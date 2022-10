LIVE TEXT Germania condamnă Rusia pentru suspendarea participării la acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagră. 250 de zile de război în Ucraina

UPDATE 16:50 Germania a condamnat decizia Rusiei de a-și suspenda participarea la acordul de export de cereale cu Ucraina, negociat de ONU, acuzând Moscova că a transformat foamea în armă, relatează CNN.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Hebestreit, a declarat luni, în timpul unei conferințe de presă guvernamentale obișnuite, că folosirea „foamei ca armă” prin suspendarea livrărilor de cereale este „profund disprețuitoare”, făcând apel la Rusia să își reia participarea și să ia în considerare o prelungire a acordului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Andrea Sasse, acordul privind cerealele a făcut disponibile pe piețele mondiale peste șapte milioane de tone de cereale.

„Facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că transportul pe mare rămâne posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt, adăugând că transportul terestru va continua.

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, a declarat luni, într-un mesaj pe Twitter, că „Rusia nu trebuie să scape cu asta!” și că Europa este „angajată în favoarea stabilității – și în aprovizionarea cu alimente”.

UPDATE 16:15 Norvegia își va plasa armata la un nivel ridicat de alertă începând de marți, pentru a întări securitatea ca răspuns la războiul din Ucraina, a declarat luni premierul acestei țări nordice, citat de Reuters.

Norvegia este în prezent cel mai mare exportator de gaze naturale către Uniunea Europeană, reprezentând aproximativ un sfert din totalul importurilor UE, după o scădere a fluxurilor rusești.

„Aceasta este cea mai gravă situație de securitate din ultimele câteva decenii”, a declarat premierul Jonas Gahr Stoere într-o conferință de presă.

„Nu există indicii că Rusia își extinde războiul în alte țări, dar tensiunile crescute ne fac mai expuși la amenințări, operațiuni de informații și campanii de influență.”

Forțele armate vor petrece mai puțin timp antrenându-se și mai mult timp în sarcini operaționale, iar Garda Națională, o forță de mobilizare rapidă, va juca un rol mai activ, a declarat ministrul apărării, Bjoern Arild Gram.

Forțele aeriene au anulat antrenamentele în Statele Unite cu avioanele lor de luptă F35, preferând să le păstreze în Norvegia, a declarat șeful forțelor armate, generalul Eirik Kristoffersen.

„Ne așteptăm ca această situație să dureze cel puțin un an”, a declarat Kristoffersen.

Norvegia și-a desfășurat pentru prima dată armata pentru a păzi platformele offshore și instalațiile de pe uscat după scurgerile de apă de la gazoductul Nord Stream, la 26 septembrie, și a primit sprijin din partea marinei britanice, franceze și germane.

UPDATE 15:02 Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei a lovit 10 regiuni și a avariat 18 instalații, „majoritatea legate de energie”, potrivit premierului ucrainean Denys Șmîgal.

„Ținta lor nu au fost instalațiile militare, ci infrastructura critică civilă”, a declarat Șmîgal pe Telegram.

„Sute de localități din șapte regiuni” au rămas fără energie electrică, iar inginerii „lucrează la capacitate maximă” pentru a repara pagubele, a adăugat el.

Bombardamentele recente au afectat infrastructura critică din marile orașe din întreaga țară, perturbând alimentarea cu energie electrică și apă a locuitorilor ucraineni, în timp ce țara se pregătește pentru sezonul de iarnă.

UPDATE 14:55 Șeful administrației militare a regiunii Cernăuți a venit cu detalii despre consecințele atacurilor rusești din dimineața zilei de 31 octombrie. Ruslan Zaparaniuk susține că sunt pagube importante pentru întregul sistem energetic al Ucrainei și opt răniți.

UPDATE 13:34 Rusia a lovit instalații energetice din Ucraina cu „arme de înaltă precizie”, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Moscova. Ministerul rus al Apărării publică imagini cu lansarea rachetelor din Marea Neagră asupra sistemelor de comandă ale armatei ucrainene și asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit Moscovei, toate țintele au fost lovite.

UPDATE 13:00 Primarul Kievului, Vitali KlicIko, a declarat că 80% dintre locuitorii capitalei au rămas fără alimentare cu apă. Vitali KlicIko a declarat că acest lucru s-a produs „din cauza deteriorării unei instalații electrice din apropierea” orașului, în urma loviturilor militare rusești de luni. Ulterior, Kliciko a spus că apa va fi reconectată în trei-patru ore.

UPDATE 12:15 Douăsprezece nave-cargo s-a îmbarcat luni din porturile ucrainene, în cadrul Inițiativei privind transportul de cereale prin Marea Neagră, a declarat ministrul ucrainean al infrastructurii, Aleksandr Kubrakov.

„Astăzi 12 nave au părăsit porturile ucrainene. Delegațiile ONU şi Turciei oferă 10 echipe pentru a inspecta 40 de nave cu scopul de a îndeplini #BlackSeaGrainInitiative. Acest plan de inspecție a fost acceptat de delegația ucraineană. Delegația rusă a fost informată”, a scris Kubrakov pe Twitter.

