LIVE TEXT Guvernul Lituaniei a aprobat un ajutor militar în valoare de 200 milioane de euro pentru Ucraina. A 686-a zi de război în Ucraina

UPDATE 15:54 Lituania continuă să sprijine Ucraina în războiul provocat de Rusia, guvernul său aprobând un sprijin pe termen lung de 200 de milioane de euro (219 milioane de dolari), a declarat președintele lituanian Gitanas Nauseda pe 10 ianuarie, în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent.

Șeful statului ucrainean a sosit la Vilnius în prima parte a zilei de 10 ianuarie, ca primă etapă a călătoriei sale în cele trei țări baltice. Lituania, Letonia și Estonia se numără printre cei mai aprigi susținători ai Kievului împotriva agresiunii Moscovei.

Vilnius a promis că va continua să sprijine neîntrerupt Ucraina prin acordurile de apărare finalizate anul trecut, precum și prin altele noi planificate pentru lunile și anii următori.

„În ianuarie, vom trimite din nou muniție, generatoare, sisteme de detonare, iar în februarie – transportoare blindate M-577″, a anunțat Nauseda în timpul conferinței de presă.

„Vom instrui soldații ucraineni și vom consolida cooperarea în industria de apărare”, a precizat președintele.

Cele două țări au semnat la 10 ianuarie noi acorduri privind producția comună în domeniul apărării, inclusiv sisteme antidronă.

Ministerul lituanian al Apărării a declarat că fondurile din planul de sprijin de 219 milioane de dolari pentru perioada 2024-2026 vor fi folosite pentru a acoperi noi achiziții militare pentru Ucraina.

„Armele și echipamentele furnizate de Lituania și aliații săi aduc o contribuție esențială la lupta Ucrainei pentru independență și la securitatea întregii Europe”, a declarat ministrul lituanian al apărării, Arvydas Anusauskas.

„Lituania nu va obosi să sprijine lupta Ucrainei pentru libertate, așa cum noi înșine nu am obosit să luptăm pentru restaurarea independenței Lituaniei timp de 50 de ani”.

Cea mai mare parte a acestei asistențe este alocată coaliției de deminare conduse de Lituania, oferind fonduri pentru echipamente și vehicule de deminare.

Echipamentele de deminare, precum și munițiile și rațiile alimentare, vor fi livrate Ucrainei între 2024 și 2025, a precizat Ministerul lituanian al Apărării.

Țara baltică intenționează, de asemenea, să antreneze aproximativ 3.000 de soldați ucraineni până la sfârșitul anului 2024.

UPDATE 14:02 Ministrul britanic de externe David Cameron a declarat că sprijinul pentru Ucraina în interiorul țării este bipartizan și nu controversat, ca în SUA, și că Regatul Unit este pregătit să ajute Kievul pentru mulți ani de acum încolo, relatează The Kyiv Independent.

Rolul SUA în sprijinirea Ucrainei a devenit din ce în ce mai mult o problemă partizană, democrații fiind în mare parte în favoarea continuării ajutorului, în comparație cu scepticismul tot mai mare din anumite părți ale Partidului Republican, notează sursa citată.

Declarațiile lui Cameron au fost făcute în timpul unei reuniuni a Comisiei pentru afaceri externe, prima sa întâlnire de când a fost numit ministru de externe în noiembrie. Întâlnirea a fost dominată în mare parte de discuții despre conflictul dintre Israel și Hamas, despre care Cameron a deplâns faptul că „distrage atenția de la Ucraina”.

„Este de datoria celor mai puternici susținători ai Ucrainei, printre care aș spune că Marea Britanie se numără pe bună dreptate, să facem tot ce putem pentru a o menține cât mai sus pe agendă”, a adăugat el.

Întrebat despre posibilitatea ca alegerile prezidențiale americane din 2024 să dăuneze sprijinului occidental pentru Ucraina, Cameron a spus că este încrezător că Regatul Unit va putea să își asigure angajamentul pe termen lung, deoarece nu este „o problemă de dispută în politica britanică”.

UPDATE 11:57 Prim-ministra italiană Giorgia Meloni și cancelarul german Olaf Scholz au discutat despre sprijinul militar și financiar pentru Ucraina în cadrul unei convorbiri telefonice înaintea summitului UE, care este programat pentru data de 1 februarie, relatează Ukrinform.

„Cei doi șefi de guvern au discutat despre principalele probleme internaționale și europene înaintea Consiliului European ce va avea loc pe 1 februarie, concentrându-se în special pe sprijinul militar și financiar pentru Ucraina”, a informat serviciul de presă al guvernului italian.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că Germania intenționează să își dubleze cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei și a făcut apel la alte țări UE să își majoreze contribuțiile.

UPDATE 11:45 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că efectuează o vizită de lucru în Lituania.

Șeful statului ucrainean susține că urmează să aibă discuții cu președintele, prim-ministrul și președintele Seimas (Parlamentul Lituaniei, n.red.), precum și întrevederi cu politicieni și cu comunitatea ucraineană.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…