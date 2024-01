LIVE TEXT La cererea Ucrainei, Jens Stoltenberg va convoca o nouă reuniune NATO. A 680-a zi de război în Ucraina

UPDATE 14:50 Şeful NATO, Jens Stoltenberg, va convoca o reuniune între diplomaţii NATO şi oficiali din Ucraina miercuri, pe 10 ianuarie, pentru a discuta despre recentele atacuri cu rachete și drone ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, anunță purtătorul de cuvânt, Dylan White.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW