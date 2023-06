LIVE TEXT Lituania a achiziționat două sisteme de apărare aeriană NASAMS pentru Ucraina. A crescut numărul morților în urma atacului cu rachete asupra orașului Kramatorsk. Război în Ucraina, ziua 490

UPDATE 14:28 Lituania a achiziționat două unități ale sistemului de rachete antiaeriene cu rază medie de acțiune NASAMS, care vor fi transferate în Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele lituanian, Gitanas Nausėda.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory!