LIVE TEXT Kievul consideră „ipocrizie” apelul lui Putin la o încetare a focului de 36 de ore în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 316

UPDATE 19:55 Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii președintelui Ucrainei, a declarat că Rusia trebuie să părăsească „teritoriile ocupate” din Ucraina înainte de orice „armistițiu temporar”.

„În primul rând. Ucraina nu atacă teritoriul străin și nu ucide civili. Așa cum face Federația Rusă. Ucraina distruge doar membrii armatei de ocupație de pe teritoriul său”, a declarat Podoliak.

„În al doilea rând. Federația Rusă trebuie să părăsească teritoriile ocupate – doar atunci va avea un „armistițiu temporar”. Păstrați ipocrizia pentru dumneavoastră”, a spus Podoliak pe Twitter.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.