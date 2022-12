LIVE TEXT Fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev, vizită la Beijing: „Am discutat cu liderul chinez Xi Jinping despre parteneriatul strategic şi despre conflictul din Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 301

UPDATE 17:03 Fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev întreprins miercuri, 21 decembrie, o vizită la Beijing, unde a avut o întrevedere cu președintele chinez Xi Jinping. Cel puțin asta arată înregistrarea video pe care Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului Securității Federației Ruse, a publicat-o pe canalul său Telegram.

Potrivit lui Dmitri Medvedev, el şi Xi au discutat despre parteneriatul strategic „fără limite” dintre țările lor, precum şi despre subiectele internaționale, inclusiv despre „conflictul din Ucraina”.

Fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev vizitează Beijingul în ziua în care liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, se află în SUA.

UPDATE 16:10 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a propus o creștere treptată a vârstei de încorporare – pentru a face serviciul militar în armată de la 21 la 30 de ani, și nu de la 18 la 27 de ani, cum este în prezent. Șoigu a declarat acest lucru în cadrul unei ședințe la care participa și președintelui rus Vladimir Putin.

De asemenea, Șoigu a mai propus creșterea numărului forțelor armate ruse la 1,5 milioane de soldați. El a spus că numărul ar trebui să includă 695.000 de soldați voluntari contractuali.

Conform legii actuale, rușii cu vârste cuprinse între 18-27 de ani pot fi chemați la serviciul militar obligatoriu, deși Șoigu și Putin au declarat în repetate rânduri că astfel de recruți nu sunt trimiși să lupte în Ucraina.

UPDATE 15:30 Președintele rus Vladimir Putin, care pe 24 februarie 2022 a început războiul împotriva Ucrainei, susține că ucrainenii sunt un „popor frățesc” pentru ruși, iar ceea ce se întâmplă acum în Ucraina ar fi rezultatul politicii unor țări terțe.

UPDATE 15:04 Alerta aeriană a fost anulată în majoritatea regiunilor din Ucraina.

UPDATE 14:20 O mamă și un copil au fost răniți la Oceakov, în regiunea Nikolaev, în urma unui atac rusesc, a anunța șeful administrației militare a regiunii Vitali Kim.

„Sunt doi răniți în Oceakov. O mamă și un copil”, a scris Kim.

UPDATE 13:47 Alertă de raid aerian pe întreg teritoriul Ucrainei, potrivit datelor de pe site-ul oficial al autorităților de la Kiev.

Potrivit presei ucrainene, motivul alertei aeriene este activitatea aviației tactice rusești deasupra teritoriului Belarusului. Acolo a decolat un MiG-31K, care este un potențial purtător al rachetei hipersonice „Kinjal”, pe care mijloacele noastre de apărare aeriană nu o pot intercepta. Din acest motiv, toate regiunile Ucrainei sunt în alertă.

MiG-31K este de obicei însoțit de un avion de vânătoare Su-30SM. Zborurile de antrenament și demonstrative. Există, de asemenea, un avion de recunoaștere A-50 care zboară acum pe cerul Belarusului, însoțit de trei avioane de vânătoare, raportează chat-urile de monitorizare.

UPDATE 11:11 Potrivit administrațiilor militare regionale din Ucraina, cinci civili au fost uciși și alți 17 au fost răniți în urma agresiunii armate a Federației Ruse în Ucraina, în ultimele 24 de ore. Datele au fost oferite de adjunctul șefului biroului prezidențial, Kiril Timoșenko.

UPDATE 10:37 În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat regiunea Herson de 71 de ori: o persoană a fost ucisă și șase rănite, a anunțat șeful administrației militare regionale din Herson, Iaroslav Ianușevici.

„Ocupanții ruși au bombardat teritoriul regiunii Herson de 71 de ori. Au tras cu artilerie, MLRS și tancuri. Inamicul a bombardat din nou zonele rezidențiale din Herson. Au lovit portul fluvial, clădiri private și de apartamente”, a scris Ianușevici pe Telegram.

El a adăugat că au existat victime civile în urma bombardamentelor din regiune. În ultimele 24 de ore, rușii au ucis o persoană, iar șase persoane au fost rănite.

UPDATE 10:02 Trupele rusești au lovit în cursul nopții trecute, mai multe localități din regiunea Harkov, a anunțat șeful administrației militare a regiunii Oleg Sinegubov. O femeie de 72 de ani a fost rănită.

Marți, 20 decembrie, în urma bombardamentelor inamice din Volceansk, o casă a fost distrusă.

UPDATE 9:22 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că armata ucraineană „au eliminat”, în perioada 24 februarie – 21 decembrie, aproximativ 99 740 de militari ruși, 510 ruși fiind omorâți în ultimele 24 de ore.



UPDATE 8:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri dimineața, 21 decembrie, că întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite. Este pentru prima dată de la începutul războiului când președintele ucrainean pleacă din țară.

Zelenski urmează să aibă o întrevedere cu liderul de la Casa Albă, Joe Biden. De asemenea, președintele Ucrainei va ține un discurs în Congresul SUA și va avea mai multe întrevederi bilaterale cu oficiali americani.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.