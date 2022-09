LIVE TEXT În Rusia au loc proteste anti-mobilizare. Peste 150 de persoane au fost reținute de poliție. Război în Ucraina, ziua 210

Sunt 210 zile de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Rușii au atacat raioanele Nikopol și Krivoi Rog din regiunea Dnepropetrovsk. În Nikopol, un bărbat a fost rănit, anunță autoritățile locale. Bombele rușilor au lovit și orașul Harkov. Primarul orașului, Igor Terehov susține că un om a fost rănit, iar mai multe case au fost avariate.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

UPDATE 19:20 În orașele din Rusia au început proteste împotriva mobilizării parțiale anunțate de Putin. OVD-Info a estimat că peste 180 de persoane au fost reținute în 20 orașe până la ora 19:20.

Meduza, un portal independent de știri, în limba rusă, engleză și letonă, cu sediul în Riga, a făcut o listă cu orașele în care au loc mitinguri și numărul de persoane reținute.

UPDATE 16:51 În după-amiaza zilei de miercuri, 21 septembrie, rușii au atacat din nou regiunea Dnepropetrovsk. Au fost avariate mai multe clădiri. Șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko susține că în urma atacului nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 16:05 Guvernul rus va anunța „foarte curând” care categorii de cetățeni vor fi scutite de la mobilizarea rezerviștilor cu experiență militară pentru a lupta în războiul din Ucraina, a informat miercuri Kremlinul, potrivit Reuters.

Într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze posibilitatea închiderii frontierelor pentru a împiedica cetățenii să se sustragă apelului după informații despre o creștere a vânzării de bilete doar dus în afara Rusiei.

La întrebarea dacă Rusia își va închide frontierele celor care sunt vizați de mobilizare, Peskov a declarat: „Nu pot să răspund la această întrebare… Există dispoziții în acest sens în legislația în vigoare”.

El a mai spus că guvernul rus va decide în scurt timp care cetățeni vor fi autorizați să amâne răspunsul la convocare.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, declarase anterior că Rusia va mobiliza circa 300.000 de noi soldați pentru conflictul în Ucraina. El a declarat că numai cei care au servit deja în forțele armate vor fi eligibili pentru a fi convocați, în timp ce studenții vor fi excluși.

Kremlinul a declarat în mai multe rânduri că nu va trimite recruți – tineri care execută un stagiu obligatoriu de 12 luni în forțele armate – în Ucraina.

În conferința sa de presă, Peskov s-a eschivat să răspundă întrebărilor unor jurnaliști despre conţinutul celui de-al șaptelea punct din decretul prezidențial privind mobilizarea parțială, care nu putea fi citit, limitându-se să afirme că este „secret de serviciu”, potrivit Lenta.ru.

Potrivit lui Peskov, conţinutul celui de-al şaptelea punct este secret, fiind destinat exclusiv utilizării oficiale, dar adăugând totuşi că acesta se referă la numărul de cetăţeni care ar urma să fie mobilizaţi (efectiv).

„Ceea ce vă pot spune este că aşa cum a declarat Serghei Kujughetovici (Şoigu) în interviul său este vorba de 300.000 de oameni”, a spus el.

Decretul publicat pe site-ul preşedinţiei ruse conţine nouă puncte.

Conform decretului, mobilizarea parțială nu îi va afecta pe cei care efectuează în prezent stagiul militar obligatoriu şi pe studenți.

UPDATE 15:20 Mișcarea anti-război „Vesna” a făcut apel la proteste la nivel național împotriva „mobilizării parțiale” anunțate de președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit anunțului, protestul ar urma să înceapă la ora 19:00, în mai multe orașe ale Rusiei. A fost publicată și o listă cu adresele din diferite orașe, unde ar urma să se adune rușii la protest.

De asemenea, reprezentanții mișcării susțin că „acum războiul va veni cu adevărat în fiecare casă și în fiecare familie. Anterior, autoritățile spuneau că doar „profesioniștii” se luptă – și că vor câștiga. S-a dovedit că nu vor câștiga și au început să recruteze prizonieri pe front. Și acum s-a anunțat mobilizare”.

Ulterior, a fost publicată și lista cu adresele unde la ora 19:00 vor fi organizate proteste. De asemenea, în apel se menționează că rușii care doresc să protesteze pot ieși în centrele orașelor în care locuiesc pentru a-și manifesta nemulțumirea față de decizia Kremlinului, chiar dacă orașele lor nu se regăsesc în lista publicată.

UPDATE 13:44 După anunțul președintelui F. Ruse, Vladimir Putin, privind mobilizarea parțială, rușii au început să cumpere masiv bilete de avion către țări populare pentru emigrare, unde nu e nevoie de viză, anunță Istories.

La data de 21 septembrie, nu mai sunt bilete din Moscova spre Istanbul, Tbilisi și Belgrad. Pentru data de 22 septembrie, bilete mai sunt, însă numărul acestora scade simțitor, iar „Cel mai ieftin bilet spre Istanbul, la data de 22 septembrie, 12:00 – ora Moscovei, costă 47 000 de ruble, ceea ce este echivalent cu circa 15 000 de lei”. Detalii AICI.

UPDATE 12:46 R. Moldova condamnă ferm planul Rusiei de a anexa prin așa numitele referendumuri regiunile ucrainene ocupate. Este mesajul transmis de ministrul Afacerilor Interne și Integrării Europene, Nicu Popescu, în contextul în care așa-numiții șefi ai republicii populare Donețk și Lugansk au anunțat organizarea de „referendumuri” privind aderarea la Rusia, fapt confirmat de liderul rus Vladimir Putin în adresarea sa de miercuri.

Într-un mesaj postat pe Twitter, ministrul Popescu notează că țara noastră „condamnă ferm planul Rusiei de a anexa prin așa numitele referendumuri regiunile ucrainene ocupate”

„Reafirmăm și pe această cale sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, se mai menționează în mesaj.

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.



We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine within its internationally recognized borders.