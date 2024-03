LIVE TEXT Hidrocentrala Dnipro este nefuncțională după ce a fost lovită astăzi de opt rachete, anunță autoritățile ucrainene. Ziua 758 de război în Ucraina

UPDATE 14.25 Hidrocentrala Dnipro a fost lovită vineri, 22 martie, de opt rachete, prejudiciul e foarte mare. Potrivit Parchetului General ucrainean, nu există niciun pericol pentru cetățeni, dar instalația este scoasă din funcțiune, relatează Unian.net

UPDATE 14:20 Federația Rusă, care a lansat un război la scară largă împotriva Ucrainei și a lovit astăzi instalația critică a DneproGES , va continua să lanseze lovituri cu rachete. Acest lucru a fost raportat de Ministerul Britanic al Apărării pe rețeaua X (Twitter), citând date de informații. Ei au explicat de ce ucrainenii observaseră anterior o pauză de aproape o lună în bombardamente.

În același timp, succesele continue ale sistemului de apărare aeriană al Ucrainei au complicat, de asemenea, planificarea misiunii ruse.

„Este aproape sigur că Rusia va continua să lovească ținte critice în măsura în care avioanele sale, echipajele aeriene și armamentul îi permit, încercând în același timp să mențină presiunea asupra guvernului și populației ucrainene prin capacitățile sale de lovitură pe distanță lungă”, se arată în raport.

Serviciile de informații spun că acesta este un simptom al unei campanii prelungite, deoarece avioanele tactice (vânătoare și elicoptere) continuă să aibă un impact limitat asupra cursului general al războiului.

