În dimineața zilei de vineri, 19 august, rușii au bombardat orașele Nikolaev și Harkov. Potrivit autorităților locale, în Harkov un om a fost rănit. În oraș a izbucnit un incendiu. Noi atacuri asupra regiunii Dnepropetrovsk. Un bărbat a fost ucis, un băiat de 12 ani a fost rănit. Mai multe clădiri, magazine, un liceu, o bancă și o stație de autobuz au fost avariate.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 10:28 Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), în raportul său zilnic despre situația de pe front notează că, joi, 18 august, armata rusă pentru prima dată după 6 iulie nu a raportat nicio „achiziție” teritorială.

Potrivit experților ISW, forțele ruse au încercat să atace la sud de Seversk, oraș din regiunea Donețk, și la nord-est de orașul Bahmut. În plus, armata rusă continuă operațiunile ofensive în apropiere de Donețk, inclusiv în nordul, vestul și sud-vestul orașului.

Conform experților Institutului pentru Studierea Războiului, forțele ruse au efectuat o încercare nereușită de a ataca în direcția Zaporojie, în special, de la Egorovka până la Șevcenkovo ​​- ambele localități sunt situate la est de granița regiunilor Donețk și Zaporojie.

UPDATE 9:17 Serviciile secrete britanice susțin că, în urma atacurilor rusești asupra zonelor rezidențiale din Harkov, în după-amiaza zilei de 17 august 2022, cel puțin 12 civili au fost uciși.

„Deși linia frontului în acest sector a înregistrat puține progrese din luna mai, cel de-al doilea oraș al Ucrainei (Harkov n. r.) a fost unul dintre cele mai bombardate de la începutul invaziei, când forțele ruse aveau probabil ca obiectiv să ajungă la periferie în 24 de ore.

Situat la aproximativ 15 kilometri de linia frontului, Harkov suferă din cauza aflării în raza de acțiune a majorității tipurilor de artilerie rusă. Utilizarea mai multor lansatoare de rachete și a altor arme a provocat distrugeri mari în oraș”, anunță Serviciile secrete britanice.

