LIVE TEXT Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia, Mihail Mizințev, s-a alăturat grupului de mercenari „Wagner”. A 436-a zi a agresiunii Rusiei în Ucraina

UPDATE 20:42 Generalul Mihail Mizințev s-a alăturat mercenarilor din gruparea privată „Wagner” în calitate de comandant adjunct, potrivit unor postări făcute de mai mulți bloggeri pro-război din Rusia, relatează Reuters.

În două videoclipuri postate de corespondentul de război Alexander Simonov pe Telegram, generalul Mizințev, îmbrăcat cu echipament de luptă specific „Wagner”, era prezent în apropiere de Bahmut. În aceste filmări, el vizitează o tabără de antrenament a grupării. Anunțul angajării lui Mizințev a coincis cu lansarea a două clipuri video în care fondatorului „Wagner”, Evheni Prigojin, lansează acuzații dure la adresa lui Serghei Șoigu și anunță retragerea luptătorilor săi din luptele pentru Bahmut.

UPDATE 19:18 Polonia a trimis o notă de protest Rusiei pentru amenințările la adresa ambasadorului de la Moscova Ambasadorul rus Serhiy Andreev a fost convocat la Ministerul polonez de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest din cauza amenințărilor la adresa ambasadorului polonez la Moscova, Krzysztof Krajewski, relatează agenția Ukrinform.

„Reprezentantului Federației Ruse i-a fost înmânată o notă de protest cu privire la declarația fostului ombudsman al Federației Ruse pentru problemele copiilor, Pavel Astakhov, care a cerut asasinarea ambasadorului polonez la Moscova. Partea poloneză a exprimat un protest ferm față de situația care s-a dezvoltat și așteaptă inițierea imediată a unui caz penal și pedepsirea”, a transmis ministerul de Externe de la Varșovia.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a cerut garantarea siguranței diplomaților în conformitate cu Convenția de la Viena, după ce ce Pavel Astakhov a declarat la o emisiune de la postul Russia-1 că uciderea unui diplomat străin este „în cadrul dreptului internațional”.

El a amintit că în luna mai a anului trecut, la Varșovia, ambasadorul rus Serhiy Andreev a fost stropit cu vopsea roșie, adăugând: „Așteptam să văd: îl vor găsi pe ambasadorul Poloniei plutind pe râul Moscova?”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Varșovia menține relațiile diplomatice cu Moscova pentru a proteja interesele cetățenilor polonezi și pentru a păstra un anumit nivel de comunicare cu Rusia.

UPDATE 18:40 Consiliul UE a adoptat vineri o asistență în valoare de 1 miliard de euro, în cadrul instrumentului european Facilitatea Europeană pentru pace (EPF), care va contribui la consolidarea capacităților de rezistență a Ucrainei de a-și apăra independența, suveranitatea și integritatea teritorială și de a proteja populația civilă împotriva agresiunii militare rusești în curs.

Măsura de asistență va finanța furnizarea către forțele armate ucrainene de proiectile de artilerie de calibru 155 mm și, la cerere, de rachete care vor fi achiziționate în comun de statele membre ale UE din industria europeană de apărare.

Contractele de achiziție vor trebui încheiate înainte de 30 septembrie 2023 în contextul unui proiect existent al Agenției Europene de Apărare (EDA) sau prin proiecte de achiziții comune conduse de un stat membru.

UPDATE 18:29 Alerta a fost anulată în majoritatea regiunilor ucrainene.

UPDATE 17:55 Alarmă de atac aerian în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în capitală. Autoritățile ucrainene îndeamnă cetățenii să meargă în adăposturi.

UPADTE 17:10 Forțele rusești au atacat regiunea Herson cu bombe ghidate, a raportat administrația militară a regiunii.

Au fost înregistrate patru lovituri cu bombe ghidate, potrivit administrației.

Sursa citată menționează că o biserică din satul Vesele a fost distrusă de bombardamente, iar casele locuitorilor din zonă au fost avariate. O persoană a fost rănită și spitalizată ulterior în Herson.

Aproximativ 20 de clădiri rezidențiale din zone populate au fost avariate de lovituri aeriene rusești pe 5 mai, a scris administrația militară din regiunea Herson.

UPDATE 14:40 Forțele rusești au bombardat o centrală electrică din regiunea Donețk timp de mai bine de două ore în dimineața zilei de 5 mai, a raportat operatorul energetic de stat ucrainean Ukrenergo.

Amploarea pagubelor este încă în curs de determinare, dar centrala electrică funcționează, potrivit Ukrenergo.

Cu toate acestea, rețelele de distribuție din regiunile Donețk și Herson au fost afectate de bombardamente.

În plus, în regiunea Harkov, aproximativ 4.500 de consumatori din trei raioane de pe linia frontului și-au pierdut accesul la energie electrică ca urmare a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice. Pagubele au fost reparate ulterior și a fost restabilită schema planificată de furnizare a energiei electrice, scrie Ukrenergo.

UPDATE 14:35 Corpurile a 80 de soldați ucraineni căzuți în luptă au fost transferate în Ucraina din teritoriile ocupate, a anunțat Ministerul Reintegrării la 5 mai.

Potrivit ministerului, transferul a fost efectuat de către Biroul Comisarului pentru persoane dispărute și de către forțele de ordine ucrainene.

UPDATE 11:20 Evgheni Prigojin, liderul forței de mercenari a grupului Wagner din Rusia, a afirmat vineri, într-o declarație, că forțele sale vor părăsi Bahmut pe 10 mai.

Anterior, Prigojin a mai făcut declarații radicale, apoi a revenit asupra lor. Săptămâna trecută, el s-a oferit să suspende tirul de artilerie asupra forțelor ucrainene din Bahmut asediat, iar mai târziu a spus că a fost o glumă.

UPDATE 09:35 Pe rețelele de socializare circulă o înregistrare video a unei altercații între un delegat ucrainean și un delegat rus în timpul unei reuniuni a țărilor de la Marea Neagră în capitala turcă Ankara.

Incidentul a avut loc joi, 4 mai, după ce steagul ucrainean al deputatului Oleksandr Marikovski i-a fost smuls pentru a-l împiedica să intervină în timpul unui interviu video cu delegatul principal al Rusiei, relatează Reuters.

Oleksandr Marikovski a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care îl lovește pe delegatul rus și recuperează steagul albastru și galben. Incidentul a avut loc pe un hol al clădirii parlamentului, unde se desfășura adunarea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).

Mai devreme în cursul zilei, unii delegați ucraineni s-au îmbrâncit cu ofițerii de securitate care au încercat să îi îndepărteze în timp ce protestau, strigând și ținând steagurile lângă delegatul principal al Rusiei în timp ce aceasta încerca să se adreseze adunării.

UPDATE 09:15 Ministerul britanic al Apărării a declarat în cea mai recentă actualizare a informațiilor că „o creștere recentă a numărului de accidente feroviare rusești în zonele de la granița cu Ucraina, atribuită unor sabotaje comise de actori necunoscuți, a cauzat aproape sigur perturbări locale pe termen scurt ale circulației feroviare militare rusești”.

