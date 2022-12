LIVE TEXT În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat de 71 de ori regiunea Herson: Un om a fost ucis, iar șase au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 301

UPDATE 10:37 În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat regiunea Herson de 71 de ori: o persoană a fost ucisă și șase rănite, a anunțat șeful administrației militare regionale din Herson, Iaroslav Ianușevici.

„Ocupanții ruși au bombardat teritoriul regiunii Herson de 71 de ori. Au tras cu artilerie, MLRS și tancuri. Inamicul a bombardat din nou zonele rezidențiale din Herson. Au lovit portul fluvial, clădiri private și de apartamente”, a scris Ianușevici pe Telegram.

El a adăugat că au existat victime civile în urma bombardamentelor din regiune. În ultimele 24 de ore, rușii au ucis o persoană, iar șase persoane au fost rănite.

UPDATE 10:02 Trupele rusești au lovit în cursul nopții trecute, mai multe localități din regiunea Harkov, a anunțat șeful administrației militare a regiunii Oleg Sinegubov. O femeie de 72 de ani a fost rănită.

Marți, 20 decembrie, în urma bombardamentelor inamice din Volceansk, o casă a fost distrusă.

UPDATE 9:22 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că armata ucraineană „au eliminat”, în perioada 24 februarie – 21 decembrie, aproximativ 99 740 de militari ruși, 510 ruși fiind omorâți în ultimele 24 de ore.



UPDATE 8:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri dimineața, 21 decembrie, că întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite. Este pentru prima dată de la începutul războiului când președintele ucrainean pleacă din țară.

Zelenski urmează să aibă o întrevedere cu liderul de la Casa Albă, Joe Biden. De asemenea, președintele Ucrainei va ține un discurs în Congresul SUA și va avea mai multe întrevederi bilaterale cu oficiali americani.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.