LIVE TEXT Liderul grupării „Wagner” susține că „din punct de vedere juridic, Bahmutul a fost capturat”. Kievul respinge afirmațiile și susține că soldații ucraineni „apără curajos orașul”. Război în Ucraina, ziua 404

UPDATE 10:30 Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că steagul Rusiei a fost arborat duminică, 2 aprilie, deasupra orașului Bahmut, în memoria lui Vladlen Tatarski, un important blogger militar rus care a murit duminică în urma unei explozii într-o cafenea din Sankt Petersburg. În scurta înregistrare video, Prigojin a mai afirmat: „Din punct de vedere juridic, Bahmut a fost capturat”.

„Este 2 aprilie, ora 23:00. Am înălțat un steag rusesc cu inscripția «În amintirea lui Vladlen Tatarski» și steagul Wagner PMC deasupra administrației orașului Bahmut. (…) Din punct de vedere juridic, Bahmutul este al nostru. În raioanele din vest mai rămâne inamicul”, a declarat Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, într-o declarație video publicată pe canalul oficial de Telegram. Videoclipul ar fi fost realizat din Bahmut.

Armata ucraineană a respins aceste afirmații în nota sa operațională de luni, afirmând că „inamicul continuă să ia cu asalt Bahmut. Cu toate acestea, apărătorii noștri apărăr curajos orașul și resping numeroasele atacuri inamice”.

„Armata ucraineană a respins peste 20 de atacuri inamice” în Bahmut, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 9:33 Duminică, 2 aprilie, cunoscutul blogger militar rus Vladlen Tatarski (numele real Maxim Fomin), fost luptător de partea rușilor în Donbas și un susținător al războiului purtat în prezent de Putin în Ucraina, a murit în urma unei explozii unei statuete pe care o primise cu puțin timp înainte cadou.

Pe 3 aprilie, autoritățile ruse au anunțat că numărul persoanelor rănite în explozia din Sankt Petersburg a crescut la 32, transmite RIA Novosti cu referire la serviciul de presă al Ministerului rus al Sănătății. Potrivit ministerului, 24 de persoane au fost spitalizate, dintre care 10 sunt în stare gravă.

„Potrivit datelor operative, 32 de persoane au fost rănite și o persoană a murit în urma incidentului dintr-o cafenea din Sankt Petersburg. Starea a 10 victime este evaluată ca fiind gravă, 16 sunt în stare moderată, inclusiv o fată de 14 ani, iar 5 persoane sunt în stare satisfăcătoare”, se arată în raport.

UPDATE 9:23 Statul Major General al forțelor armate ucrainene a raportat, luni, că Rusia a pierdut 175 160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, la 24 februarie anul trecut.

Acest număr include 610 pierderi suferite de forțele rusești doar în ultima zi. Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 3.619 tancuri, 6.993 de vehicule de luptă blindate, 5.553 de vehicule și rezervoare de combustibil, 2.694 de sisteme de artilerie, 527 de sisteme de rachete cu lansare multiplă, 280 de sisteme de apărare aeriană, 306 avioane, 291 de elicoptere, 2.262 de drone și 18 ambarcațiuni.

UPDATE 8:56 Rușii au bombardat patru raioane din regiunea Harkov, o femeie a fost rănită.

Au fost avariate instalații civile, un magazin, o clădire rezidențială, a declarat șeful administrației militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

În regiunea Donețk, rușii au ucis șase civili în 24 de ore. 15 persoane au fost rănite, potrivit lui Pavel Kirilenko, țeful administrației miliare a regiunii.

De asemenea, în 24 de ore, trupele ruse au lansat 131 de atacuri asupra regiunii Herson, un civil a fost ucis, a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Alexandr Prokudin.

UPDATE 8:35 Secretara generală a Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, vizitează luni, 3 aprilie, Kievul, a anunțat pe Twitter adjunctul ministrului de externe al Ucrainei, Emine Dzhaparova.

Pleased to welcome @coe Secretary General Marija Pejčinović Burić in #Kyiv. Thanked for #CoE's initiative to establish the Registry of Damages caused by 🇷🇺 aggression. We discussed further steps needed to restore justice and hold 🇷🇺 war criminals accountable.