LIVE TEXT Încă două persoane decedate au fost găsite sub dărâmăturile blocului din Kiev lovit sâmbătă de resturile unei rachete rusești. Război în Ucraina, ziua 487

UPDATE 15: 34

Încă două corpuri neînsuflețite ale victimelor au fost recuperate din dărâmăturile blocului de locuit care a fost lovit de fragmentele rachetei rusești doborâte de forțele ucrainene.

Declarația a fost făcută de primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram, relatează Ukrinform.

„Salvatorii au găsit încă două cadavre ale victimelor sub dărâmăturile casei din sectorul Solomianskyi. Operațiunea de eliminare a consecințelor atacului inamic continuă. Salvatorii încă lucrează în casa afectată”, a menționat Klitschko.

În total, au fost raportate cinci persoane ucise.

Pe 24 iunie 2023, fragmentele rachetei rusești doborâte s-au prăbușit într-o clădire rezidențială de 24 de etaje din sectorul Solomianskyi din Kiev, provocând distrugeri și un incendiu pe mai multe etaje.

UPDATE 11:35

În ultimele zile, forțele ucrainene s-au restabilit și au întreprins din nou operațiuni ofensive majore pe trei axe principale în sudul și estul Ucrainei, potrivit datelor Serviciilor secrete britanice.

Forțele ucrainene folosesc experiența acumulată în primele două săptămâni ale contraofensivei pentru a-și perfecționa tacticile de asaltare a apărării rusești. Unitățile ucrainene fac progrese tactice treptate, dar constante în domenii cheie, notează sursa citată.

