți de ostilități din estul Ucrainei.

Aceștia au menționat că au putut confirma moartea a peste 9 mii de civili, inclusiv a peste 500 de copii, de la atacul rusesc din 24 februarie 2022. Totodată, ei au avertizat că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Organizația a menționat că numărul total lunar de morți și răniți civili a scăzut la începutul lui 2023 față de 2022, dar în mai și iunie numărul lor mediu a crescut din nou.

UPDATE 13:50 Premierul ceh Petr Fiala a confirmat un nou ajutor militar pentru Ucraina: mai multe elicoptere de atac și muniție de calibru mare vor fi predate Forțelor de Apărare în următoarele luni, potrivit unei postări a oficialului pe Twitter.

El a menționat că Republica Cehă va ajuta Ucraina cu pregătirea piloților, inclusiv pentru aeronavele F-16, și va livra Ucrainei simulatoare de zbor, astfel încât pregătirea să aibă loc nu numai în țările occidentale, ci și în Ucraina.

Fial a menționat că Republica Cehă a trimis deja în Ucraina 676 de piese de echipament greu și peste 4 milioane de piese de muniție de calibru mediu și mare.

„Aceasta înseamnă că în fiecare zi, începând din prima zi de război, aproximativ 10.000 de piese de muniție și cel puțin un tanc, lansator de rachete, obuzier etc., vin din Cehia în Ucraina”, a spus el.

I confirmed to President Zelensky today that the Czech Republic will donate more attack helicopters to Ukraine and hundreds of thousands more pieces of large-calibre ammunition in the coming months.



