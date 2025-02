LIVE TEXT Liderii UE au ajuns la Kiev pentru a marca trei ani de la declanșarea celei mai ample agresiuni armate pe continentul european de la cel de-al Doilea Război Mondial

UPDATE 9:50 Liderii Uniunii Europene au ajuns la Kiev pentru a marca trei ani de la declanșarea celei mai ample agresiuni armate pe continentul european de la cel de-al Doilea Război Mondial – războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 24 februarie, în capitala ucraineană au sosit președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, prim-miniștrii Canadei, Spaniei și Estoniei, precum și președinții Lituaniei și Letoniei.

Se așteaptă ca președintele Comisiei Europene să prezinte un pachet de ajutor financiar în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a injecta lichidități suplimentare în bugetul Ucrainei și pentru a facilita achiziționarea de echipamente militare din industria sa internă, relatează Euronews.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6